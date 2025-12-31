คนละครึ่งพลัส วันสุดท้ายก่อนสิ้นปี 31 ธ.ค. 68 ใช้ได้ถึงกี่โมง เงินเหลือทำไงต่อ

กระทรวงการคลังย้ำเส้นตายสิ้นปี โครงการ คนละครึ่ง พลัส ร้านค้าทั่วไปปิดสิทธิ 23.00 น. ฟู้ดเดลิเวอรีหมดก่อน 21.00 น. ใช้ไม่หมดรัฐดึงสิทธิคืนทันที แต่เงินที่เราเติมเองโอนกลับบัญชีได้
เดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วสำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยอดฮิตอย่างโครงการ คนละครึ่ง พลัส โดยในวันนี้ วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568 ถือเป็นวันสิ้นสุดโครงการอย่างเป็นทางการและไม่มีการขยายระยะเวลาเพิ่มเติม กระทรวงการคลังจึงฝากเตือนประชาชนผู้มีสิทธิทุกคนให้เร่งตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และรีบใช้จ่ายให้ครบตามวงเงินก่อนที่ระบบจะปิดถาวร ซึ่งเงื่อนไขสำคัญที่ต้องระวังเป็นพิเศษในคืนข้ามปีนี้คือเรื่องของ “เวลาปิดระบบ” ที่มีความแตกต่างกันระหว่างประเภทการใช้งาน
ใครที่วางแผนจะใช้สิทธิช่วงดินเนอร์หรือปาร์ตี้เคาท์ดาวน์ต้องวางแผนให้ดี เพราะเส้นตายการใช้จ่ายไม่ได้จบที่เที่ยงคืน โดยสำหรับการซื้อสินค้ากับ ร้านค้าทั่วไปหรือหน้าร้าน ระบบจะเปิดให้สแกนจ่ายได้จนถึงเวลา 23.00 น. เท่านั้น แต่หากท่านตั้งใจจะใช้สิทธิผ่าน ฟู้ดเดลิเวอรี สั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มที่ร่วมโครงการ จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 21.00 น. หากเกินกว่าเวลาที่กำหนด ระบบจะตัดสิทธิการใช้จ่ายทันที ไม่สามารถทำรายการย้อนหลังได้
ประเด็นที่สร้างความสับสนมากที่สุดคือเรื่อง “เงินคงเหลือ” หากพ้นกำหนดเวลาในคืนนี้ไปแล้วต้องทำอย่างไร คำตอบคือต้องแยกเงินออกเป็น 2 ส่วน สำหรับ วงเงินสิทธิที่รัฐช่วยจ่าย หากท่านใช้ไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด เงินส่วนนี้จะถูกตัดทิ้งและดึงกลับคืนเข้ารัฐทันที ไม่สามารถเก็บไว้ใช้ต่อหรือถอนออกมาเป็นเงินสดได้
แต่ในส่วนของ เงินที่ท่านเติมเอง เข้าไปใน G-Wallet เพื่อใช้จ่ายส่วนของตนเองนั้น สบายใจได้เพราะเงินก้อนนี้ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน ไม่ได้หายไปไหน และสามารถโอนถอนกลับเข้าบัญชีธนาคารหรือพร้อมเพย์ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีค่าธรรมเนียม
วิธีเช็กยอดและโอนเงินคืน
ก่อนที่โครงการจะปิดตัวลง แนะนำให้ผู้ใช้งานเข้าไปที่แอปเป๋าตัง กดที่แบนเนอร์โครงการเพื่อตรวจสอบทั้ง “วงเงินคงเหลือตลอดโครงการ” และ “สิทธิคงเหลือรายวัน” เพื่อบริหารจัดการใช้จ่ายให้คุ้มค่าที่สุด ส่วนใครที่มีเงินเติมเองเหลือค้างอยู่ใน G-Wallet และต้องการนำออกมา ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ
เพียงเข้าไปที่เมนู G-Wallet เลือกรายการ “โอนเงิน” จากนั้นเลือกบัญชีธนาคารปลายทางหรือพร้อมเพย์ ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอนออก ตรวจสอบความถูกต้องและกดยืนยันด้วยรหัส PIN เพียงเท่านี้เงินก็จะกลับเข้าสู่บัญชีของท่านทันที ไม่จำเป็นต้องรีบโอนภายในคืนนี้ แต่สามารถทำรายการเมื่อไหร่ก็ได้ที่สะดวก
