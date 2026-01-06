การเงินเศรษฐกิจ

กางปฏิทิน จ่ายเงิน มกราคม 2569 กลุ่มเปราะบาง-คนจน-อสม. โอนเข้าบัญชีวันไหน

เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 10:19 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 10:19 น.
59
กางปฏิทิน จ่ายเงิน มกราคม 2569 กลุ่มเปราะบาง-คนจน-อสม. โอนเข้าบัญชีวันไหน

กางปฏิทิน จ่ายเงิน มกราคม 2569 กลุ่มเปราะบาง รับเงินเร็วขึ้น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กไทม์ไลน์การโอนเข้าบัญชี

เริ่มต้นศักราชใหม่ปี 2569 ภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังคงเป็นโจทย์ใหญ่ประชาชนต้องบริหารจัดการ สภาพคล่องทางการเงินในช่วงต้นปีจึงเป็นเรื่องสำคัญ ในเดือนมกราคม กรมบัญชีกลางได้กำหนดปฏิทินการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอุดหนุนต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุข

1. กลุ่มเปราะบาง มกราคม 2569 เงินเข้าบัญชีเร็วขึ้น เป็นศุกร์ที่ 9 มกราคม

ตามปกติปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพจะกำหนดไว้ทุกวันที่ 10 ของเดือน แต่เนื่องจากวันที่ 10 มกราคม 2569 ตรงกับวันเสาร์ กรมบัญชีกลางจึงเลื่อนการเบิกจ่ายให้เร็วขึ้นเป็น วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิโดยตรง ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก:

  • เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จำนวน 600 บาทต่อเดือน (สำหรับเด็กแรกเกิด – 6 ปี ในครอบครัวรายได้น้อยที่ลงทะเบียนไว้)

  • เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ

    • อายุ 60 – 69 ปี รับ 600 บาท

    • อายุ 70 – 79 ปี รับ 700 บาท

    • อายุ 80 – 89 ปี รับ 800 บาท

    • อายุ 90 ปีขึ้นไป รับ 1,000 บาท

  • เบี้ยความพิการ

    • ผู้พิการอายุต่ำกว่า 18 ปี รับ 1,000 บาท

    • ผู้พิการอายุ 18 ปีขึ้นไป รับ 800 บาท

กลุ่มเปราะบาง มกราคม 2569 เงินเข้าบัญชีเร็วขึ้น

2. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แยกวงเงินซื้อของกับเงินสด

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) การจัดสรรวงเงินแบ่งออกเป็น 2 รอบตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ดังนี้

รอบวันที่ 1 มกราคม 2569 (วงเงินรูดซื้อสินค้า – ถอนเงินสดไม่ได้) เป็นวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพพื้นฐานที่โอนเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด:

  • วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 300 บาทต่อเดือน

  • ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 80 บาท (รอบ 3 เดือน)

  • ค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาท (ครอบคลุม บขส., รถไฟ, ขสมก., รถไฟฟ้า)

รอบวันที่ 20 มกราคม 2569 (เงินสดโอนเข้าบัญชี)

  • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาท

หมายเหตุ ยอดนี้เฉพาะผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน หรือบัญชีเงินฝากเดิมที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ไว้

3. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม. / อสส.)

กลุ่มมดงานทางสาธารณสุขอย่าง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กับอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) จะได้รับค่าป่วยการเพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่

  • วันที่โอน: 15 มกราคม 2569

  • จำนวนเงิน: 2,000 บาท

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม. / อสส.)

4. มาตรการลดภาระสาธารณูปโภค

นอกจากการโอนเงินเข้าบัญชี ภาครัฐยังมีมาตรการบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคสำหรับครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์และลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  • ส่วนลดค่าน้ำประปา สนับสนุนวงเงินไม่เกิน 100 บาทต่อเดือน (หากเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท รัฐสนับสนุน 100 บาท ส่วนที่เหลือผู้ใช้ต้องจ่ายเอง แต่หากเกิน 315 บาท ผู้ใช้ต้องจ่ายเองทั้งหมด)

  • ส่วนลดค่าไฟฟ้า สนับสนุนสำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน

ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินและสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ของตนเองได้ที่ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ของกรมบัญชีกลาง เพื่อความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 10:19 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 10:19 น.
59
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

