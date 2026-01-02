Cheerio ยอมรับแล้ว เป็นร่างทรงเล่นแทน Tokyogurl ขอโทษนำความอับอายสู่ประเทศ
Cheerio ผู้เล่นเซมิโปร RoV ยอมรับแล้ว เป็นร่างทรงเล่นแทน Tokyogurl ขอโทษนำความอับอายสู่ประเทศ ขอยอมรับผิดโดยไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ
ถ้ายังจำกันได้กับจากกรณีดราม่าร้อนในการแข่ง RoV หรือ AoV หญิง ซีเกมส์ 2025 ที่นางสาวณภัทร วราสินธ์ หรือ Tokyogurl ถูกจับได้ว่ามีการใช้ “ร่างทรง” ในการเล่นแทน จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงและสร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการ Esport ไทย ซึ่งนายสันติ โหลทอง นายกสมาคมอีสปอร์ตไทยได้ประกาศถอนตัวทั้งทีมตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด TikTok ของ Cheerio ผู้เล่นเซมิโปร RoV ซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกตั้งข้อสงสัยมาตั้งแต่แรกว่าเกี่ยวข้องกับดราม่าดังกล่าว ได้ออกมาโพสต์ข้อความยอมรับว่าตนเป็นคนที่เล่นแทน โดยระบุว่า “สวัสดีครับ ผมก้อง หรือ ชื่อในวงการ Cheerio
ผมอยากออกมาชี้แจง ประเด็นที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาในช่วงซีเกมส์ และการแข่งขันในรายการอื่นๆ ที่ทุกคนสงสัยว่ามีการใช้บุคคลที่ 3 เล่นแทน ในหลายการแข่งขัน
ผมขอยอมรับว่า ทำจริงครับ ตามที่ข่าวออกไป
ผมได้มีเวลาคิดไตร่ตรอง รู้สึกสำนึกผิดกับสิ่งที่ได้กระทำลงไป และอยากขอโทษต่อสังคมจากใจจริง
ผมยอมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้น และขอน้อมรับทุกคำวิพากษ์วิจารณ์ และผลลัพธ์ที่ตามมา โดยไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ ผมขอโทษต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำที่เห็นแก่ตัวของผม ผมขอโทษกับคนไทยทุกคนที่นำความอับอายมาสู่ประเทศ
เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตผมผมจะนำไปทบทวนตัวเอง ปรับปรุง แก้ไข และผมสัญญาว่าจะไม่ทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อน หรือประเทศต้องเสียชื่อเสียงจากการกระทำของผมอีก
สุดท้ายนี้ผมกราบขอโทษทุกๆ คนอีกครั้ง
ขอโทษคุณสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย
ขอโทษทีมหญิง Talon
ขอโทษทีมหญิงทุกทีม ที่ต้องเสียโอกาส
ขอโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทัวร์แข่งทุกทัวร์ที่
ผมมีส่วนร่วม
ขอโทษทุกคนที่ผิดหวังในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ปล. ผมตัดสินใจออกมาชี้แจงล่าช้า เพราะกระแสเกิดขึ้นรุนแรงและรวดเร็ว ทำให้ผมตั้งรับไม่ทันและทำอะไรไม่ถูก ผมไม่รู้เลยว่าควรพูดกับสังคมยังไง ขอโทษครับ
ตอนนี้ผมอยู่ในสถานที่ที่ผมไม่พร้อมที่จะไลฟ์สตรีมเพื่อพูดได้ เมื่อผมกลับไปที่บ้าน ผมจะไลฟ์สตรีมเพื่อกราบขอโทษและชี้แจ้งในสิ่งที่ทุกคนอยากรู้อีกครั้งครับ”
