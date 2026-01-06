ระทึก แผ่นดิวไหวญี่ปุ่น ถล่มฝั่งตะวันตก 6.2 แมกนิจูด ยังไม่มีความเสี่ยงสึนามิ
เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.2 แมกนิจูด ทางตะวันตะของประเทศญี่ปุ่น รุนแรงระดับ 5+ ตึกสูงแก่วงตัวนานกว่าปกติ ยังไม่มีรายงานการเกิดสึนามิ
กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) รายงานเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.2 แมกนิจูด เมื่อช่วงที่ผ่านมา โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่พื้นที่ทางตะวันออกของจังหวัดชิมะเนะ แรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้เป็นวงกว้างในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น
โดยในจังหวัดชิมะเนะและจังหวัดทอตโตริ วัดระดับความรุนแรงได้ที่ “ระดับ 5 บน” (Upper 5) ตามมาตรวัดความรุนแรงแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นที่มีทั้งหมด 7 ระดับ ซึ่งถือเป็นระดับที่ผู้คนจะเริ่มเคลื่อนไหวลำบากหากไม่หาที่ยึดเกาะ
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดคลื่นยักษ์สึนามิจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้
นอกจากแรงสั่นสะเทือนปกติแล้ว กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังตรวจพบ “แรงสั่นสะเทือนคาบยาว” (Long-period ground motion) ในทั้งสองจังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาคารสูง โดยแรงสั่นสะเทือนชนิดนี้จะทำให้โครงสร้างอาคารขนาดใหญ่และตึกสูงแกว่งตัวไปมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยอยู่บนชั้นสูงๆ จะรับรู้ถึงการแกว่งได้ชัดเจนกว่าปกติ
นอกจากนี้ ที่เมืองซาไกมินาโตะ จังหวัดทอตโตริ พบแรงสั่นสะเทือนคาบยาวในระดับ 4 ซึ่งมีความรุนแรงมากพอที่จะทำให้คนที่พยายามเดินอยู่บนอาคารเสียหลักหรือทรงตัวได้ยาก
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามอาคารบ้านเรือนและระบบสาธารณูปโภค พร้อมเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังแรงสั่นสะเทือนที่อาจตามมา หรือ Aftershocks ในระยะนี้
อ้างอิง : www3.nhk.or.jp
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ทรัมป์” ลั่นต้องการเกาะ “กรีนแลนด์” อ้างเหตุผลความปลอดภัยของประเทศ
- ตึงเครียดรับปีใหม่ เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ 2 ลูกตกนอกเขตน่านน้ำญี่ปุ่น รัฐบาลญี่ปุ่นเฝ้าระวังขั้นสูงสุด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: