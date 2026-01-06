อาการล่าสุด อั๋น อสรพิษวิทยา หลังถูกงูจงอางกัด สมองตาย เป็นเจ้าชายนิทรากว่า 2 ปี
อาการล่าสุด อั๋น อสรพิษวิทยา หลังถูกงูจงอางกัดเข้าเส้นเลือดดำอาการสาหัส ผ่านไป 2 ปี อยู่ในสภาวะกึ่งเจ้าชายนิทรา แม่ต้องลาออกจากงานเพื่อดูแล 24 ชั่วโมง
เชื่อว่าทุกคนยังคงจำเหตุการณ์ที่ อั๋น อสรพิษวิทยา หรือ จักริน นิลกำแหง หนึ่งในทีมงานอาสาของอสรพิษวิทยา ถูกงูจงอางกัดเข้าเส้นเลือดดำ เมื่อช่วงต้นปี 2567 ที่ผ่านมา ปัจจุบันเวลาล่วงเลยมากว่า 2 ปีแล้ว ทางทีมงานของอสรพิษวิทยาก็ผลัดเปลี่ยนเวียนกันไปดูแลและอัปเดตอาการของอั๋นอยู่ตลอด แต่ก็ไม่ได้มีการโพสต์แจ้งข่าวใด ๆ
ล่าสุด (5 ม.ค. 69) นิค อสรพิษวิทยา หัวหน้ากลุ่มอสรพิษวิทยา และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานและงู ได้ออกมาโพสต์คลิปผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก Nick Wildlife อัปเดตอาการของ อั๋น อสรพิษวิทยา หลังถูกงูจงอางกัดจนกลายเป็นเจ้าชายนิทรามากว่า 2 ปี
นิค อสรพิษวิทยา เปิดเผยว่า “หลังจากเคสที่ผมถูกงูจงอางกัด หลายท่านก็มีการถามถึงน้องอั๋น ว่าปัจจุบันนี้น้องเป็นอย่างไรบ้าง ความจริงแล้วเราเข้าไปเยี่ยมน้องอั๋นเป็นระยะๆ แต่ไม่ได้นำเสนอหรือเผยแพร่ออกไป เนื่องจากว่าทางคุณแม่ต้องการความเป็นส่วนตัว ในการที่เราจะโพสต์อะไรลงโซเชียลบางทีผลจะมีหลายด้าน มีหลายคนที่ห่วงใย แต่ก็มีอีกมุมหนึ่งที่ไม่เข้าใจในเรื่องความละเอียดอ่อนด้านนี้ ซึ่งมักจะมีการคอมเมนต์ในลักษณะที่ไม่ให้กำลังใจ”
ทางด้าน แม่ของน้องอั๋น เผยว่า “ไม่รู้จะอธิบายอย่างไร บรรยายไม่ออก เวลามีใครถามก็ไม่อยากตอบ ตอบไม่ไหวจริงๆ เมื่อก่อนแม่ก็หัวร้อน แต่พอผ่านไปแม่ก็เท่านั้นแหละ ถ้ารู้ล่วงหน้าว่าจะเป็นก็คงไม่ให้มันเกิด”
ต่อมาทาง นิค อสรพิษวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า “ด้วยผลกระทบและแรงกดดันหลาย ๆ อย่างที่ครอบครัวได้รับความกระทบกระเทือนจิต ก็จะมีการอัปเดตเรื่องราวให้รู้กันแค่คนภายในเท่านั้น หรือบางครั้งก็จะต้องมีการจำกัดการเข้าเยี่ยม เนื่องจาก อั๋น อสรพิษวิทยา ต้องอยู่ในสภาพที่ต้องดูแลเรื่องความสะอาดเป็นอย่างสูง เนื่องจากอาจจะมีความเสี่ยงภาวะการติดเชื้อ ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงน้องอั๋น แต่ก็อยากให้เข้าใจ”
นิค อสรพิษวิทยา เล่าต่อว่า “ตอนนี้น้องอั๋นซูบผอม เพราะนอนอยู่บนเตียงอย่างเดียว น้องมีภาวะทางสมอง หลายคนพยายามติดต่อประสานอยากนำยาแก้พิษงูมาให้ แต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่กระบวนการทำงานของพิษ แต่เป็นภาวะที่หัวใจหยุดเต้นนานกว่าครึ่งชั่วโมง จนเกิดภาวะสมองตาย ดังนั้น ในเวลานี้อั๋นจึงอยู่ในภาวะกึ่งเจ้าชายนิทรา ตื่นลืมตา กรอกตาไปมาได้ แต่การกรอกตานั้น ไร้ซึ่งจุดหมาย ทางแพทย์บอกว่า นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว ก่อนหน้านี้ หมอประเมินว่าอาการต้องหนักกว่านี้ น้องอั๋นสู้เต็มที่ แต่ดีที่สุดได้เท่านี้
ทุกวันนี้ แม่ของน้องอั๋น ต้องออกจากงานมาเพื่อดูแลลูก การรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในสภาวะติดเตียงค่าใช้จ่ายสูงมาก หัวอกของความเป็นแม่เจ็บปวดแค่ไหน ที่ต้องเห็นลูกในวัยสดใสต้องกลายมาเป็นแบบนี้ คุณแม่ช่วยเต็มที่ ถ้าเขารับรู้ได้ เขาคงกังวลที่คุณแม่ต้องมาดูแลเขา”
ทั้งนี้ทั้งนั้นทาง นิค อสรพิษวิทยา จึงตัดสินใจเปิดรับความช่วยเหลืออีกครั้ง เพื่อดูแลอั๋นต่อไปเรื่อย ๆ ซึ่งทางแม่ของอั๋นเองก็พยายามหารายได้เสริมทุก ๆ ทางเพื่อให้พอกับค่าใช้จ่าย แต่ต้องยอมรับตรงนี้เลยค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงมันค่อนข้างเยอะมาก ๆ โดยจะเปิดรับความช่วยเหลือผ่านทางบัญชีของแม่น้องอั๋นโดยตรง ไม่ผ่านเพจ Nick Wildlife
