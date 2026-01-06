กัมพูชาโร่ฟ้อง UN! ประณามทหารไทย ทำลายบ้านเรือน-ยึดทรัพย์สินชายแดน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา (CHRC) ส่งหนังสือด่วนถึงข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น (UN) อ้างทหารไทยรุกรานเขตอธิปไตย ปล้นทรัพย์สินชาวบ้าน
เมื่อวันที่ 6 ม.ค.2569 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา (CHRC) ออกแถลงการณ์ตอบโต้กรณีความขัดแย้งชายแดนอย่างรุนแรงโดยระบุว่า ไทยยังคงเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่อง มีการรื้อถอนบ้านเรือนของพลเรือน ทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรม แม้จะมีการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมาก็ตาม
แถลงการณ์ฉบับนี้ระบุว่า ทหารไทยได้บุกรุกเข้าไปในบ้านเรือนของพลเรือนเพื่อปล้นสะดมและยึดทรัพย์สินส่วนตัว เช่น รถจักรยานยนต์ รถไถนา และอุปกรณ์ต่างๆ ในพื้นที่ซึ่งกัมพูชายืนยันว่าเป็นเขตอธิปไตยของตน โดยเฉพาะในหมู่บ้านเปรยจัน, จุกเจย และบึงตระกวน ในจังหวัดบันเตียเมียนเจย รวมถึงพื้นที่ในจังหวัดพระวิหาร, อุดรมีชัย และโพธิสัตว์
เหตุความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นนี้ส่งผลให้ครอบครัวชาวกัมพูชานับพันต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น สูญเสียที่ดิน และไร้ที่อยู่อาศัย ซึ่ง CHRC ถือว่าเป็นการละเมิดปฏิญญาสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิในที่อยู่อาศัยอย่างร้ายแรง
ภายใต้การแนะนำของสมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569 CHRC ได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ด่วนถึง นายโฟลเกอร์ เติร์ก ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และผู้ตรวจสอบพิเศษด้านสิทธิในที่อยู่อาศัย โดยมีข้อเรียกร้องหลัก 5 ประการ ดังนี้
- ตรวจสอบผลกระทบจากการที่ไทยทำลายที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินในกัมพูชา
- ยุติการขับไล่ การทำลายบ้านเรือน และการขัดขวางไม่ให้พลเรือนกลับเข้าพื้นที่
- เรียกร้องให้ไทยถอนกำลังออกจากดินแดนกัมพูชา และหยุดการรื้อถอนบ้านเรือนทั้งหมด
- บันทึกสถานการณ์นี้เป็นกรณีร้ายแรงของการละเมิดสิทธิในที่อยู่อาศัยจากความขัดแย้ง
- ผลักดันให้ไทยจ่ายค่าชดเชยและเยียวยาเหยื่อชาวกัมพูชา พร้อมรับประกันว่าจะไม่เกิดเหตุซ้ำ
“CHRC” ย้ำว่า ที่อยู่อาศัยคือสิทธิขั้นพื้นฐาน ไม่ใช่เป้าหมายทางทหาร การล่าช้าของการแทรกแซงจากนานาชาติจะยิ่งทำให้ความทุกข์ทรมานด้านมนุษยธรรมรุนแรงขึ้น และทำลายความเชื่อมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศ
“ท่ามกลางความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น ความเงียบไม่ใช่ความเป็นกลาง แต่คือการเปิดทางให้ผู้กระทำผิดไม่ต้องรับผิดชอบ” แถลงการณ์ระบุ พร้อมเรียกร้องให้ประชาคมโลกใช้มาตรการที่เด็ดขาดเพื่อปกป้องชีวิตและศักดิ์ศรีของพลเรือนชาวกัมพูชา และบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศต่อกองทัพไทยอย่างเร่งด่วน.
ที่มา : เว็บไซต์ ขแมร์ไทมส์
