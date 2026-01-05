การเงินเศรษฐกิจ

สื่อนอกชี้ เวียดนามจ่อแซงไทย เศรษฐกิจพุ่งแรง สวนทางไทย หนี้รุมเร้า-ศึกชายแดนกัมพูชา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 16:48 น.
63
สื่อนอกชี้ เวียดนามจ่อแซงไทย เศรษฐกิจพุ่งแรง สวนทางไทย หนี้รุมเร้า-ศึกชายแดนกัมพูชา

สื่อต่างประเทศ Nikkei Asia รายงาน เศรษฐกิจอาเซียน “เวียดนาม” กำลังเร่งเครื่องพัฒนาประเทศอย่างหนักจนมีแนวโน้มว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จะพุ่งแซงหน้าประเทศไทย ได้ภายในปี 2026 นี้ โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนานใหญ่ของภาครัฐ ในขณะที่ไทยกำลังเผชิญมรสุมรอบด้าน ทั้งเศรษฐกิจชะลอตัว ปัญหาหนี้สิน และความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกับกัมพูชา

รัฐบาลเวียดนามวางเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจไว้อย่างดุดัน โดยคาดการณ์ว่า GDP ที่แท้จริง (Real GDP) ในปี 2568 จะขยายตัวราว 8% และตั้งเป้าให้สูงกว่า 10% ในปี 2569 เป็นต้นไป แม้หลายฝ่ายจะมองว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินจริง แต่ นายกรัฐมนตรี ฝ่าม มินห์ ชิงห์ ยืนยันหนักแน่นว่าการเติบโตระดับสองหลักเป็นเรื่องที่เป็นไปได้

หากทุกอย่างเป็นไปตามแผน GDP ของเวียดนามอาจแตะระดับ 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงปี 2569 หรือ 2570 ซึ่งจะส่งผลให้เวียดนามแซงหน้าไทยและก้าวขึ้นเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รองจากอินโดนีเซีย) พร้อมดันรายได้ต่อหัว (GDP per head) ทะลุ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ปัจจัยหนุนสำคัญมาจากการทุ่มงบประมาณลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 26% ในปี 2569 อาทิ โครงการสนามบินแห่งใหม่ใกล้โฮจิมินห์ซิตี้ที่มีกำหนดเปิดใช้ และโครงการรถไฟสายเหนือที่ได้รับการสนับสนุนจากจีน

ในทางตรงกันข้าม ไทยน่าห่วง องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) พยากรณ์ว่า GDP ของไทยในปี 2569 จะเติบโตเพียง 1.5% ซึ่งลดลง 0.5% จากปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยลบสำคัญรุมเร้า ได้แก่ หนี้ครัวเรือนพุ่งสูง กดดันกำลังซื้อและการบริโภคภายในประเทศ

ภาคการผลิตถดถอย ผลพวงจากกำแพงภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ทำให้ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย่าง Suzuki ตัดสินใจยุติการผลิตรถยนต์ 4 ล้อในไทย ส่วน Honda ได้ลดกำลังการผลิตลง

การท่องเที่ยวฟื้นตัวช้า ยังไม่กลับมาคึกคักเท่าที่ควร ปมขัดแย้ง “ไทย-กัมพูชา” ซ้ำเติมวิกฤต

อีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจไทย ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกับกัมพูชาที่ทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และปะทุเป็นการสู้รบหนักเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา (ธ.ค. 2568) เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว ทำให้นักลงทุนต่างชาติเริ่มกังวลถึงเสถียรภาพทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งอาจดึงภูมิภาคนี้เข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐฯ กับจีนได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หมอเตือน 3 เมนูเช้ายอดฮิต ทำน้ำตาลพุ่ง สุขภาพและการแพทย์

อุทาหรณ์ หญิง 48 เบาหวานคร่าชีวิต มื้อเช้า 3 เมนู ตัวการน้ำตาลพุ่ง ตายได้แม้กินจืด

