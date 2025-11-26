ศาลนิวซีแลนด์ สั่งจำคุกตลอดชีวิต แม่ใจเหี้ยม ฆ่าลูกสองคนยัดกระเป๋า
ศาลนิวซีแลนด์ สั่งจำคุกตลอดชีวิต แม่ใจเหี้ยม ฆ่าลูกสองคนวัย 8 ขวบและ 6 ขวบยัดกระเป๋า ซึ่งเป็นโทษสูงสุดในประเทศนิวซีแลนด์
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ ศาลพิพากษาให้ นาง ฮา-คย็อง อี วัย 44 ปี มีความผิดฐานฆาตกรรมลูกของตนเอง 2 คน วัย 8 ขวบ และ 6 ขวบ ก่อนนำศพไปยัดไว้ในกระเป๋าเดินทาง นำร่างลูกทิ้งไว้ในโกดังนานหลายปี จนกระทั้งมีคนซื้อกระเป๋าไปและพบศพ โดยคดีนี้เป็นคดีดังในประเทศนิวซีแลนด์ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด สำนักข่าว BBC รายงานว่า ศาลได้พิพากษาจำคุกตลอดชีวิต นาง ฮา-คย็อง อี พร้อมระบุว่าเธอถูกจำคุกเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 17 ปี ก่อนจะขอเข้ารับทัณฑ์บนได้ โดยโทษดังกล่าวเป็นโทษสูงสุดในประเทศนิวซีแลนด์
นางคย็อง อี ป่วยจิตเวช หลังจากที่เธอเสียสามีของเธอจากโรคมะเร็ง พร้อมชี้ด้วยว่าสุขภาพของเธอทรุดลงอย่างมาก และทำให้เธอคิดว่าการเธอตายพร้อมลูกจะเป็นทางที่ดีที่สุด ทว่าแผนของเธอล้มเหลว
ซึ่งทางผู้พิพากษายังสั่งให้ทางเรือนจำดูแลผู้ก่อเหตุในฐานะนักโทษพิเศษ จากปัญหาสุขภาพจิตของเธอ พร้อมกล่าวด้วยว่า นางคย็อง-อี “ไม่สามารถรับมือกับตอนที่สามีล้มป่วยหนัก และบางทีคุณอาจทนไม่ได้ที่จะมีลูก ๆ อยู่ใกล้ เพราะพวกเขาทำให้คุณนึกถึงชีวิตที่เคยมีความสุข ซึ่งถูกพรากพวกเขาจากคุณอย่างโหดร้าย”
