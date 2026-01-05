“ทรัมป์” ไม่หยุด ขู่เดินหน้าลุย “โคลอมเบีย” ต่อ หลังยิงถล่ม “เวเนซุเอลา”
โดนัลด์ ทรัมป์ ไม่หยุด ขู่เดินหน้าเปิดปฏิบัติการลุย โคลอมเบีย ต่อ หลังยิงถล่ม เวเนซุเอลา ไปก่อนหน้านี้ ย้ำสหรัฐฯเป็นคนปกครองเวเนซุเอลา
เมื่อวันที่ 5 มกราคม สำนักข่าว อัลจาซีร่า รายงานนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินแอร์ฟอซวัน ภายหลังจากที่สหรัฐฯ เปิดฉากจู่โจมประเทศเวเนซุเอลา และจับกุมตัวนายนิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลานั้น
นายทรัมป์ กล่าวว่า เวเนซุเอลาเป็นประเทศป่วย โคลอมเบียก็เป็นประเทศที่ป่วย ถูกบริหารโดยคนป่วย (กุสตาโว เปโตร ประธานาธิบดีโคลอมเบีย) ที่ชอบทำโคเคนและขายให้สหรัฐอเมริกา ขอบอกเลยว่าเขาจะทำแบบนี้ได้อีกไม่นาน
ซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีปฏิบัติการในประเทศโคลอมเบียหรือไม่นั้น นายทรัมป์ตอบว่า “ฟังดูดีนะ” พร้อมกล่าวอีกว่า คิวบา พร้อมจะล่มสลาย เพราะคิวบายได้รายได้จากน้ำมันเวเนซุเอลา ไม่รู้ว่าคิวบาจะยื้อได้อีกขนาดไหน
นายทรัมป์ยืนกรานว่าสหรัฐฯ ในตอนนี้เป็นคนปกครองเวเนเซุเอลา แม้ว่าศาลสูงสุดในประเทศเวเนซุเอลาจะอนุมัติให้ เดลซี่ โรดริเกซ เป็นรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาก็ตาม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “สหรัฐฯ” ยันไม่ได้ทำสงครามกับ “เวเนซุเอลา” เชื่อจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทันที
- ด่วน! “ทรัมป์” ประกาศคุมตัว “ปธน.มาดูโร” หลังเปิดฉากยิงถล่มเวเนซุเอลา
- สรุปสาเหตุ สหรัฐจับกุมมาดูโร ผู้นำเวเนซุเอลา ทำไมต้องปฏิบัติการทลายข้ามประเทศ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: