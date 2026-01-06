ข่าวต่างประเทศ

ระทึก แผ่นดิวไหวญี่ปุ่น ถล่มฝั่งตะวันตก 6.2 แมกนิจูด ยังไม่มีความเสี่ยงสึนามิ

Photo of Bas Basเผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 09:33 น.
69

เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.2 แมกนิจูด ทางตะวันตะของประเทศญี่ปุ่น รุนแรงระดับ 5+ ตึกสูงแก่วงตัวนานกว่าปกติ ยังไม่มีรายงานการเกิดสึนามิ

กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) รายงานเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.2 แมกนิจูด เมื่อช่วงที่ผ่านมา โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่พื้นที่ทางตะวันออกของจังหวัดชิมะเนะ แรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้เป็นวงกว้างในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น

โดยในจังหวัดชิมะเนะและจังหวัดทอตโตริ วัดระดับความรุนแรงได้ที่ “ระดับ 5 บน” (Upper 5) ตามมาตรวัดความรุนแรงแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นที่มีทั้งหมด 7 ระดับ ซึ่งถือเป็นระดับที่ผู้คนจะเริ่มเคลื่อนไหวลำบากหากไม่หาที่ยึดเกาะ

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดคลื่นยักษ์สึนามิจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้

นอกจากแรงสั่นสะเทือนปกติแล้ว กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังตรวจพบ “แรงสั่นสะเทือนคาบยาว” (Long-period ground motion) ในทั้งสองจังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาคารสูง โดยแรงสั่นสะเทือนชนิดนี้จะทำให้โครงสร้างอาคารขนาดใหญ่และตึกสูงแกว่งตัวไปมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยอยู่บนชั้นสูงๆ จะรับรู้ถึงการแกว่งได้ชัดเจนกว่าปกติ

นอกจากนี้ ที่เมืองซาไกมินาโตะ จังหวัดทอตโตริ พบแรงสั่นสะเทือนคาบยาวในระดับ 4 ซึ่งมีความรุนแรงมากพอที่จะทำให้คนที่พยายามเดินอยู่บนอาคารเสียหลักหรือทรงตัวได้ยาก

ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามอาคารบ้านเรือนและระบบสาธารณูปโภค พร้อมเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังแรงสั่นสะเทือนที่อาจตามมา หรือ Aftershocks ในระยะนี้

อ้างอิง : www3.nhk.or.jp

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ทัพภาค 2 กำชับทุกหน่วย เพิ่มความระมัดระวัง หลังเขมรยิงปืน ค. ใส่

24 วินาที ที่แล้ว
ช็อก พ่อฆ่าลูกสาววัย 18 รับไม่ได้ทำตัวแบบ &quot;ตะวันตก&quot; ไลฟ์สดไม่สวมฮิญาบ ข่าวต่างประเทศ

เหี้ยม พ่อฆ่าลูกสาววัย 18 รับไม่ได้ทำตัวแบบ “ตะวันตก” ไลฟ์สดไม่สวมฮิญาบ

8 นาที ที่แล้ว
ครูบี๋ ชู้ ผัวทหาร ถูกเพื่อนทวงหนี้ในโพสต์เก่า ข่าว

เพจดังแฉโพสต์เก่า เพื่อนครู “บี๋” ทวงหนี้ ให้ยืมแล้วเงียบ หาที่บ้านก็ไม่เจอ

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เปิดคลิปเอสยูวีพุ่งชนข้างทาง บาดเจ็บ 6 หนึ่งในนั้นสาหัส คนขับยันไม่ดื่มมา 30 ปี อ้างเกียร์ค้าง

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โรมาโน่บอกเอง “แมนซิตี้” เล็งปาดหน้าหงส์แดงคว้ากองหลังผู้ดี หลัง ‘กวาร์ดิโอล’ ส่อพักยาว

21 นาที ที่แล้ว
โดม โพสต์ซึ้งถึง เมทัล คนเดียวที่เคียงข้างทุกสถานการณ์ บันเทิง

โดม โพสต์ซึ้งถึงภรรยา ‘เมทัล’ คนที่รู้จักตัวตนมากที่สุด หลังฝ่ามรสุมดราม่า

28 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกกองทัพบก แจงกรณีกัมพูชายิงปืน ค. ใส่เนิน 469 ทหารปลอดภัยแล้ว

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วินาทีประวัติศาสตร์! “มาดูโร” ขึ้นศาลสหรัฐฯ เจ้าตัวยืนกรานปฏิเสธข้อกล่าวหา

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก แผ่นดิวไหวญี่ปุ่น ถล่มฝั่งตะวันตก 6.2 แมกนิจูด ยังไม่มีความเสี่ยงสึนามิ

43 นาที ที่แล้ว
เจ้าของเพจ Army Military Force แถลงขอโทษสมาชิกหลังปลดแอดมินชุดเก่า ข่าว

