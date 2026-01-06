ข่าว

ทัพภาค 2 กำชับทุกหน่วย เพิ่มความระมัดระวัง หลังเขมรยิงปืน ค. ใส่

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 10:02 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 10:02 น.
73

กองทัพภาค 2 กำชับทุกหน่วย เพิ่มความระมัดระวัง หลังเขมรยิงปืน ค. ใส่เนิน 469 เป็นเหตุให้มีทหารไทยได้รับบาดเจ็บ 1 นาย

กองทัพภาคที่ 2 ออกแถลงโดยระบุว่า “เหตุการณ์กำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดในพื้นที่ช่องบก อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

กองทัพภาคที่ 2 ขอชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569 เวลาประมาณ 0725 น. กองกำลังสุรนารีได้รับรายงานเหตุการณ์การระเบิดในพื้นที่ช่องบก บริเวณเนิน 469 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวั อุบลราชธานี

ส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บจำนวน 1 นาย คือ จ่าสิบเอกปรัชญา พิลาชัย ตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็กที่ 1 กองร้อยทหารราบ 6021 (RDF) มีอาการบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดบริเวณแขนขวา

โดยแพทย์ประเมินอาการเป็นผู้ป่วยระดับเขียว ซึ่งไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต ภายหลังเกิดเหตุ หน่วยในพื้นที่ได้ดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามขั้นตอนทางการแพทย์สนาม และได้ทำการพยาบาลและส่งกลับผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่ปฏิบัติการโดยทันที ปัจจุบันได้นำผู้บาดเจ็บส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดเชียงมุน และได้ส่งต่อเพื่อรับการรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลน้ำยืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้บาดเจ็บมีอาการปลอดภัยและอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ สาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วย ที่เกี่ยวข้อง

กองทัพภาคที่ 2 ขอแสดงความห่วงใยต่อกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ และได้กำชับทุกหน่วยให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติภารกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งจะรายงานความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชา และสาธารณชนทราบต่อไปตามลำดับ

โดยขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ากองทัพภาคที่ 2 ยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ และยึดมั่นในความปลอดภัยเป็นสำคัญเสมอ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ฮือฮา! นิติฯ มธ. เปิดตัวอาจารย์ใหม่ ดีกรี &quot;คุณหมอ-ดร.-เนติบัณฑิต&quot; โปรไฟล์แน่นปึ้ก ข่าว

ฮือฮา! นิติฯ มธ. เปิดตัวอาจารย์ใหม่ ดีกรี “คุณหมอ-ดร.-เนติบัณฑิต” โปรไฟล์แน่นปึ้ก

39 วินาที ที่แล้ว
กรมควบคุมโรค เปิดสถิติผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ปี 68 ข่าว

อย่าชะล่าใจ ไข้หวัดใหญ่ระบาด ป่วยพุ่งล้าน ดับแล้ว 125 ราย ระวังเงียบหน้าหนาว

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ตร.แถลงเปิดหลักฐาน “คดีบิ๊กโจ๊ก” ทอง 246 บาทมีจริง

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดตัวเลขค่าชดเชยที่ “อโมริม” ได้รับ หลังแมนยูประกาศแยกทางเซ่นผลงานห่วย

13 นาที ที่แล้ว
นายคุณากร มั่นนทีรัย ผู้สมัคร สส. พรรคกล้าธรรม แฉทีมงานพรรคประชาชน ชูนิ้วกลางใส่กลางตลาด ข่าวการเมือง

สส. กล้าธรรม แฉทีมงาน พรรคประชาชน ชูนิ้วกลางใส่กลางตลาด เตรียมฟ้องเอาผิด

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สามชาติจับมือ เอาผิด “มัสก์” ปล่อยให้ AI สร้างภาพอนาจารเด็กและสตรี

26 นาที ที่แล้ว
เพจดังเฉลยแล้ว ดารา ด. นอกใจเมีย คือใคร? ยืนยันแล้วไม่ใช่คนที่เพิ่งเป็นข่าวแน่นอน บันเทิง

เพจดังเฉลยแล้ว ดารา ด. นอกใจเมีย คือใคร? ยืนยันไม่ใช่คนที่เพิ่งเป็นข่าว

28 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประวัติ พิศาล มาณวพัฒน์ ว่าที่ รมว.ต่างประเทศ พรรคประชาชน ดีกรี อดีตเอกอัครราชทูตไทยในสหรัฐ

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นางแบบสาวเหยื่อปาร์ตี้วิปริตดูไบ ถูกซ้อมปางตายจนพิการ เผยคดีไม่คืบ ต้องสู้สุดทรมาน

