ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ลั่นต้องการเกาะ “กรีนแลนด์” อ้างเหตุผลความปลอดภัยของประเทศ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 08:26 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 08:26 น.
66

ทรัมป์ ย้ำจุดยืนเดิม ต้องการเกาะกรีนแลนด์ อ้างเหตุผลความปลอดภัยของประเทศ ด้านเดนมาร์กเตือนขอให้หยุดการข่มขู่ ย้ำเป็นสมาชิก Nato

เมื่อวันที่ 5 มกราคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้กล่าวแสดงจุดยืนซ้ำว่า “พวกเราต้องการกรีนแลนด์ หากมองในแง่ของความปลอดภัยของประเทศ” ซึ่งเป็นอีกครั้งที่นายทรัมป์แสดงจุดยืนว่าเขาต้องการครอบครองพื้นที่ของประเทศเดนมาร์ก

ทั้งนี้นาย เจนส์-เฟรเดอริก นีลเซน นายกรัฐมนตรีกรีนแลนด์ได้ออกมาตอบโต้ถึงประเด็นดังกล่าวว่าขอให้นายทรัมป์พอได้แล้ว และย้ำว่าแนวคิดที่สหรัฐฯจะครอบครองกรีนแลนด์ เป็นแค่แฟนตาซีเท่านั้น โดยเขาพร้อมเจรจากับสหรัฐฯ แต่ต้องผ่านทางช่องทางที่เหมาะสมและเคารพต่อกฎหมายนานาชาติ

ขณะที่ เมตเต เฟรเดอริกเซน นายกรัฐมนตรีหญิงของเดนมาร์ก ได้ออกมาเตือนนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขอให้หยุดทุกการข่มขู่ว่าจะยึดกรีนแลนด์ พร้อมเตือนว่า เดนมาร์กและกรีนแลนด์นั้นเป็นสมาชิกของ Nato และได้รับคุ้มครองความปลอดภัยโดยพันธมิตร

ก่อนหน้านี้นายทรัมป์เคยแสดงความสนใจในพื้นที่ดังกล่าว โดยระบุว่าเป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์และทรัพยากรแร่ธาตุอันอุดมสมบูรณ์ และเคยกล่าวด้วยว่าเขาไม่ตัดความเป็นไปได้หากจะเป็นต้องใช้กำลังในการควบคุมเกาะดังกล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ทัพภาค 2 กำชับทุกหน่วย เพิ่มความระมัดระวัง หลังเขมรยิงปืน ค. ใส่

40 วินาที ที่แล้ว
ช็อก พ่อฆ่าลูกสาววัย 18 รับไม่ได้ทำตัวแบบ &quot;ตะวันตก&quot; ไลฟ์สดไม่สวมฮิญาบ ข่าวต่างประเทศ

เหี้ยม พ่อฆ่าลูกสาววัย 18 รับไม่ได้ทำตัวแบบ “ตะวันตก” ไลฟ์สดไม่สวมฮิญาบ

9 นาที ที่แล้ว
ครูบี๋ ชู้ ผัวทหาร ถูกเพื่อนทวงหนี้ในโพสต์เก่า ข่าว

เพจดังแฉโพสต์เก่า เพื่อนครู “บี๋” ทวงหนี้ ให้ยืมแล้วเงียบ หาที่บ้านก็ไม่เจอ

12 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เปิดคลิปเอสยูวีพุ่งชนข้างทาง บาดเจ็บ 6 หนึ่งในนั้นสาหัส คนขับยันไม่ดื่มมา 30 ปี อ้างเกียร์ค้าง

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โรมาโน่บอกเอง “แมนซิตี้” เล็งปาดหน้าหงส์แดงคว้ากองหลังผู้ดี หลัง ‘กวาร์ดิโอล’ ส่อพักยาว

21 นาที ที่แล้ว
โดม โพสต์ซึ้งถึง เมทัล คนเดียวที่เคียงข้างทุกสถานการณ์ บันเทิง

โดม โพสต์ซึ้งถึงภรรยา ‘เมทัล’ คนที่รู้จักตัวตนมากที่สุด หลังฝ่ามรสุมดราม่า

28 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกกองทัพบก แจงกรณีกัมพูชายิงปืน ค. ใส่เนิน 469 ทหารปลอดภัยแล้ว

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วินาทีประวัติศาสตร์! “มาดูโร” ขึ้นศาลสหรัฐฯ เจ้าตัวยืนกรานปฏิเสธข้อกล่าวหา

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก แผ่นดิวไหวญี่ปุ่น ถล่มฝั่งตะวันตก 6.2 แมกนิจูด ยังไม่มีความเสี่ยงสึนามิ

44 นาที ที่แล้ว
เจ้าของเพจ Army Military Force แถลงขอโทษสมาชิกหลังปลดแอดมินชุดเก่า ข่าว