41 วินาที ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

สุขภาพดีรับปี 2026 สลัดทิ้งเทรนด์ฟิตสุดโต่ง เชื่อใจ “หมอ” มากกว่าดร.กูเกิล

12 นาที ที่แล้ว
เอวา ชลอส พี่สาวบุญธรรม แอนน์ แฟรงค์ เสียชีวิตในวัย 96 ปี กษัตริย์ชาร์ลส์ทรงร่วมไว้อาลัย ยกย่องผู้เปลี่ยนความเกลียดชังเป็นพลังสันติภาพ ข่าวต่างประเทศ

เอวา ชลอส พี่สาว “แอนน์ แฟรงค์” เหยื่อรอดฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เสียชีวิตแล้ว

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป ฝาแฝด AV “มิโอะ-นางิสะ” เดบิวต์แพ็กคู่ เผยที่มาสุดแปลก แบบคาดไม่ถึง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อนอกชี้ เวียดนามจ่อแซงไทย เศรษฐกิจพุ่งแรง สวนทางไทย หนี้รุมเร้า-ศึกชายแดนกัมพูชา เศรษฐกิจ

สื่อนอกชี้ เวียดนามจ่อแซงไทย เศรษฐกิจพุ่งแรง สวนทางไทย หนี้รุมเร้า-ศึกชายแดนกัมพูชา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดีมนุษย์เงินเดือน ประกันสังคม ยืนยัน ผู้ประกันตน ม.33-39 ป่วย &quot;โรคอ้วน&quot; ผ่าตัดกระเพาะฟรี เช็กเงื่อนไขด่วน เศรษฐกิจ

ข่าวดีคนอ้วน ประกันสังคม ม.33-39 ผ่าตัดกระเพาะฟรี เช็กเงื่อนไข ใครเข้าเกณฑ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปให้จบ! เลือกตั้ง 69 &quot;บัตรเลือกตั้ง สส.&quot; กับ &quot;บัตรประชามติ&quot; ต่างกันยังไง ข่าวการเมือง

สรุปให้จบ! เลือกตั้ง 69 “บัตรเลือกตั้ง สส.” กับ “บัตรประชามติ” ต่างกันยังไง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
: Lumbar Support คืออะไร ไลฟ์สไตล์

Lumbar Support คืออะไร ทำไมเก้าอี้ทำงานที่ดีถึงขาดไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;มุนินทร์ พงศาปาน&quot; คณบดีนิติศาสตร์ สู่ว่าที่ รมว.ยุติธรรม รัฐบาลพรรคประชาชน ข่าว

ประวัติ “มุนินทร์ พงศาปาน” อดีตคณบดีนิติศาสตร์ สู่ว่าที่ รมว.ยุติธรรม รัฐบาลประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รูเบนอโมริมโดนปลด ข่าวกีฬา

ด่วน! ผีสั่งปลด “อโมริม” พ้นกุนซือเซ่นผลงานห่วย เผยชนวนเหตุสำคัญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัย Eater Chai ตั้งข้อสงสัยแน็ท Natvsfood กิน 20 กก. เป็นไปไม่ได้ บันเทิง

ดราม่าเดือด ชัย สงสัย ‘แน็ท’ กินจุ 20 โล? ลั่น ทำได้จริง ยอมขอโทษ-ถ่ายคลิปก้มกราบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องเงินเดือน &quot;นิโคลัส มาดูโร&quot; ประธานาธิบดี เวเนซุเอลา ได้เดือนละเท่าไหร่? เศรษฐกิจ

ส่องเงินเดือน “นิโคลัส มาดูโร” ปธน.เวเนซุเอลา ได้เดือนละเท่าไหร่?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจาะลึกวิกฤต ‘เงินเฟ้อเวเนซุเอลา’ บทเรียนราคาแพงที่โลกต้องจารึก เศรษฐกิจ

เจาะลึกวิกฤต ‘เงินเฟ้อเวเนซุเอลา’ บทเรียนราคาแพงที่โลกต้องจารึก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ข่าวต่างประเทศ

