เตือนภัย ปากกาลดความอ้วน เสี่ยงอันตราย โยโย่หนักหลังหยุดยา
เตือนภัยสายลดน้ำหนัก ผู้เชี่ยวชาญชี้ “ปากกาลดความอ้วน” ตามเทรนด์โซเชียล เสี่ยงอันตราย-ข้อมูลมั่ว ระวังโยโย่หนักหลังหยุดยา
ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา ออกโรงเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเสพข้อมูลเกี่ยวกับ ยาลดน้ำหนักแบบปากกา (กลุ่มยา GLP-1) ผ่านทางโซเชียลมีเดีย หลังพบว่าปัจจุบันมีผู้ใช้งานจำนวนมากปรับเปลี่ยนสูตรยาและวิธีการใช้ด้วยตนเองตามคำแนะนำของชาวเน็ต จนนำไปสู่ความเสี่ยงทางสุขภาพและภาวะน้ำหนักดีดกลับรุนแรง
รายงานระบุว่า ปัจจุบันชาวอเมริกันถึง 1 ใน 8 คน หันมาใช้ยาเหล่านี้เพื่อควบคุมน้ำหนัก ส่งผลให้แพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง TikTok, Reddit และ Instagram เต็มไปด้วยการรีวิวและการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยา
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS Global Public Health เปิดเผยข้อมูลที่น่ากังวลว่า ผู้ใช้ยาจำนวนมากกำลังมีพฤติกรรมการใช้ยาที่ “เสี่ยงอันตราย” โดยอ้างอิงจากคำแนะนำในโลกออนไลน์แทนที่จะปรึกษาแพทย์
พฤติกรรมเสี่ยงที่พบได้บ่อย ได้แก่ การปรับตารางการฉีดยาเอง การนับเสียงคลิกของปากกาฉีดยาเพื่อแบ่งโดสยา การเว้นระยะห่างการฉีดให้นานขึ้น หรือการหยุดและกลับมาเริ่มใช้ยาใหม่ตามอำเภอใจ วิธีเหล่านี้มักเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อปัญหาราคายาที่สูงลิ่ว การขาดแคลนยา หรือทำตามกระแสสังคม
ทีมวิจัยเตือนว่าแม้อินเทอร์เน็ตจะเป็นแหล่งกำลังใจชั้นดี แต่ก็เป็นแหล่งแพร่กระจายข้อมูลเท็จและการทำให้พฤติกรรมเสี่ยงกลายเป็นเรื่องปกติ
นอกจากความเสี่ยงจากการใช้ยาผิดวิธีแล้ว อีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ผู้เชี่ยวชาญกังวลคือผลกระทบหลังจาก “หยุดใช้ยา” โดยผลการวิเคราะห์จากนักวิทยาศาสตร์ของ Stamford Health พบว่า ผู้ใช้ยาส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาน้ำหนักตัวดีดกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
ซูซาน โรส (Suzanne Rose, PhD) หัวหน้าทีมวิจัยของ Stamford Health ระบุว่า โดยเฉลี่ยแล้วผู้ป่วยจะมีน้ำหนักตัวกลับคืนมาประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลาไม่กี่เดือนถึงหนึ่งปีหลังจากหยุดยา แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติการการกินแล้วก็ตาม ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นเรื่องที่สร้างความเจ็บปวดและบั่นทอนจิตใจของผู้ป่วยอย่างมาก ดังนั้น การรับคำแนะนำที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สุด เพื่อความปลอดภัยและการประเมินผลข้างเคียงที่ถูกต้อง
