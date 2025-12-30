ช้อปดีมีคืน 2569 ยังมีต่อไหม รัฐบาลชี้แจงแล้ว วางแผนลดหย่อนภาษี

ข่าวเศร้าส่งท้ายปีสำหรับมนุษย์เงินเดือน ผู้มีเงินได้ต้องเสียภาษี ที่ตั้งตารอคอยมาตรการลดหย่อนภาษี ล่าสุด (29 ธ.ค. 68) มีรายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ยืนยันชัดเจนแล้วว่า โครงการ ช้อปดีมีคืน หรือ “Easy E-Receipt” ปี 2569 ไม่ได้ไปต่อ
สาเหตุหลักของการพับโครงการยอดฮิต ช้อปดีมีคืน เนื่องจากสถานะของรัฐบาลปัจจุบันที่อยู่ในช่วงรักษาการ ภายหลังการยุบสภา ซึ่งตามกฎหมายและมารยาททางการเมือง รัฐบาลรักษาการไม่สามารถอนุมัติโครงการหรือมาตรการใหม่ใดๆ ที่จะมีผลผูกพันไปถึงรัฐบาลชุดหน้า หรือมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อรายได้และการจัดเก็บภาษีของรัฐอย่างมีนัยสำคัญได้ ทำให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงต้นปีที่ทำต่อเนื่องมาหลายปีต้องสะดุดลง
ย้อนรอย Easy E-Receipt 2568 คืออะไร? ทำไมคนถึงรอเก้อ
สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ หรือลืมรายละเอียดไปแล้ว เราขอพาไปย้อนดูเงื่อนไขของโครงการในปีที่ผ่านมา เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าสิทธิประโยชน์ที่หายไปในปี 2569 คืออะไร
โครงการ Easy E-Receipt (หรือชื่อเดิม ช้อปดีมีคืน) คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยให้ประชาชนนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการ มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีเงื่อนไขหลักที่เคยใช้ในปี 2568 คือ
-
วงเงินลดหย่อน: สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท (คืนภาษีตามฐานภาษีสุทธิของแต่ละคน)
-
ช่วงเวลาใช้จ่าย มักจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์
-
เงื่อนไขสำคัญ: ต้องใช้หลักฐานเป็น ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เท่านั้น (ไม่รับใบกำกับภาษีกระดาษ)
-
สินค้าที่เข้าร่วม สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป, เสื้อผ้า, เครื่องใช้ไฟฟ้า, อาหารและเครื่องดื่มในร้านที่จดทะเบียน VAT สินค้า Otop
-
สินค้าที่ไม่เข้าร่วม (สินค้าต้องห้าม) สุรา, เบียร์, ไวน์, ยาสูบ, รถยนต์, รถจักรยานยนต์, เรือ, น้ำมันและก๊าซเชื้อเพลิง, ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ-ค่าไฟ), ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
หมายความว่า ผู้เสียภาษีจะขาดตัวช่วยลดหย่อนภาษีก้อนใหญ่ในช่วงต้นปีไป และต้องวางแผนภาษีด้วยวิธีอื่นแทน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รายการลดหย่อนภาษี 2568 อัปเดตใหม่ ยื่นปี 69 วางแผนดีมีเงินคืน
- สาวอ่วม โดนภาษีย้อนหลัง 600 ล้าน จุดพลาดคนไม่รู้ คดีไม่มีหมดอายุความ
- รู้จัก ‘ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์’ คืออะไร? ใช้สิทธิช้อปดีมีคืน 2566 ยังไง?
ติดตาม The Thaiger บน Google News: