“พิธา” เสนอ กกต. ขยายวันลงทะเบียนเลือกตั้ง-ประชามตินอกราชอาณาจักร
พิธา เสนอ กกต. ขยายวันลงทะเบียนเลือกตั้ง-ประชามติ ออกจนไปถึงวันที่ 8 ม.ค. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่พำนักต่างประเทศ
นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวช่วงหนึ่งในกิจกรรมสนทนารูปแบบออนไลน์ “Global Town Hall: คนไทยไกลบ้าน” เพื่อเชิญชวนและให้ข้อมูลแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศในการลงทะเบียนเลือกตั้งและออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร ซึ่งจัดขึ้นเมื่อคืนวันที่ 4 ม.ค. 69 ที่ผ่านมา
โดยช่วงหนึ่งนายพิธากล่าวว่า อยากให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาขยายระยะเวลาการลงทะเบียนเลือกตั้งและออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรออกไปจนถึงวันที่ 8 มกราคม 69 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยเฉพาะคนไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งเผชิญข้อจำกัดด้านเขตเวลา การเดินทาง และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ข้อเสนอดังกล่าวสามารถดำเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมายและไม่กระทบต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ข้อ 188 และระเบียบ กกต. ว่าด้วยการออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรที่กำหนดวันออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2568 ข้อ 23 ได้กำหนดหลักการไว้อย่างชัดเจนว่าการลงทะเบียนต้องดำเนินการก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวเปิดช่องให้ กกต. สามารถขยายระยะเวลาการลงทะเบียนได้ ตราบใดที่ยังอยู่ภายในกรอบ “ไม่น้อยกว่า 30 วัน” ซึ่งในกรณีของการออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรสามารถขยายได้ถึงวันที่ 8 มกราคม 2569 เช่นเดียวกับกรณีการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
การขยายเวลาลงทะเบียนไม่ใช่เรื่องของความได้เปรียบหรือเสียเปรียบทางการเมือง แต่เป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน การเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบ คือการปกป้องเสียงของประชาชน ประชาชนไม่ควรเสียสิทธิเพียงเพราะปัญหาเชิงธุรการที่พวกเขาไม่ใช่ต้นเหตุและไม่ใช่ความต้องการของเขาเอง กกต. ต้องให้น้ำหนักกับสิทธิของประชาชนมากกว่านี้
หาก กกต. ยึดการคุ้มครองสิทธิของประชาชนเป็นที่ตั้ง การขยายเวลาลงทะเบียนเลือกตั้งและออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรไปจนถึงวันที่ 8 ม.ค.นี้ จะเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกว่าประเทศไทยพร้อมจัดการเลือกตั้งที่เปิดกว้าง เป็นธรรม และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
