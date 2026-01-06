“พิธา” ถาม กกต. ทำไมยอดคนลงทะเบียนนอกราชอาณาจักร ลดลง 5 พันคน
พิธา โพสต์เฟซบุ๊กถาม กกต. ทำไมยอดคนลงทะเบียนนอกราชอาณาจักร ลดลง 5 พันคน หรือจำนวนนี้เปลี่ยนใจกลับไปเลือกตั้งที่ไทย?
นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กตั้งข้อสังเกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ยอดผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร วันที่ 4 ม.ค.69 แต่เมื่อเทียบกับวันที่ 3 ม.ค. 69 พบว่าจำนวนลดลงนั้น
โดยนายพิธากล่าวว่า “ทุกท่านช่วยกันดูหน่อยได้ไหมครับ ว่าทำไมตัวเลขนอกลงทะเบียนราชอาณาจักรมันลดลง 5,304 คน ในขณะที่วันมันเพิ่มขึ้น (3-4 ม.ค) ถ้าผมเข้าใจผิดต้องขออภัย เนื่องจากเวลามีน้อย และได้ถามเพื่อนๆ และ สื่อมวลชนที่รายงานแล้ว ไม่ได้คำตอบครับ
ณ วันที่ 3 ม.ค. 2569
ในเขตเลือกตั้ง: 4,837
นอกเขตเลือกตั้ง: 1,148,146
นอกราชอาณาจักร: 111,120
รวม: 1,264,103
ณ วันที่ 4 ม.ค. 2569
ในเขตเลือกตั้ง: 5,063 ⬆️ +226
นอกเขตเลือกตั้ง: 1,420,850 ⬆️ +272,704
นอกราชอาณาจักร: 105,816 ⬇️ –5,304
รวม: 1,531,729 ⬆️ +267,626
สิ่งที่ งง และ มีคำถาม นอกราชอาณาจักร ลดลง จาก 111,120 → 105,816 (หายไป 5,304 คน) ได้ยังไงนะครับ??? มองโลกในแง่ดี คือ คนถอนลงทะเบียนเพื่อบินกลับลงคะแนนที่ไทย 5,304 ท่าน ???”
