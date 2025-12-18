“สนธิญา” ยื่น บช.น. ตรวจสอบ “Tokyogurl” โกงแข่ง RoV ทำขายหน้าทั่วโลก
สนธิญา ยื่นขอให้ตำรวจนครบาล ตรวจสอบ Tokyogurl โกงเกม RoV ในการแข่งขันซีเกมส์ ทำขายหน้าทั่วโลก และเข้าข่ายการฉ้อโกงไหม
จากกรณีดราม่าร้อนในการแข่ง RoV หรือ AoV หญิง ซีเกมส์ 2025 ที่นางสาวณภัทร วราสินธ์ หรือ Tokyogurl ถูกจับได้ว่ามีการใช้ “ร่างทรง” ในการเล่นแทน จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงและสร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการ Esport ไทย ซึ่งนายสันติ โหลทอง นายกสมาคมอีสปอร์ตไทยได้ประกาศถอนตัวทั้งทีมตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้
นายสนธิญา สวัสดี เดินทางไปที่ ตำรวจนครบาล (บช.น.) เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณี นักกีฬาอีสปอร์ต มีการโกง และถูกจับปรับแพ้ ต้องถอนตัวออกจากการแข่งขัน ซีเกมส์ ถือเป็นการแข่งขันกีฬาระดับชาติ อันทำให้เกิดความขายหน้าไปทั่วโลก ทั้งที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน จึงเรียกร้องให้ตำรวจนครบาล ตรวจสอบว่า การกระทำดังกล่าว เข้าข่ายการฉ้อโกง เพื่อให้ได้มาซึ่งรางวัลในการแข่งขันหรือไม่ และหากผิดจริงให้ดำเนินคดี เพื่อไม่เป็นเยี่ยงอย่าง และเป็นเกียรติยศของประเทศชาติ โดยมี พ.ต.อ.ธนโชติ ฤกษ์ดี ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.น. รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
โดยนายสนธิญา เปิดเผยว่า เบื้องต้นพบว่า มีผู้ร่วมขบวนการ 3-4 คน ลักษณะเข้าข่ายกระทำความผิดโกงการแข่งขันเพื่อหวังผลให้ได้เหรียญทอง และเงินรางวัล จึงมองว่าพฤติกรรมดังกล่าว เข้าข่ายความผิดฉ้อโกง จึงอยากให้ บช.น. สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดว่ามีความผิดอย่างไรหรือไม่ การกระทำดังกล่าวในฐานะที่ตนนั้นเรียนจบด้านกีฬามาเหมือนกัน จึงรู้ว่าพฤติกรรมหรือเจตนาในการที่จะเอาชนะคู่แข่งเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ ด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องนั้นถือว่าไม่เป็นสุภาพบุรุษ และไม่อยากให้เอาเป็นพฤติกรรมเยี่ยงอย่าง เพราะเด็กรุ่นใหม่ จำเป็นที่จะต้องปลูกฝังให้เคารพในเรื่องของกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยของการกีฬา
“การตั้งใจเจตนาคือการทำให้การแข่งขันไม่สุจริต ขอเรียกร้องน้องคนนั้น มั่นใจว่าตัวเองถูกขอให้สู้ ถ้าทำไม่ถูกให้ออกมาขอโทษ ควรออกมาให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฉ้อโกงไปสู้ผลประโยชน์ที่จะได้ ถ้าไม่มีเงินรางวัลคุณจะทำแบบนี้หรือไม่ ต้องให้ความเป็นธรรมกับนักกีฬาที่ไม่ได้ไปต่อ ประเทศชาติเสียหาย ผมเข้าใจว่าน้องที่ทำต้องมีเหตุผลแล้วต้องอธิบายได้ ไม่คิดว่าจะเอาน้องติดคุก มีสติ รู้จักการแพ้ชนะ เป็นคนโตขึ้นมีคุณภาพอาจนำไปสู่การกระทำที่ผิดต่อกระบวนการกฎหมายอาญาฉ้อโกงได้” นายสนธิญา กล่าว
ด้าน พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากมีผู้เสียหายเข้ามาร้องทุกข์ บช.น. พร้อมดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทุกฝ่าย
