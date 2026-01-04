ข่าวต่างประเทศ

ตึงเครียดรับปีใหม่ เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ 2 ลูกตกนอกเขตน่านน้ำญี่ปุ่น รัฐบาลญี่ปุ่นเฝ้าระวังขั้นสูงสุด

Photo of Bas Basเผยแพร่: 04 ม.ค. 2569 09:39 น.| อัปเดต: 04 ม.ค. 2569 09:39 น.
240

เพิ่มความตึงเครียดรับศักราชใหม่ เมื่อมีรายงานว่า เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ 2 ลูกตกลงนอกเขตน่านน้ำของญี่ปุ่น ด้านรัฐบาลแดนปลาดิบยกระดับเฝ้าระวังขั้นสูงสุด

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 4 มกราคม 2569 นายชินจิโร โคอิซูมิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น แถลงต่อสื่อมวลชนว่าเกาหลีเหนือได้เพิ่งยิงขีปนาวุธวิถีโค้ง (Ballistic Missile) อย่างน้อย 2 ลูก จากบริเวณชายฝั่งตะวันตกมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกของญี่ปุ่น

ข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นระบุช่วงเวลาและเส้นทางการออกมาว่า ลูกแรกถูกยิงออกไปเมื่อเวลาประมาณ 07.54 น. ตามเวาลท้องถิ่น บินที่ระดับความสูงสูงสุดประมาณ 50 กิโลเมตร และพุ่งไปไกลถึง 900 กิโลเมตร ขณะที่ลูกที่ 2 ยิงตามมาเมื่อเวลาประมาณ 08.05 น. บินที่ระดับความสูงใกล้เคียงกันคือ 50 กิโลเมตร แต่พุ่งไปไกลกว่าที่ 950 กิโลเมตร

เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตว่าขีปนาวุธทั้งสองลูกอาจบินด้วย “วิถีไม่ปกติ” (Irregular Trajectory) เพื่อเพิ่มความยากในการสกัดกั้น ก่อนที่ขีปนาวุธทั้งสองลูกตกลงในทะเลญี่ปุ่น แต่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะ (EEZ) ของญี่ปุ่น เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายต่อเครื่องบินหรือเรือที่สัญจรอยู่ในบริเวณนั้น

ทันทีที่ได้รับรายงาน นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทากาอิชิ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเต็มที่ พร้อมกำชับให้แจ้งข้อมูลแก่ประชาชนอย่างรวดเร็วและแม่นยำ รวมถึงต้องตรวจสอบความปลอดภัยของเรือและเครื่องบินอย่างเข้มงวด

ขณะที่รัฐมนตรีโคอิซูมิระบุว่า การยิงขีปนาวุธครั้งนี้ถือเป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) และเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน ญี่ปุ่นจึงได้ส่งเรื่องประท้วงอย่างรุนแรงไปยังเกาหลีเหนือผ่านช่องทางการทูตแล้ว

ทางด้านคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้เปิดเผยว่า ตรวจพบการยิงขีปนาวุธหลายลูกจากบริเวณใกล้กับกรุงเปียงยางเมื่อเวลาประมาณ 07.50 น. โดยกองทัพเกาหลีใต้กำลังประสานงานข้อมูลอย่างใกล้ชิดกับทั้งญี่ปุ่นและสหรัฐฯ เพื่อรักษาความพร้อมรบในระดับสูงสุด

การยิงครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายนปีที่แล้ว และเป็นการส่งสัญญาณความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีรับต้นปีใหม่ 2026

อ้างอิง : news.web.nhk

 

