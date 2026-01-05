“ไอซ์ รักชนก” ร่ายยาว โชว์ผลงานทำอะไรบ้าง หลังถูกป้าถาม “เข้าสภาบ้างรึเปล่า?”
ไอซ์ รักชนก โพสต์ร่ายยาว โชว์ผลงานทำอะไรบ้าง หลังถูกป้าถาม “เข้าสภาบ้างรึเปล่าหรือจะแก้เฉพาะ ม.112” ขณะลงพื้นที่่ช่วยหาเสียงที่นนทบุรี
จากกรณีร้อนในแวดวงการเมือง หลังจากที่ ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เผชิญหน้ากับป้าคนหนึ่งใน ลงพื้นที่บริเวณตลาดต้นสัก ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พร้อมตำหนิ ไอซ์ ว่า “ประชาชนเดือดร้อนเคยไปดูไหม มึงเข้าสภามึงทำงานหรือเปล่าหรือจะแก้เฉพาะ ม.112 ” ก่อนจะใช้ต้นไม้ฟาดเบาเบานั้น
ล่าสุด ไอซ์ รักชนก ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าวว่า “ป้า : มึงเข้าสภา ทำงานบ้างหรือป่าว?
ไอซ์ : ก็มีทำบ้างนะ
(อีกสองวันอาจจะมาอีดิท อาจจะมีสรุปแต่ละอัน กับเพิ่มข้อมูลมากกว่านี วันนี้เพลียมากจริงๆ นอนน้อย รวมได้แค่นี้)
เรื่องหลักๆที่ไอซ์สนใจ แล้วทำเยอะๆ มี 5เรื่องหลักๆ
1.พูดเรื่องประกันสังคมไป 114 โพส : https://www.facebook.com/share/1FGWKsDSoE/?
2.พูดเรื่อง กสทช ไป 18โพส : https://www.facebook.com/share/1Jt6ouUMzp/?
3.พูดเรื่องกองทุน กยศ ไป 7 โพส : https://www.facebook.com/share/1Fc86nAAYY/?
4.งบประมาณที่ประชาชนควรรู้ไป 33 โพส : https://www.facebook.com/share/1AUF4gMkp1/?
5.งานกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ 36 โพส : https://www.facebook.com/share/19zEM4ReVQ/?
— — — — —
อภิปรายในสภาถ้าเอาเฉพาะวาระใหญ่ๆ 25 ครั้ง (มั้งนะ เท่าที่รวมหมด)
10 ส.ค. 66 อภิปรายกองทุนสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ https://www.youtube.com/watch?v=8lvNr3Iru6M
31 ส.ค. 66 อภิปรายรายงาน กสทช https://www.youtube.com/watch?v=fdeFQbq9D0M
20 ต.ค. 66 อภิปรายญัตติเรื่อง การแก้ไขปัญหาการดูแลเด็ก เยาวชน และความมั่นคงของสถาบันครอบครัว https://www.youtube.com/watch?v=DN7WOyttUxY
25 ต.ค. 66 อภิปรายเรื่อง ศึกษามาตรการควบคุมฝูงชน และแสวงหาข้อเท็จจริงการสลายการชุมนุม https://www.youtube.com/watch?v=ymJ-bT9TaCw
26 ต.ค. 66 อภิปรายศึกษาการอนุญาตการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) https://www.youtube.com/watch?v=APYb6QeVF-w
13 ธ.ค. 66 อภิปรายร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร https://www.youtube.com/watch?v=ZGIfatbWv_4
24ตค67 อภิปราย ญัตติด่วน ปัญหาธุรกิจขายตรง https://drive.parliament.go.th/s/qo5Dz8KjPEe4fsw
26กย67อภิปรายชี้แจง รายงาน การจัดทำงบประมาณ https://drive.parliament.go.th/s/SMwP2HaZ2o2fngp
26กย67 อภิปรายเสนอรายงาน การจัดทำงบประมาณ https://drive.parliament.go.th/s/bDReMgCmYB64grY
26กย67 อภิปรายรับทราบรายงาน ศาลรัฐธรรมนูญ https://drive.parliament.go.th/s/sMgGwSqEsKrGAG7
26กย67 อภิปรายรับทราบรายงาน ThaiPBS https://drive.parliament.go.th/s/cDoNm3gKamRkXTJ
13กย67 อภิปราย แถลงนโยบาย ครม. คอลเซ็นเตอร์ https://drive.parliament.go.th/s/ecdftrxSm5CKTT8
5 ก.ย. 67 อภิปรายงบวาระ 2 มาตรา 31 ศาล https://drive.parliament.go.th/s/Spor23sR3md73Pa
3 ก.ย. 67อภิปรายงบวาระ 2 มาตรา 8 กลาโหม https://drive.parliament.go.th/s/rBqMFm2iDtkFpGi
28ส.ค.67 อภิปรายร่าง พรบ กลาโหม 28สค67 https://drive.parliament.go.th/s/Szgo6kdffeHTHi3
