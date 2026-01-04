เปิดภาพแรก มาดูโร นำตัวถึงนิวยอร์ก ดำเนินคดียาเสพติด-ก่อการร้าย
สหรัฐคุมตัว มาดูโร ถึงนิวยอร์กเตรียมขึ้นศาลคดีค้ายาเสพติด 5 ม.ค. นี้ ด้านยูเอ็นเอสซีนัดประชุมด่วนหลังมีข้อกังวลเรื่องการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและการแทรกแซงอำนาจอธิปไตย
นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เปิดเผยภาพแรกของนายนิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา หลังถูกสหรัฐฯ เปิดปฏิบัติการโจมตีเมืองหลวงเวเนซุเอลา ก่อนจะควบคุมตัวเมื่อวานนี้ (3 ม.ค.) ผ่านทาง Truth Social
ผู้นำของอเมริกาแถลงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่า สหรัฐอเมริกาจะเข้าบริหารประเทศเวเนซุเอลาเป็นการชั่วคราว พร้อมเตรียมนำน้ำมันสำรองจำนวนมหาศาลออกมาจำหน่ายให้แก่ประเทศต่าง ๆ คำประกาศนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากปฏิบัติการทางทหารที่บุกเข้าจับกุมตัวนายมาดูโร ผู้นำเวเนซุเอลาและนำตัวออกจากประเทศได้สำเร็จ
ปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นจุดสูงสุดของมาตรการกดดันอย่างหนักจากรัฐบาลทรัมป์ที่มีต่อผู้นำเผด็จการรายนี้ โดยมีการวางแผนลับมานานหลายเดือน และถือเป็นการใช้กำลังทหารเพื่อเปลี่ยนระบอบการปกครองที่รุนแรงที่สุดของสหรัฐฯ นับตั้งแต่การบุกอิรักในปี 2003
ความคืบหน้ากรณีปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ในเวเนซุเอลา ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา มีการเผยแพร่ภาพเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางคุมตัวนายมาดูโร ลงจากเครื่องบิน ณ ฐานทัพอากาศในนิวยอร์ก โดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยืนยันว่า จะนำตัวขึ้นศาลในวันพรุ่งนี้ (5 ม.ค. 2569) เพื่อพิจารณาความผิดหลายข้อหา รวมถึงการสมคบคิดก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด
สหรัฐฯ อ้างความพร้อม “รักษาการผู้นำใหม่” ท่ามกลางเสียงปฏิเสธ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า รัฐมนตรีต่างประเทศได้หารือกับนางเดลซี โรดริเกซ รองประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ซึ่งเข้าสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีรักษาการแล้ว โดยทรัมป์อ้างว่านางโรดริเกซพร้อมร่วมมือกับสหรัฐฯ เพื่อฟื้นฟูประเทศ
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวขัดแย้งกับคำแถลงของนางโรดริเกซที่ประกาศผ่านสื่อว่า นายมาดูโรยังคงเป็นประธานาธิบดีเพียงหนึ่งเดียว พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐฯ ปล่อยตัวเขาโดยเร็ว และขอให้ประชาชนรวมพลังกันต่อต้านสิ่งที่เธอเรียกว่า “การพยายามทำให้ประเทศกลับไปเป็นอาณานิคม”
รายงานของสำนักข่าวเอพีระบุ หลังข่าวการจับกุมแพร่สะพัด ประประชาชนในกรุงคารากัสบางส่วนออกมาประท้วงเรียกร้องให้นำตัวนายมาดูโรกลับมา ขณะที่บางพื้นที่บนท้องถนนยังคงเงียบเหงาด้วยความหวาดกลัว ในทางกลับกัน ที่เมืองโดรัล รัฐฟลอริดา ซึ่งเป็นชุมชนชาวเวเนซุเอลาที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ผู้คนต่างออกมาเฉลิมฉลองด้วยความดีใจ พร้อมตะโกนคำว่า “เสรีภาพ”
ปัจจุบัน สภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN) เตรียมจัดประชุมฉุกเฉินในเช้าวันจันทร์ตามคำร้องขอของโคลอมเบีย เพื่อหารือเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ในครั้งนี้.
