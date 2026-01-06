โฆษกกองทัพบก แจงกรณีกัมพูชายิงปืน ค. ใส่เนิน 469 ทหารปลอดภัยแล้ว
โฆษกกองทัพบก แจงกรณีกัมพูชายิงปืน ค. ใส่เนิน 469 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ล่าสุดทหารนายดังกล่าวปลอดภัยแล้ว เผยไทยได้ตอบโต้ไปแล้ว
จากกรณีที่ พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบ กรณีมีปืน ค. ยิงเข้ามาที่เนิน 469 ช่องบก จ.อุบลราชธานี ส่งผลให้ทหารบาดเจ็บ 1 นาย จากการโดนสะเก็ดระเบิดนั้น
ล่าสุด พล.ต. วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงในช่วงเช้ามืด ระหว่างเวลา 06.00–07.00 น. บริเวณเนิน 469 อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยทหารกัมพูชาได้ใช้อาวุธปืนครก (ปืน ค.) ยิงเข้ามา 1 นัด ส่งผลให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บ 1 นาย ชื่อ จ.ส.อ.ปรัชญา พิลาชัย ร้อยร.6021 อาการอยู่ในระดับสีเขียว และได้อพยพส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
ทางการไทยถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันไว้ก่อนหน้านี้ ขณะที่ฝ่ายไทยได้ดำเนินการตอบโต้กลับไปตามขอบเขตสิทธิอันชอบธรรมในการป้องกันตนเอง โดยไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเชิงยุทธการได้
พร้อมกันนี้ ได้ย้ำขอให้ประชาชนชาวไทยมั่นใจว่า กองทัพจะไม่ยอมให้ฝ่ายใดมากระทำต่อประเทศไทยเพียงฝ่ายเดียว และยังคงติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาอธิปไตยและความปลอดภัยของประเทศอย่างเต็มที่