36 นาที ที่แล้ว
หนุ่มลอนดอนเที่ยวไทย นั่งสปีดโบ๊ทกลางทะเล มีสัญญาณ 5G ข่าวต่างประเทศ

ไวรัล หนุ่มอังกฤษรีวิว 5G กลางทะเลไทย ผลลัพธ์ทำอึ้ง ชาวเน็ตเมนต์สนั่น

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! “ประวิตร” ลาออกจากเก้าอี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ “ตรีนุช” ขึ้นรักษาการ

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ยืนยันคำสั่งไล่ “บิ๊กโจ๊ก” ออกจากราชการ สตช. แฉซ้ำ ผิดวินัยร้ายแรง

52 นาที ที่แล้ว
กัมพูชายูเอ็น ข่าวการเมือง

กัมพูชาโร่ฟ้อง UN! ประณามทหารไทย ทำลายบ้านเรือน-ยึดทรัพย์สินชายแดน

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” แถลงปมกัมพูชายิง เนิน 469 ทำทหารไทยเจ็บ อีกฝ่ายอ้างเป็นอุบัติเหตุ

59 นาที ที่แล้ว
ยุ้ย ปัทมวรรณ ยืนยันปมข่าวลือ ดารา ด. นอกใจเมีย ไม่ใช่สามี โด่ง สิทธิพร แน่นอน บันเทิง

ยุ้ย ปัทมวรรณ ยืนยันข่าวลือ ดารา ด. นอกใจเมีย ไม่ใช่สามี โด่ง สิทธิพร แน่นอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“วาสนา” เผย ผบ.ทหารเขมรโทรแจงวุ่น อ้างอุบัติเหตุ-เมา หลังยิงเนิน 469

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟนผีเอามั้ย? โรมาโน่เผย “ตำนานแข้งผี” พร้อมรับงานคุมทัพแมนยู หลังสั่งปลดอโมริม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชูวิทย์ เตือนสติ ไอซ์-พรรคส้ม ปมทหารมีไว้ทำไม ข่าวการเมือง

ชูวิทย์ ติง ไอซ์ ปมทหารมีไว้ทำไม ชี้วลี ‘จะไปรบชนะใคร’ เจ็บลึกกว่าซักกางเกงใน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ฮึ่ม ถ้าเล่นกล้าธรรมมาก ระวังโดนสวนแล้วจะหนาว มีแผลทุกพรรค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เงินเดือนทหารกองประจำการ มกราคม 2569 เข้าวันไหน ได้กี่บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ฝันร้ายของเขมร” คลิปภารกิจเข้าตียึดบ้านหนองจาน หย่อนไข่ 500 ปอนด์ นวดต่อด้วยปืนใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด อั๋น อสรพิษวิทยา หลังถูกงูจงอางกัด สมองตาย เป็นเจ้าชายนิทรากว่า 2 ปี ข่าว

อาการล่าสุด อั๋น อสรพิษวิทยา หลังถูกงูจงอางกัด สมองตาย เป็นเจ้าชายนิทรากว่า 2 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิธา” ถาม กกต. ทำไมยอดคนลงทะเบียนนอกราชอาณาจักร ลดลง 5 พันคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กางปฏิทิน จ่ายเงิน มกราคม 2569 กลุ่มเปราะบาง-คนจน-อสม. โอนเข้าบัญชีวันไหน เศรษฐกิจ

กางปฏิทิน จ่ายเงิน มกราคม 2569 กลุ่มเปราะบาง-คนจน-อสม. โอนเข้าบัญชีวันไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดภาพแรก “รูเบน อโมริม” หลังโดนแมนยูตะเพิด เดินเล่นกับภรรยาพร้อมใบหน้าเปื้อนยิ้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 10:02 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 10:02 น.
73
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตร.แถลงเปิดหลักฐาน “คดีบิ๊กโจ๊ก” ทอง 246 บาทมีจริง

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569

เปิดตัวเลขค่าชดเชยที่ “อโมริม” ได้รับ หลังแมนยูประกาศแยกทางเซ่นผลงานห่วย

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
นายคุณากร มั่นนทีรัย ผู้สมัคร สส. พรรคกล้าธรรม แฉทีมงานพรรคประชาชน ชูนิ้วกลางใส่กลางตลาด

สส. กล้าธรรม แฉทีมงาน พรรคประชาชน ชูนิ้วกลางใส่กลางตลาด เตรียมฟ้องเอาผิด

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569

สามชาติจับมือ เอาผิด “มัสก์” ปล่อยให้ AI สร้างภาพอนาจารเด็กและสตรี

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
Back to top button