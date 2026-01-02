บันเทิงบันเทิงเกาหลี

ไม่สำนึก! นางเอกดัง ถูกโจรปล้นบ้าน บีบคอแม่เกือบตาย ฟ้องกลับ “พยายามฆ่า” หน้าตาเฉย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ม.ค. 2569 22:33 น.| อัปเดต: 02 ม.ค. 2569 14:36 น.
หัวจะปวด “นานะ” ถูกโจรขึ้นบ้านฟ้องกลับข้อหา “พยายามฆ่า” อ้างดาราสาวทำรุนแรงเกินเหตุ ทั้งที่ตำรวจชี้เป็นการป้องกันตัว

2 มกราคม 2569 รายงานข่าวบันเทิงจากเกาหลีใต้เปิดเผยเรื่องราวสุดงง ทำเอาแฟนคลับและชาวเน็ตถึงกับกุมขมับ เมื่อนักแสดงและนักร้องสาวชื่อดัง “นานะ” (Nana) หรือชื่อจริง อิมจินอา (34 ปี) ผู้ซึ่งตกเป็นเหยื่อโจรบุกปล้นบ้าน กลับกลายเป็นฝ่ายถูกโจรคนดังกล่าวฟ้องร้องดำเนินคดีกลับเสียเอง

แหล่งข่าวจากวงการกฎหมายและบันเทิงระบุว่า นาย A (นามสมมติ) ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมในข้อหาชิงทรัพย์โดยมีอาวุธและทำร้ายร่างกายผู้อื่น จากการบุกรุกบ้านพักของนานะเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา ได้ยื่นฟ้องนานะกลับ กล่าวหาว่าการป้องกันตัวของเธอในขณะต่อสู้ขัดขืนนั้นเข้าข่าย “พยายามฆ่า”

ตำรวจชี้ว่าการกระทำของนานะเป็นการป้องกันตัวที่ถูกต้อง

นาย A ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี ได้กลับคำให้การจากเดิมที่เคยรับสารภาพในช่วงแรก อ้างใหม่ว่า “ในวันก่อเหตุตนไม่ได้พกพาอาวุธ และไม่เคยทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย” พร้อมกล่าวหาว่านานะทำร้ายตนเกินกว่าเหตุ

ตามรายงานการสอบสวนของตำรวจระบุว่า ในคืนเกิดเหตุ นาย A บุกเข้ามาในบ้าน ก่อนใช้อาวุธข่มขู่มารดาของนานะเพื่อชิงทรัพย์ นานะที่นอนหลับอยู่ได้ยินเสียงกรีดร้องจึงตื่นขึ้น พุ่งเข้าช่วยเหลือมารดา จนเกิดการต่อสู้กันชุลมุน ผลจากการต่อสู้ทำให้นานะได้รับบาดเจ็บ ส่วนมารดาถูกบีบคอและทำร้ายจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ในขณะที่ฝ่ายคนร้ายได้รับบาดเจ็บเป็นแผลฉีกขาดบริเวณคางจากอาวุธมีด

ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พิจารณาจากพยานหลักฐานและคำให้การแล้ว มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องนานะกับแม่ ระบุชัดเจนว่าการกระทำของทั้ง 2 เข้าข่าย “การป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมาย” (ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 21 วรรค 1) เนื่องจากผู้เสียหายเผชิญกับภัยคุกคามจริง การตอบโต้ไม่ได้รุนแรงเกินกว่าเหตุเมื่อเทียบกับสถานการณ์

นานะกลับมาทำงานตามปกติหลังจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายวิเคราะห์ว่า การที่นาย A ตัดสินใจฟ้องกลับทั้งที่ตัวเองเป็นฝ่ายผิด น่าจะเป็นกลยุทธ์ทางกฎหมาย เพื่อสร้างประเด็นเรื่องการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุขึ้นมาในชั้นศาล หวังผลให้ตนเองได้รับโทษน้อยลง เนื่องจากคดีชิงทรัพย์และทำร้ายร่างกายมีโทษจำคุกขั้นต่ำที่สูงมาก

ด้านตัวแทนของนานะเปิดเผยว่า เดิมทีทางฝั่งดาราสาวเคยพิจารณาว่าจะยอมความหรือขอให้ศาลเมตตาเนื่องจากเห็นว่าคนร้ายยังมีอายุน้อย แต่เมื่อมาเจอการฟ้องกลับแบบหัวหมอเช่นนี้ ทางนานะจึงตัดสินใจใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด ประกาศ “ไม่รับคำขอโทษและไม่มีการยอมความใดๆ ทั้งสิ้น” พร้อมเตรียมฟ้องกลับในข้อหาแจ้งความเท็จเพิ่มเติมอีกด้วย

การฟ้องกลับของโจรอาจเป็นกลยุทธ์ทางกฎหมาย

ปัจจุบัน นานะพยายามรักษาสภาพจิตใจจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญและกลับมาลุยงานตามตารางปกติแล้ว เมื่อวันที่ 17 ที่ผ่านมา เธอได้ปรากฏตัวในงานแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่องใหม่อย่างสดใส ท่ามกลางกำลังใจจากแฟนคลับทั่วสารทิศ

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