4ก.ค.67 กระทู้ถามทั่วไป รักชนก ศรีนอก ผู้ถาม รมต สมศักดิ์ เทพสุทิน ผู้ตอบ https://drive.parliament.go.th/s/T2SZKLDiDrjNotp
21มิย67 ร่าง พรบ งบประมาณ 21มิย67 https://drive.parliament.go.th/s/NeaZbkX9Mp82STm
3เมย67 ญัตติ อภิปรายทั่วไป บี้เรื่องคอลเซ็นเตอร์ https://drive.parliament.go.th/s/qMAD82t7KCwG6bm
27มีค67 อภิปราย พรบ เเอลกอฮอล์ https://drive.parliament.go.th/s/8ZpgKo7FwdpmJ2b
22มีค67 อภิปรายงบวาระ 2 มาตรา 33 ท้องถิ่น https://drive.parliament.go.th/s/iWwHiczH5w2ArF3
16 ม.ค. 68 อภิปรายญัตติด่วน ปัญหาค้ามนุษย์ 16 ม.ค. 68 https://drive.parliament.go.th/s/wWeS2P8NsxLTJwk
25 มี.ค. 68 สส.รักชนก ศรีนอก อภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐไม่จริงใจกับปัญหาคอลเซ็นเตอร์ https://drive.parliament.go.th/s/jiKX8cE6qzNpRxP
28 พ.ค. 68 อภิปรายงบ 69 วาระ 1 https://drive.parliament.go.th/s/2oxZkiNNtNfzYbQ
15 ส.ค. 68 อภิปรายงบ 69 วาระ 2 มาตรา 37 https://drive.parliament.go.th/s/Wg86LLDBRi9NB7z
29 ก.ย. 68 อภิปรายนโยบาย อนุทิน จี้สะสางประกันสังคม https://drive.parliament.go.th/s/2mpZWxPR8fpfroZ
— — — — —
ปรึกษาหารือในสภาผู้แทนราษฎร 33 ข้อหารือ
กรณีปัญหากล้องวงจรปิดเสียในเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร (นางสาวรักชนก ศรีนอก)_23 ส.ค. 66
https://web.parliament.go.th/view/104/main/TH-TH?cid=9406
กรณีปัญหารถสาธารณะในพื้นที่เขตหนองแขม เส้นทางเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือและฝั่งใต้ กรุงเทพมหานคร (นางสาวรักชนก ศรีนอก)_23 ส.ค. 66
https://web.parliament.go.th/view/104/main/TH-TH?cid=9407
กรณีถนนกำนันแม้น เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร มีหลายจุดที่ ชำรุดจำนวนมาก อีกทั้ง มีฝาท่อระบายน้ำอยู่บริเวณถนนตรงกลางช่องทางจราจร (นางสาวรักชนก ศรีนอก)_23 ส.ค. 66
https://web.parliament.go.th/view/104/main/TH-TH?cid=9408
กรณีปัญหาสายสื่อสารรุงรังในพื้นที่เขตบางบอน เขตจอมทอง และเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร (นางสาวรักชนก ศรีนอก)_23 ส.ค. 66
https://web.parliament.go.th/view/104/main/TH-TH?cid=9409
กรณีดำเนินการบรรจุวิชา CPR เป็นหลักสูตรในสถานศึกษา วิชาสุขศึกษา หรือวิชาพลศึกษา (นางสาวรักชนก ศรีนอก)_23 ส.ค. 66
https://web.parliament.go.th/view/104/main/TH-TH?cid=9410
กรณีปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ถนนเอกชัย – บางบอน ตั้งแต่ ซอยเอกชัย 1 ไปถึงโรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร (นางสาวรักชนก ศรีนอก)_23 ส.ค. 66
https://web.parliament.go.th/view/104/main/TH-TH?cid=9411
กรณีปัญหาการจราจรที่ติดขัดมากบริเวณพื้นที่แยกบางบอน 5 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร (นางสาวรักชนก ศรีนอก)_23 ส.ค. 66
https://web.parliament.go.th/view/104/main/TH-TH?cid=9413
กรณีปัญหาในพื้นที่เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ไม่มีโรงพยาบาลของรัฐบาล (นางสาวรักชนก ศรีนอก)_23 ส.ค. 66
https://web.parliament.go.th/view/104/main/TH-TH?cid=9416
กรณีการคืนสิทธิการประกันตัวให้กับผู้ต้องขังในคดีการเมือง (นางสาวรักชนก ศรีนอก)_12 ต.ค. 66
https://web.parliament.go.th/view/104/main/TH-TH?cid=11017
กรณีมาตรการในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชที่เข้มงวด (นางสาวรักชนก ศรีนอก)_10 ม.ค. 67
https://web.parliament.go.th/view/104/main/TH-TH?cid=12112
กรณีการแก้ไขปัญหาบริเวณโรงเรียนเลิศหล้า ถนนกาญจนาภิเษก และโรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา (นางสาวรักชนก ศรีนอก)_10 ม.ค. 67
https://web.parliament.go.th/view/104/main/TH-TH?cid=12113
กรณีปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองภาษีเจริญ (นางสาวรักชนก ศรีนอก)_10 ม.ค. 67
https://web.parliament.go.th/view/104/main/TH-TH?cid=12114
กรณีปัญหาสุนัขแมวจรจัดในกรุงเทพมหานคร (นางสาวรักชนก ศรีนอก)_10 ม.ค. 67
https://web.parliament.go.th/view/104/main/TH-TH?cid=12116
กรณีตลาดปลาที่แยกบางบอน 3 ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน (นางสาวรักชนก ศรีนอก)_10 มค. 67
https://web.parliament.go.th/view/104/main/TH-TH?cid=12117
กรณีการยุติการตั้งครรภ์ (นางสาวรักชนก ศรีนอก)_10 ม.ค. 67
https://web.parliament.go.th/view/104/main/TH-TH?cid=12118
กรณีการจราจรที่ติดขัดบริเวณสะพานวงแหวนกาญจนาภิเษก ช่วงถนนเอกชัย ซอย 94 ซอย 92 และซอย 90 (นางสาวรักชนก ศรีนอก)_08 ก.พ. 67
https://web.parliament.go.th/view/104/main/TH-TH?cid=12652
กรณีเพิ่มรถขนส่งสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองแขม เขตบางบอน และเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร (นางสาวรักชนก ศรีนอก)_08 ก.พ. 67
https://web.parliament.go.th/view/104/main/TH-TH?cid=12654
กรณีติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกร่มไทร ซอยเพชรเกษม 69 กรุงเทพมหานคร (นางสาวรักชนก ศรีนอก)_08 ก.พ. 67
https://web.parliament.go.th/view/104/main/TH-TH?cid=12656
กรณีสถานีรถไฟวัดสิงห์ ถึงสถานีรถไฟจอมทอง ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง และมีสัญญาณเตือนรถไฟ (นางสาวรักชนก ศรีนอก)_08 ก.พ. 67
https://web.parliament.go.th/view/104/main/TH-TH?cid=12657
กรณีรถบรรทุกจอดในที่ห้ามจอดบริเวณถนนกาญจนาภิเษกขาเข้า (นางสาวรักชนก ศรีนอก)_08 ก.พ. 67
https://web.parliament.go.th/view/104/main/TH-TH?cid=12669
กรณีปัญหาเรื่องไฟส่องสว่างหลายจุดบริเวณถนนบางบอนและถนนเอกชน (นางสาวรักชนก ศรีนอก)_13 มี.ค. 67
https://web.parliament.go.th/view/104/main/TH-TH?cid=13722
กรณีได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เขตบางบอน เกี่ยวกับตลาดพม่า
https://c4m.parliament.go.th/c4m_web/searchdetails/1664
กรณีปัญหากลุ่มนายจ้างสีที่ใช้บริการแรงงานพม่ามาร้องเรียนเรื่องการ ขึ้นทะเบียนทำบัตรสีชมพูให้แรงงานต่างด้าว
https://c4m.parliament.go.th/c4m_web/searchdetail
กรณีสะพานเลียบรางรถไฟเชื่อมระหว่าง “ชุมชนบางระแนะ” กับ “ชุมชนร่วมพัฒนา” พื้นที่เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
https://c4m.parliament.go.th/c4m_web/searchdetails/2974
กรณี น้ำเสีย เอกชัย 94 บางบอน
https://c4m.parliament.go.th/c4m_web/searchdetails/3619
กรณีการติดตั้ง Sprinkler หนองแขม
https://c4m.parliament.go.th/c4m_web/searchdetails/4141
กรณีการจราจร หน้า รร.กรพิทักษ์
https://c4m.parliament.go.th/c4m_web/searchdetails/4142
กรณีสะพานหลังวัดหลักสาม
https://c4m.parliament.go.th/c4m_web/searchdetails/4143
กรณีการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ เอกชัย 34
https://c4m.parliament.go.th/c4m_web/searchdetails/5443