เพจ Army Military Force ประกาศ ปลดแอดมินยกชุด หลังดราม่าโพสต์การเมือง

44 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“อนุทิน” ตอบไม่มีอะไรทั้งพ่อทั้งลูก หลังโผล่รวมเฟรม “บอลลูน พินทุ์สุดา”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุทัศน์” สงสัยอาจจัดฉาก หลัง “คุณากร” โพสต์ภาพผู้ช่วยพรรคส้มโชว์นิ้วกลาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! แม่ทัพภาค 2 สั่งสอบปืน ค. ถูกยิงมาที่เนิน 469 ทหารไทยเจ็บ 1 นาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ลั่นต้องการเกาะ “กรีนแลนด์” อ้างเหตุผลความปลอดภัยของประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อดีตผู้สมัครทูตสหรัฐฯในไทย ร่อนจดหมายหา “ทรัมป์” จี้ไทยจ่ายค่าเสียหาย 9 ล้านล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เพจดังเบรก “พี่เต้” ไทยซื้อนิวเคลียร์ไม่ได้ ไม่รู้เอาตัวเลข 640 ล้านมาจากไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 6 1 69 ดูดวง

เตือน 6 ราศี ต้นปีระวังเพื่อนพาเสียเงิน “ชวนลงทุน” ฟังแล้วใจเย็นก่อน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Cork City FC devastated young defender ข่าวกีฬา

ลูกหนังไอร์แลนด์เศร้า! กองหลังดาวรุ่งเสียชีวิตกะทันหัน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไพเพอร์ ร็อคเคลล์ อดีตดาราเด็ก เปิด OnlyFans วันแรกเคลมรายได้เกือบ 100 ล้าน ข่าวต่างประเทศ

อดีตดาราเด็ก สลัดลุคสดใส ผันตัวเปิด OnlyFans วันเดียวฟันรายได้มหาศาล

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเตือน 3 เมนูเช้ายอดฮิต ทำน้ำตาลพุ่ง สุขภาพและการแพทย์

อุทาหรณ์ หญิง 48 เบาหวานคร่าชีวิต มื้อเช้า 3 เมนู ตัวการน้ำตาลพุ่ง ตายได้แม้กินจืด

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

สุขภาพดีรับปี 2026 สลัดทิ้งเทรนด์ฟิตสุดโต่ง เชื่อใจ “หมอ” มากกว่าดร.กูเกิล

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอวา ชลอส พี่สาวบุญธรรม แอนน์ แฟรงค์ เสียชีวิตในวัย 96 ปี กษัตริย์ชาร์ลส์ทรงร่วมไว้อาลัย ยกย่องผู้เปลี่ยนความเกลียดชังเป็นพลังสันติภาพ ข่าวต่างประเทศ

เอวา ชลอส พี่สาว “แอนน์ แฟรงค์” เหยื่อรอดฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เสียชีวิตแล้ว

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป ฝาแฝด AV “มิโอะ-นางิสะ” เดบิวต์แพ็กคู่ เผยที่มาสุดแปลก แบบคาดไม่ถึง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อนอกชี้ เวียดนามจ่อแซงไทย เศรษฐกิจพุ่งแรง สวนทางไทย หนี้รุมเร้า-ศึกชายแดนกัมพูชา เศรษฐกิจ

สื่อนอกชี้ เวียดนามจ่อแซงไทย เศรษฐกิจพุ่งแรง สวนทางไทย หนี้รุมเร้า-ศึกชายแดนกัมพูชา

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดีมนุษย์เงินเดือน ประกันสังคม ยืนยัน ผู้ประกันตน ม.33-39 ป่วย &quot;โรคอ้วน&quot; ผ่าตัดกระเพาะฟรี เช็กเงื่อนไขด่วน เศรษฐกิจ

ข่าวดีคนอ้วน ประกันสังคม ม.33-39 ผ่าตัดกระเพาะฟรี เช็กเงื่อนไข ใครเข้าเกณฑ์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 09:33 น.
69
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทัพภาค 2 กำชับทุกหน่วย เพิ่มความระมัดระวัง หลังเขมรยิงปืน ค. ใส่

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
ครูบี๋ ชู้ ผัวทหาร ถูกเพื่อนทวงหนี้ในโพสต์เก่า

เพจดังแฉโพสต์เก่า เพื่อนครู “บี๋” ทวงหนี้ ให้ยืมแล้วเงียบ หาที่บ้านก็ไม่เจอ

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569

เปิดคลิปเอสยูวีพุ่งชนข้างทาง บาดเจ็บ 6 หนึ่งในนั้นสาหัส คนขับยันไม่ดื่มมา 30 ปี อ้างเกียร์ค้าง

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569

โรมาโน่บอกเอง “แมนซิตี้” เล็งปาดหน้าหงส์แดงคว้ากองหลังผู้ดี หลัง ‘กวาร์ดิโอล’ ส่อพักยาว

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
Back to top button