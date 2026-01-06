ข่าว

เพจ Army Military Force ประกาศ ปลดแอดมินยกชุด หลังดราม่าโพสต์การเมือง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 09:19 น.
69
เจ้าของเพจ Army Military Force แถลงขอโทษสมาชิกหลังปลดแอดมินชุดเก่า
FB/Army Military Force

เจ้าของเพจ Army Military Force แถลงขอโทษผู้ติดตามกว่า 1.3 ล้านคน สั่งปลดทีมแอดมินชุดเก่าพ้นสภาพ หลังพบพฤติกรรมโพสต์การเมืองและไล่บล็อกสมาชิกที่เห็นต่าง พร้อมประกาศปรับแนวทางเน้นสาระการทหารเป็นหลัก

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569 เฟซบุ๊กแฟนเพจ Army Military Force ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 1.3 ล้านคน ได้โพสต์แถลงการณ์ขอโทษอย่างเป็นทางการ หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับมาตรฐานการนำเสนอเนื้อหาและการบริหารจัดการเพจในช่วงที่ผ่านมา

ปลดแอดมินยกชุด เหตุโพสต์การเมือง-ไล่บล็อกคนเห็นต่าง

เจ้าของเพจและผู้ก่อตั้ง ได้ออกมาชี้แจงสาเหตุที่เพจเกิดปัญหา โดยระบุว่าที่ผ่านมาติดภารกิจส่วนตัวจนไม่ได้ดูแลเพจอย่างใกล้ชิด ทำให้ทีมแอดมินชุดเดิมดำเนินการขัดต่อเจตนารมณ์ของเพจ ดังนี้

“แถลงการณ์ขอโทษและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของเพจ

ตามที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการนำเสนอคอนเทนต์ในช่วงที่ผ่านมา ทางเพจ Army Military Force ขอน้อมรับผิดและขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างจริงใจ และขอขอบคุณทุกเพจที่ช่วยให้คำแนะนำและตักเตือน

เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบและปรับปรุงมาตรฐานของเพจ ผมในฐานะเจ้าของเพจขอแจ้งแนวทางดังต่อไปนี้

เพจจะเพิ่มความระมัดระวังและกลั่นกรองข้อมูลก่อนการนำเสนอ โดยจะมุ่งเน้นคอนเทนต์เชิงสาระความรู้เกี่ยวกับยุทโธปกรณ์เป็นหลัก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้อ่าน นอกจากนี้ทางเพจจะนำเสนอคลิปวีดีโอและภาพถ่ายเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของทหารฝ่ายกัมพูชาเป็นหลัก

สำหรับกรณีแอดมินที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองไปก่อนหน้านี้

ผมในฐานะเจ้าของและผู้ก่อตั้งเพจ ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ขณะนี้ผมได้ดำเนินการปลดทีมแอดมินชุดเก่าให้พ้นสภาพการเป็นแอดมินเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากมีการโพสต์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไล่บล็อกสมาชิกที่มีความเห็นต่าง ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์เดิมที่ผมตั้งใจสร้างเพจนี้ขึ้นมา โดยที่ผ่านมาผมอาจไม่ได้เข้ามาดูแลเพจอย่างใกล้ชิดเพราะติดภารกิจงานส่วนตัว จนทำให้เพจเน่าเละ เกิดปัญหาและขาดการจัดการที่ดีอย่างที่ควรจะเป็น แต่เมื่อผมได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

ผมไม่ได้นิ่งเฉยและได้เคลียร์ปัญหากับทีมแอดมินชุดเดิมโดยทันที นับจากนี้เป็นต้นไป ผมจะกลับมาดูแลบริหารจัดการเพจด้วยตนเอง และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพจให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา สำหรับสมาชิกท่านใดที่เคยถูกบล็อกไปก่อนหน้านี้ ผมกำลังทยอยดำเนินการปลดบล็อกให้ครบทุกท่าน

ทางเพจขอยืนยันว่าจะปรับปรุงการทำงานให้มีความเหมาะสมและเป็นมืออาชีพมากขึ้นต่อจากนี้ครับ”

แอดมินชุดเก่าถูกปลดเนื่องจากโพสต์การเมืองและบล็อกสมาชิกที่เห็นต่าง
FB/Army Military Force

เจ้าของเพจยืนยันว่า ขณะนี้ได้ปลดทีมแอดมินชุดเก่าให้พ้นสภาพเรียบร้อยแล้ว และจะกลับมาบริหารจัดการเพจด้วยตนเองตั้งแต่นับจากนี้เป็นต้นไป โดยจะเริ่มทยอยปลดบล็อกให้กับสมาชิกทุกท่านที่เคยถูกสั่งแบนไปก่อนหน้านี้

ชาวเน็ตแฉซ้ำ! เตือนด้วยความหวังดีแต่กลับโดนบล็อก

ภายหลังโพสต์แถลงการณ์ มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งเป็นคนในพื้นที่ชายแดนใต้ เข้ามาคอมเมนต์ระบุว่า ตนเคยถูกบล็อกเพียงเพราะเข้าไปคอมเมนต์เตือนด้วยความหวังดี เรื่องการโพสต์คลิปทหารขณะปฏิบัติภารกิจ เพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยของกำลังพล แต่กลับถูกแอดมินในขณะนั้นบล็อกทันที

