ด่วน! “ทรัมป์” ประกาศคุมตัว “ปธน.มาดูโร” หลังเปิดฉากยิงถล่มเวเนซุเอลา
โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าสหรัฐฯ สามารถคุมตัว นิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลาได้สำเร็จ หลังจากเปิดฉากยิงขีปนาวุธเมืองหลวง
จากกรณีที่สหรัฐอเมริกาเปิดฉากยิงขีปนาวุธใส่กรุงการากัส เมืองหลวงของเวเนซุเอลา ท่ามกลางความตรึงเครียดที่ดำเนินการมาต่อเนื่องหลายสัปดาห์ โดยผู้นำสหรัฐฯ กล่าวหาว่าเวเนซุเอลาใช้น้ำมันที่ขโมยมาในการสนับสนุนการค้ามนุษย์ ก่อการร้ายยาเสพติด ฆาตกรรม และลักพาตัว และกดดันให้นายนิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลาลงจากตำแหน่ง ขณะที่ทางนายมาดูโรก็กล่าวหากลับว่าทางกการสหรัฐฯต้องการจะหาโอกาสขโมยทรัพยากรของประเทศนั้น
ล่าสุดสำนักข่าว BBC รายงานว่า นายทรัมป์ ได้ประกาศผ่านทรูธโซเชียลว่า “สหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จในการจู่โจมขนาดใหญ่กับเวเนซุเอลา และผู้นำของประเทศ ประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร พร้อมด้วยภรรยา ถูกคุมตัวและบินออกนอกประเทศไปแล้ว
ปฏิบัติการนี้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป จะมีการแถลงข่าวในวันนี้เวลา 11.00 น. (เวลาสหรัฐฯ) ที่มาร์-อา-ลาโก ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้! ประธานาธิบดีโดนัลด์ เจ. ทรัมป์”
