“ทรัมป์” ลั่นต้องการเกาะ “กรีนแลนด์” อ้างเหตุผลความปลอดภัยของประเทศ
ทรัมป์ ย้ำจุดยืนเดิม ต้องการเกาะกรีนแลนด์ อ้างเหตุผลความปลอดภัยของประเทศ ด้านเดนมาร์กเตือนขอให้หยุดการข่มขู่ ย้ำเป็นสมาชิก Nato
เมื่อวันที่ 5 มกราคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้กล่าวแสดงจุดยืนซ้ำว่า “พวกเราต้องการกรีนแลนด์ หากมองในแง่ของความปลอดภัยของประเทศ” ซึ่งเป็นอีกครั้งที่นายทรัมป์แสดงจุดยืนว่าเขาต้องการครอบครองพื้นที่ของประเทศเดนมาร์ก
ทั้งนี้นาย เจนส์-เฟรเดอริก นีลเซน นายกรัฐมนตรีกรีนแลนด์ได้ออกมาตอบโต้ถึงประเด็นดังกล่าวว่าขอให้นายทรัมป์พอได้แล้ว และย้ำว่าแนวคิดที่สหรัฐฯจะครอบครองกรีนแลนด์ เป็นแค่แฟนตาซีเท่านั้น โดยเขาพร้อมเจรจากับสหรัฐฯ แต่ต้องผ่านทางช่องทางที่เหมาะสมและเคารพต่อกฎหมายนานาชาติ
ขณะที่ เมตเต เฟรเดอริกเซน นายกรัฐมนตรีหญิงของเดนมาร์ก ได้ออกมาเตือนนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขอให้หยุดทุกการข่มขู่ว่าจะยึดกรีนแลนด์ พร้อมเตือนว่า เดนมาร์กและกรีนแลนด์นั้นเป็นสมาชิกของ Nato และได้รับคุ้มครองความปลอดภัยโดยพันธมิตร
ก่อนหน้านี้นายทรัมป์เคยแสดงความสนใจในพื้นที่ดังกล่าว โดยระบุว่าเป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์และทรัพยากรแร่ธาตุอันอุดมสมบูรณ์ และเคยกล่าวด้วยว่าเขาไม่ตัดความเป็นไปได้หากจะเป็นต้องใช้กำลังในการควบคุมเกาะดังกล่าว