เจ้าของเพจจึงได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเพื่อขอโทษอีกครั้ง โดยย้ำว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้เพจ “เน่าเละ” และขาดการจัดการที่ดี ซึ่งตนไม่ได้นิ่งเฉยและได้เคลียร์ปัญหากับทีมงานชุดเดิมทันทีที่ทราบเรื่อง

“ก่อนหน้านี้เมื่อ 2 อาทิตย์ก่อน เพจคุณได้บล็อก. เฟสนี้ของผมที่เข้ามาเม้นต์เตือนดีๆ เรื่องการโพสต์คลิปทหารที่กำลังปฏิบัติภารกิจ เพราะเราเป็นห่วงความปลอดภัยของกำลังพล แต่ทางแอดเพจคุณ #เลือกบล็อกเฟสผม ไปดื้อๆ คือเราโกรธมากนะ // และตะกี้เมื่อเที่ยงคืน ทางคุณกลับปลดบล็อกเฟสนี้กลับมาดื้อๆ? เราจึงขอเข้ามาเม้นต์นะ ถึงคุณจะบล็อกเราอีก ก็เรื่องของคุณนะ..เราเด็กอยู่ในพื้นที่สีแดงชายแดนใต้ โดยกำเนิด ผ่านเหตุต่างๆมาเยอะแล้ว และที่เราตามเพจคุณ เพราะเราไม่มีเวลาว่างไปตามข่าวสารดูคลิปฝั่งเขมรในกลุ่มต่างๆ / และเราก็มีเพจต้องดูแลอีกหลายเพจ และมีน้องหมาต้องเลี้ยงดูแล หลายตัว ไม่ว่างมากในโซเชียล และคุณอย่าหลงตัวเองนะว่ามี 1.3 ล้านผู้ติดตาม จะมาข่มใครก็ได้ เตือนไม่ฟัง // และตอนนี้แอดเพจคุณนี้ที่เราดูปัจจุบันมี 2 คน ถ้าคุณทำดีเราก็ชม ถ้าทำแบบเก่าอีก เราก็ด่าอีกตรงๆนะ!! แค่นี้ล่ะวันนี้..ไม่จำเป็นก็ไม่อยากมาเม้นต์ เพราะแอดเพจนี้คือ..ตำนาน~จอมบล็อกในโซเชียลครับ”

เพจ Army Military Force ยืนยันจะปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้น
FB/Army Military Force

อ่านข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติม

ภาพและข้อมูล

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ทัพภาค 2 กำชับทุกหน่วย เพิ่มความระมัดระวัง หลังเขมรยิงปืน ค. ใส่

34 วินาที ที่แล้ว
ช็อก พ่อฆ่าลูกสาววัย 18 รับไม่ได้ทำตัวแบบ &quot;ตะวันตก&quot; ไลฟ์สดไม่สวมฮิญาบ ข่าวต่างประเทศ

เหี้ยม พ่อฆ่าลูกสาววัย 18 รับไม่ได้ทำตัวแบบ “ตะวันตก” ไลฟ์สดไม่สวมฮิญาบ

8 นาที ที่แล้ว
ครูบี๋ ชู้ ผัวทหาร ถูกเพื่อนทวงหนี้ในโพสต์เก่า ข่าว

เพจดังแฉโพสต์เก่า เพื่อนครู “บี๋” ทวงหนี้ ให้ยืมแล้วเงียบ หาที่บ้านก็ไม่เจอ

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เปิดคลิปเอสยูวีพุ่งชนข้างทาง บาดเจ็บ 6 หนึ่งในนั้นสาหัส คนขับยันไม่ดื่มมา 30 ปี อ้างเกียร์ค้าง

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โรมาโน่บอกเอง “แมนซิตี้” เล็งปาดหน้าหงส์แดงคว้ากองหลังผู้ดี หลัง ‘กวาร์ดิโอล’ ส่อพักยาว

21 นาที ที่แล้ว
โดม โพสต์ซึ้งถึง เมทัล คนเดียวที่เคียงข้างทุกสถานการณ์ บันเทิง

โดม โพสต์ซึ้งถึงภรรยา ‘เมทัล’ คนที่รู้จักตัวตนมากที่สุด หลังฝ่ามรสุมดราม่า

28 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกกองทัพบก แจงกรณีกัมพูชายิงปืน ค. ใส่เนิน 469 ทหารปลอดภัยแล้ว

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วินาทีประวัติศาสตร์! “มาดูโร” ขึ้นศาลสหรัฐฯ เจ้าตัวยืนกรานปฏิเสธข้อกล่าวหา

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก แผ่นดิวไหวญี่ปุ่น ถล่มฝั่งตะวันตก 6.2 แมกนิจูด ยังไม่มีความเสี่ยงสึนามิ

44 นาที ที่แล้ว
เจ้าของเพจ Army Military Force แถลงขอโทษสมาชิกหลังปลดแอดมินชุดเก่า ข่าว