เพจ Army Military Force ประกาศ ปลดแอดมินยกชุด หลังดราม่าโพสต์การเมือง

44 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“อนุทิน” ตอบไม่มีอะไรทั้งพ่อทั้งลูก หลังโผล่รวมเฟรม “บอลลูน พินทุ์สุดา”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุทัศน์” สงสัยอาจจัดฉาก หลัง “คุณากร” โพสต์ภาพผู้ช่วยพรรคส้มโชว์นิ้วกลาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! แม่ทัพภาค 2 สั่งสอบปืน ค. ถูกยิงมาที่เนิน 469 ทหารไทยเจ็บ 1 นาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ลั่นต้องการเกาะ “กรีนแลนด์” อ้างเหตุผลความปลอดภัยของประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อดีตผู้สมัครทูตสหรัฐฯในไทย ร่อนจดหมายหา “ทรัมป์” จี้ไทยจ่ายค่าเสียหาย 9 ล้านล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เพจดังเบรก “พี่เต้” ไทยซื้อนิวเคลียร์ไม่ได้ ไม่รู้เอาตัวเลข 640 ล้านมาจากไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 6 1 69 ดูดวง

เตือน 6 ราศี ต้นปีระวังเพื่อนพาเสียเงิน “ชวนลงทุน” ฟังแล้วใจเย็นก่อน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Cork City FC devastated young defender ข่าวกีฬา

ลูกหนังไอร์แลนด์เศร้า! กองหลังดาวรุ่งเสียชีวิตกะทันหัน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไพเพอร์ ร็อคเคลล์ อดีตดาราเด็ก เปิด OnlyFans วันแรกเคลมรายได้เกือบ 100 ล้าน ข่าวต่างประเทศ

อดีตดาราเด็ก สลัดลุคสดใส ผันตัวเปิด OnlyFans วันเดียวฟันรายได้มหาศาล

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเตือน 3 เมนูเช้ายอดฮิต ทำน้ำตาลพุ่ง สุขภาพและการแพทย์

อุทาหรณ์ หญิง 48 เบาหวานคร่าชีวิต มื้อเช้า 3 เมนู ตัวการน้ำตาลพุ่ง ตายได้แม้กินจืด

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

สุขภาพดีรับปี 2026 สลัดทิ้งเทรนด์ฟิตสุดโต่ง เชื่อใจ “หมอ” มากกว่าดร.กูเกิล

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอวา ชลอส พี่สาวบุญธรรม แอนน์ แฟรงค์ เสียชีวิตในวัย 96 ปี กษัตริย์ชาร์ลส์ทรงร่วมไว้อาลัย ยกย่องผู้เปลี่ยนความเกลียดชังเป็นพลังสันติภาพ ข่าวต่างประเทศ

เอวา ชลอส พี่สาว “แอนน์ แฟรงค์” เหยื่อรอดฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เสียชีวิตแล้ว

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป ฝาแฝด AV “มิโอะ-นางิสะ” เดบิวต์แพ็กคู่ เผยที่มาสุดแปลก แบบคาดไม่ถึง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อนอกชี้ เวียดนามจ่อแซงไทย เศรษฐกิจพุ่งแรง สวนทางไทย หนี้รุมเร้า-ศึกชายแดนกัมพูชา เศรษฐกิจ

สื่อนอกชี้ เวียดนามจ่อแซงไทย เศรษฐกิจพุ่งแรง สวนทางไทย หนี้รุมเร้า-ศึกชายแดนกัมพูชา

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดีมนุษย์เงินเดือน ประกันสังคม ยืนยัน ผู้ประกันตน ม.33-39 ป่วย &quot;โรคอ้วน&quot; ผ่าตัดกระเพาะฟรี เช็กเงื่อนไขด่วน เศรษฐกิจ

ข่าวดีคนอ้วน ประกันสังคม ม.33-39 ผ่าตัดกระเพาะฟรี เช็กเงื่อนไข ใครเข้าเกณฑ์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 08:26 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 08:26 น.
66
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทัพภาค 2 กำชับทุกหน่วย เพิ่มความระมัดระวัง หลังเขมรยิงปืน ค. ใส่

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
ครูบี๋ ชู้ ผัวทหาร ถูกเพื่อนทวงหนี้ในโพสต์เก่า

เพจดังแฉโพสต์เก่า เพื่อนครู “บี๋” ทวงหนี้ ให้ยืมแล้วเงียบ หาที่บ้านก็ไม่เจอ

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569

เปิดคลิปเอสยูวีพุ่งชนข้างทาง บาดเจ็บ 6 หนึ่งในนั้นสาหัส คนขับยันไม่ดื่มมา 30 ปี อ้างเกียร์ค้าง

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569

โรมาโน่บอกเอง “แมนซิตี้” เล็งปาดหน้าหงส์แดงคว้ากองหลังผู้ดี หลัง ‘กวาร์ดิโอล’ ส่อพักยาว

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
Back to top button