เปิดคำฟ้องฉบับเต็ม! โคเคน-คอร์รัปชัน สู่ปฏิบัติการเด็ดปีก “มาดูโร” หิ้วปีกขึ้นศาลนิวยอร์ก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เตือนแม่ๆ ระวัง! อย. สั่งฟันนมผงแบรนด์ดัง โฆษณาเกินจริง-ไม่แสดงฉลากภาษาไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พบรังสแกมเมอร์ แห่งใหม่ ผุดกลางเมือง ในกัมพูชา ห่างจากปอยเปต 50 กม. ข่าว

ศูนย์ต้านโกงฯ เจอรังสแกมเมอร์ใหม่ ผุดกลางเมืองในกัมพูชา ห่างปอยเปต 50 กม.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊กโจ๊ก คดีออกจากราชการไว้ก่อน ข่าวการเมือง

ชี้ชะตาบิ๊กโจ๊ก “ศาลปกครองสูงสุด” นัด 9 ม.ค. ลุ้นคดียื่นฟ้องผบ.ตร.-บิ๊กขรก.ยกแผง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 5/1/69 จันทร์แรกปี ตรวจผลหวยลาวพัฒนา หลังหยุดยาว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยานยนต์

ปิดตำนาน 13 ปี Mitsubishi Mirage หยุดผลิตในไทย เซ่นภาษีใหม่ปี 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีเช็ก LINE Out อยู่ตรงไหน ผ่านเมนู Calls ในแอป LINE เทคโนโลยี

วิธีเช็ก LINE Out อยู่ตรงไหน อยากคุยแบบเป็นส่วนตัว ต้องทำยังไง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหรียญทองซีเกมส์เมย์รัชนก ลอก ข่าว

ผ่านไม่ถึงเดือน “เหรียญทองซีเกมส์ลอก” ย้อนดูปารีสแก้ปัญหายังไง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเจด เตือนภัยเงียบ มะเร็งลำไส้ ไม่ปวดท้องก็เป็นได้ เช็ก 5 สัญญาณด่วน สุขภาพและการแพทย์

หมอเจด เตือนภัยเงียบ “มะเร็งลำไส้” ไม่ปวดท้องก็เป็นได้ เช็ก 5 สัญญาณด่วน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กสถ. เผย &quot;สอบท้องถิ่น 2568&quot; ไม่เป็นโมฆะ ยืนยันโปร่งใส-ไร้ทุจริต เดินหน้าสอบสัมภาษณ์ต่อ ข่าว

“สอบท้องถิ่น 2568” ไม่เป็นโมฆะ ยืนยันโปร่งใส-ไร้ทุจริต เดินหน้าสอบสัมภาษณ์ต่อ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียท้อง 8 เดือนค้นพบแชทผัวทหารคุยกับครูสาว ข่าว

สรุปดราม่า เมียท้อง 8 เดือน แฉแชทผัวทหาร คุยเสียวครูสาว เย้ยเมียหลวง “ไปบ่อยเดี๋ยวมันจับได้”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอลไทยเฮ โค้ชปาร์ค ต่อสัญญาคุมทีมชาติ ยาวถึง 2027

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 16:48 น.
63
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หมอเตือน 3 เมนูเช้ายอดฮิต ทำน้ำตาลพุ่ง

อุทาหรณ์ หญิง 48 เบาหวานคร่าชีวิต มื้อเช้า 3 เมนู ตัวการน้ำตาลพุ่ง ตายได้แม้กินจืด

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569

สุขภาพดีรับปี 2026 สลัดทิ้งเทรนด์ฟิตสุดโต่ง เชื่อใจ “หมอ” มากกว่าดร.กูเกิล

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
เอวา ชลอส พี่สาวบุญธรรม แอนน์ แฟรงค์ เสียชีวิตในวัย 96 ปี กษัตริย์ชาร์ลส์ทรงร่วมไว้อาลัย ยกย่องผู้เปลี่ยนความเกลียดชังเป็นพลังสันติภาพ

เอวา ชลอส พี่สาว “แอนน์ แฟรงค์” เหยื่อรอดฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เสียชีวิตแล้ว

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569

เปิดวาร์ป ฝาแฝด AV “มิโอะ-นางิสะ” เดบิวต์แพ็กคู่ เผยที่มาสุดแปลก แบบคาดไม่ถึง

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
Back to top button