เพจ Army Military Force ประกาศ ปลดแอดมินยกชุด หลังดราม่าโพสต์การเมือง

44 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“อนุทิน” ตอบไม่มีอะไรทั้งพ่อทั้งลูก หลังโผล่รวมเฟรม “บอลลูน พินทุ์สุดา”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุทัศน์” สงสัยอาจจัดฉาก หลัง “คุณากร” โพสต์ภาพผู้ช่วยพรรคส้มโชว์นิ้วกลาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! แม่ทัพภาค 2 สั่งสอบปืน ค. ถูกยิงมาที่เนิน 469 ทหารไทยเจ็บ 1 นาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ลั่นต้องการเกาะ “กรีนแลนด์” อ้างเหตุผลความปลอดภัยของประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อดีตผู้สมัครทูตสหรัฐฯในไทย ร่อนจดหมายหา “ทรัมป์” จี้ไทยจ่ายค่าเสียหาย 9 ล้านล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เพจดังเบรก “พี่เต้” ไทยซื้อนิวเคลียร์ไม่ได้ ไม่รู้เอาตัวเลข 640 ล้านมาจากไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 6 1 69 ดูดวง

เตือน 6 ราศี ต้นปีระวังเพื่อนพาเสียเงิน “ชวนลงทุน” ฟังแล้วใจเย็นก่อน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Cork City FC devastated young defender ข่าวกีฬา

ลูกหนังไอร์แลนด์เศร้า! กองหลังดาวรุ่งเสียชีวิตกะทันหัน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไพเพอร์ ร็อคเคลล์ อดีตดาราเด็ก เปิด OnlyFans วันแรกเคลมรายได้เกือบ 100 ล้าน ข่าวต่างประเทศ

อดีตดาราเด็ก สลัดลุคสดใส ผันตัวเปิด OnlyFans วันเดียวฟันรายได้มหาศาล

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเตือน 3 เมนูเช้ายอดฮิต ทำน้ำตาลพุ่ง สุขภาพและการแพทย์

อุทาหรณ์ หญิง 48 เบาหวานคร่าชีวิต มื้อเช้า 3 เมนู ตัวการน้ำตาลพุ่ง ตายได้แม้กินจืด

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

สุขภาพดีรับปี 2026 สลัดทิ้งเทรนด์ฟิตสุดโต่ง เชื่อใจ “หมอ” มากกว่าดร.กูเกิล

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอวา ชลอส พี่สาวบุญธรรม แอนน์ แฟรงค์ เสียชีวิตในวัย 96 ปี กษัตริย์ชาร์ลส์ทรงร่วมไว้อาลัย ยกย่องผู้เปลี่ยนความเกลียดชังเป็นพลังสันติภาพ ข่าวต่างประเทศ

เอวา ชลอส พี่สาว “แอนน์ แฟรงค์” เหยื่อรอดฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เสียชีวิตแล้ว

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป ฝาแฝด AV “มิโอะ-นางิสะ” เดบิวต์แพ็กคู่ เผยที่มาสุดแปลก แบบคาดไม่ถึง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อนอกชี้ เวียดนามจ่อแซงไทย เศรษฐกิจพุ่งแรง สวนทางไทย หนี้รุมเร้า-ศึกชายแดนกัมพูชา เศรษฐกิจ

สื่อนอกชี้ เวียดนามจ่อแซงไทย เศรษฐกิจพุ่งแรง สวนทางไทย หนี้รุมเร้า-ศึกชายแดนกัมพูชา

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดีมนุษย์เงินเดือน ประกันสังคม ยืนยัน ผู้ประกันตน ม.33-39 ป่วย &quot;โรคอ้วน&quot; ผ่าตัดกระเพาะฟรี เช็กเงื่อนไขด่วน เศรษฐกิจ

ข่าวดีคนอ้วน ประกันสังคม ม.33-39 ผ่าตัดกระเพาะฟรี เช็กเงื่อนไข ใครเข้าเกณฑ์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 09:19 น.
69
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ช็อก พ่อฆ่าลูกสาววัย 18 รับไม่ได้ทำตัวแบบ &quot;ตะวันตก&quot; ไลฟ์สดไม่สวมฮิญาบ

เหี้ยม พ่อฆ่าลูกสาววัย 18 รับไม่ได้ทำตัวแบบ “ตะวันตก” ไลฟ์สดไม่สวมฮิญาบ

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569

เปิดคลิปเอสยูวีพุ่งชนข้างทาง บาดเจ็บ 6 หนึ่งในนั้นสาหัส คนขับยันไม่ดื่มมา 30 ปี อ้างเกียร์ค้าง

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569

โรมาโน่บอกเอง “แมนซิตี้” เล็งปาดหน้าหงส์แดงคว้ากองหลังผู้ดี หลัง ‘กวาร์ดิโอล’ ส่อพักยาว

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
โดม โพสต์ซึ้งถึง เมทัล คนเดียวที่เคียงข้างทุกสถานการณ์

โดม โพสต์ซึ้งถึงภรรยา ‘เมทัล’ คนที่รู้จักตัวตนมากที่สุด หลังฝ่ามรสุมดราม่า

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
Back to top button