กรณีขอติดตามความคืบหน้าจากอธิบดีกรมทางหลวง ที่มีหนังสือตอบกลับมาในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ว่าจะมีการแจ้งให้วิศวกรลงไปสำรวจปริมาณรถและความเป็นไปได้ในการเจาะสะพานข้ามแยกกาญจนาภิเษกและเอกชัย ในเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ที่เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าเข้าเพชรเกษมเพื่อแก้ไขปัญหารถติดสะสม
https://c4m.parliament.go.th/c4m_web/searchdetails/5444
กรณีเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาเร่งรัดการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณถนนพรหมราษฎร์ ตัดกับถนนบางบอน ๕ เนื่องจากเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รถที่สวนทางกันมักใช้ความเร็ว และมีรถออกจากซอยในลักษณะที่ไม่ปลอดภัย แม้ได้มีการประสานงานมาหลายเดือนแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้า
https://c4m.parliament.go.th/c4m_web/searchdetails/5445
กรณีเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการเปิดใช้งานสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกคลองขวาง หน้าโรงน้ำแข็ง เขตหนองแขม ซึ่งแม้จะมีการติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจรไว้แล้ว แต่ยังไม่มีการเปิดใช้งาน อีกทั้งขอให้สำนักงานเขตหนองแขม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งเครื่องกีดขวางบริเวณทางเท้า (footpath) สองข้างทางถนนเพชรเกษม เพื่อป้องกันไม่ให้รถจักรยานยนต์ขึ้นมาวิ่งบนทางเท้า ซึ่งเป็นการรบกวนและเป็นอันตรายต่อประชาชนที่ใช้ทางเท้า
https://c4m.parliament.go.th/c4m_web/searchdetails/5445
กรณีประตูระบายน้ำคลองศรีสำราญ
https://c4m.parliament.go.th/c4m_web/searchdetails/6705
— — — — —
เป็น กรรมาธิการ 7 คณะ (สามัญ 1 อนุ 4 ญัตติ 1 กฏหมาย 1)
คณะกรรมาธิการ ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ (โฆษกคณะ)
คณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ (อนุกรรมาธิการ)
คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการจัดทำคำของบประมาณ 2568 (ประธานคณะ)
คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการจัดทำคำของบประมาณ 2569 (ประธานคณะ)
คณะอนุกรรมาธิการศึกษาแนวทางป้องกัน ปราบปราม แก้ปัญหาขวนการค้ามนุษย์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และ บัญชีม้า (รองประธานคณะคนที่ 3)
คณะกรรมาธิการศึกษาการเปิด สถานบันเทิงครบวงจร (กรรมาธิการ)
คณะกรรมาธิการพิจารณา พรบ.แข่งขันทางการค้า (โฆษกคณะ)
— — — — —
เข้าชื่อเสนอกฏหมาย 27 ฉบับ
ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่..) พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อประชาชน พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินรวมแปลง พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัติถนน พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่บุคคลซึ่งได้กระทำความผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัติบำนาญพื้นฐานถ้วนหน้า พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัติภาษีความมั่งคั่ง พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า (ฉบับที่..) พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศ คำนำหน้านาม และการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่่ ..) พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดร้ายแรงต่อสันติภาพและมนุษยชาติ พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ
