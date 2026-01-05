สื่อนอกชี้ เวียดนามจ่อแซงไทย เศรษฐกิจพุ่งแรง สวนทางไทย หนี้รุมเร้า-ศึกชายแดนกัมพูชา

สื่อต่างประเทศ Nikkei Asia รายงาน เศรษฐกิจอาเซียน “เวียดนาม” กำลังเร่งเครื่องพัฒนาประเทศอย่างหนักจนมีแนวโน้มว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จะพุ่งแซงหน้าประเทศไทย ได้ภายในปี 2026 นี้ โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนานใหญ่ของภาครัฐ ในขณะที่ไทยกำลังเผชิญมรสุมรอบด้าน ทั้งเศรษฐกิจชะลอตัว ปัญหาหนี้สิน และความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกับกัมพูชา
รัฐบาลเวียดนามวางเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจไว้อย่างดุดัน โดยคาดการณ์ว่า GDP ที่แท้จริง (Real GDP) ในปี 2568 จะขยายตัวราว 8% และตั้งเป้าให้สูงกว่า 10% ในปี 2569 เป็นต้นไป แม้หลายฝ่ายจะมองว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินจริง แต่ นายกรัฐมนตรี ฝ่าม มินห์ ชิงห์ ยืนยันหนักแน่นว่าการเติบโตระดับสองหลักเป็นเรื่องที่เป็นไปได้
หากทุกอย่างเป็นไปตามแผน GDP ของเวียดนามอาจแตะระดับ 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงปี 2569 หรือ 2570 ซึ่งจะส่งผลให้เวียดนามแซงหน้าไทยและก้าวขึ้นเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รองจากอินโดนีเซีย) พร้อมดันรายได้ต่อหัว (GDP per head) ทะลุ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ปัจจัยหนุนสำคัญมาจากการทุ่มงบประมาณลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 26% ในปี 2569 อาทิ โครงการสนามบินแห่งใหม่ใกล้โฮจิมินห์ซิตี้ที่มีกำหนดเปิดใช้ และโครงการรถไฟสายเหนือที่ได้รับการสนับสนุนจากจีน
ในทางตรงกันข้าม ไทยน่าห่วง องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) พยากรณ์ว่า GDP ของไทยในปี 2569 จะเติบโตเพียง 1.5% ซึ่งลดลง 0.5% จากปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยลบสำคัญรุมเร้า ได้แก่ หนี้ครัวเรือนพุ่งสูง กดดันกำลังซื้อและการบริโภคภายในประเทศ
ภาคการผลิตถดถอย ผลพวงจากกำแพงภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ทำให้ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย่าง Suzuki ตัดสินใจยุติการผลิตรถยนต์ 4 ล้อในไทย ส่วน Honda ได้ลดกำลังการผลิตลง
การท่องเที่ยวฟื้นตัวช้า ยังไม่กลับมาคึกคักเท่าที่ควร ปมขัดแย้ง “ไทย-กัมพูชา” ซ้ำเติมวิกฤต
อีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจไทย ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกับกัมพูชาที่ทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และปะทุเป็นการสู้รบหนักเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา (ธ.ค. 2568) เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว ทำให้นักลงทุนต่างชาติเริ่มกังวลถึงเสถียรภาพทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งอาจดึงภูมิภาคนี้เข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐฯ กับจีนได้
