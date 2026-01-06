เพจ Army Military Force ประกาศ ปลดแอดมินยกชุด หลังดราม่าโพสต์การเมือง
เจ้าของเพจ Army Military Force แถลงขอโทษผู้ติดตามกว่า 1.3 ล้านคน สั่งปลดทีมแอดมินชุดเก่าพ้นสภาพ หลังพบพฤติกรรมโพสต์การเมืองและไล่บล็อกสมาชิกที่เห็นต่าง พร้อมประกาศปรับแนวทางเน้นสาระการทหารเป็นหลัก
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569 เฟซบุ๊กแฟนเพจ Army Military Force ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 1.3 ล้านคน ได้โพสต์แถลงการณ์ขอโทษอย่างเป็นทางการ หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับมาตรฐานการนำเสนอเนื้อหาและการบริหารจัดการเพจในช่วงที่ผ่านมา
ปลดแอดมินยกชุด เหตุโพสต์การเมือง-ไล่บล็อกคนเห็นต่าง
เจ้าของเพจและผู้ก่อตั้ง ได้ออกมาชี้แจงสาเหตุที่เพจเกิดปัญหา โดยระบุว่าที่ผ่านมาติดภารกิจส่วนตัวจนไม่ได้ดูแลเพจอย่างใกล้ชิด ทำให้ทีมแอดมินชุดเดิมดำเนินการขัดต่อเจตนารมณ์ของเพจ ดังนี้
“แถลงการณ์ขอโทษและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของเพจ
ตามที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการนำเสนอคอนเทนต์ในช่วงที่ผ่านมา ทางเพจ Army Military Force ขอน้อมรับผิดและขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างจริงใจ และขอขอบคุณทุกเพจที่ช่วยให้คำแนะนำและตักเตือน
เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบและปรับปรุงมาตรฐานของเพจ ผมในฐานะเจ้าของเพจขอแจ้งแนวทางดังต่อไปนี้
เพจจะเพิ่มความระมัดระวังและกลั่นกรองข้อมูลก่อนการนำเสนอ โดยจะมุ่งเน้นคอนเทนต์เชิงสาระความรู้เกี่ยวกับยุทโธปกรณ์เป็นหลัก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้อ่าน นอกจากนี้ทางเพจจะนำเสนอคลิปวีดีโอและภาพถ่ายเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของทหารฝ่ายกัมพูชาเป็นหลัก
สำหรับกรณีแอดมินที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองไปก่อนหน้านี้
ผมในฐานะเจ้าของและผู้ก่อตั้งเพจ ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ขณะนี้ผมได้ดำเนินการปลดทีมแอดมินชุดเก่าให้พ้นสภาพการเป็นแอดมินเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากมีการโพสต์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไล่บล็อกสมาชิกที่มีความเห็นต่าง ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์เดิมที่ผมตั้งใจสร้างเพจนี้ขึ้นมา โดยที่ผ่านมาผมอาจไม่ได้เข้ามาดูแลเพจอย่างใกล้ชิดเพราะติดภารกิจงานส่วนตัว จนทำให้เพจเน่าเละ เกิดปัญหาและขาดการจัดการที่ดีอย่างที่ควรจะเป็น แต่เมื่อผมได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ผมไม่ได้นิ่งเฉยและได้เคลียร์ปัญหากับทีมแอดมินชุดเดิมโดยทันที นับจากนี้เป็นต้นไป ผมจะกลับมาดูแลบริหารจัดการเพจด้วยตนเอง และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพจให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา สำหรับสมาชิกท่านใดที่เคยถูกบล็อกไปก่อนหน้านี้ ผมกำลังทยอยดำเนินการปลดบล็อกให้ครบทุกท่าน
ทางเพจขอยืนยันว่าจะปรับปรุงการทำงานให้มีความเหมาะสมและเป็นมืออาชีพมากขึ้นต่อจากนี้ครับ”
เจ้าของเพจยืนยันว่า ขณะนี้ได้ปลดทีมแอดมินชุดเก่าให้พ้นสภาพเรียบร้อยแล้ว และจะกลับมาบริหารจัดการเพจด้วยตนเองตั้งแต่นับจากนี้เป็นต้นไป โดยจะเริ่มทยอยปลดบล็อกให้กับสมาชิกทุกท่านที่เคยถูกสั่งแบนไปก่อนหน้านี้
ชาวเน็ตแฉซ้ำ! เตือนด้วยความหวังดีแต่กลับโดนบล็อก
ภายหลังโพสต์แถลงการณ์ มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งเป็นคนในพื้นที่ชายแดนใต้ เข้ามาคอมเมนต์ระบุว่า ตนเคยถูกบล็อกเพียงเพราะเข้าไปคอมเมนต์เตือนด้วยความหวังดี เรื่องการโพสต์คลิปทหารขณะปฏิบัติภารกิจ เพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยของกำลังพล แต่กลับถูกแอดมินในขณะนั้นบล็อกทันที
เจ้าของเพจจึงได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเพื่อขอโทษอีกครั้ง โดยย้ำว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้เพจ “เน่าเละ” และขาดการจัดการที่ดี ซึ่งตนไม่ได้นิ่งเฉยและได้เคลียร์ปัญหากับทีมงานชุดเดิมทันทีที่ทราบเรื่อง
“ก่อนหน้านี้เมื่อ 2 อาทิตย์ก่อน เพจคุณได้บล็อก. เฟสนี้ของผมที่เข้ามาเม้นต์เตือนดีๆ เรื่องการโพสต์คลิปทหารที่กำลังปฏิบัติภารกิจ เพราะเราเป็นห่วงความปลอดภัยของกำลังพล แต่ทางแอดเพจคุณ #เลือกบล็อกเฟสผม ไปดื้อๆ คือเราโกรธมากนะ // และตะกี้เมื่อเที่ยงคืน ทางคุณกลับปลดบล็อกเฟสนี้กลับมาดื้อๆ? เราจึงขอเข้ามาเม้นต์นะ ถึงคุณจะบล็อกเราอีก ก็เรื่องของคุณนะ..เราเด็กอยู่ในพื้นที่สีแดงชายแดนใต้ โดยกำเนิด ผ่านเหตุต่างๆมาเยอะแล้ว และที่เราตามเพจคุณ เพราะเราไม่มีเวลาว่างไปตามข่าวสารดูคลิปฝั่งเขมรในกลุ่มต่างๆ / และเราก็มีเพจต้องดูแลอีกหลายเพจ และมีน้องหมาต้องเลี้ยงดูแล หลายตัว ไม่ว่างมากในโซเชียล และคุณอย่าหลงตัวเองนะว่ามี 1.3 ล้านผู้ติดตาม จะมาข่มใครก็ได้ เตือนไม่ฟัง // และตอนนี้แอดเพจคุณนี้ที่เราดูปัจจุบันมี 2 คน ถ้าคุณทำดีเราก็ชม ถ้าทำแบบเก่าอีก เราก็ด่าอีกตรงๆนะ!! แค่นี้ล่ะวันนี้..ไม่จำเป็นก็ไม่อยากมาเม้นต์ เพราะแอดเพจนี้คือ..ตำนาน~จอมบล็อกในโซเชียลครับ”
