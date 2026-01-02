2 ราศีดวงย้ายงานปัง เริ่มปี 2569 เปลี่ยนแล้วดี เงินเดือนขยับ
เช็กดวงการงานสุดปัง 2 ราศี กราฟชีวิตพุ่งทะยาน ย้ายที่ทำงานแล้วรุ่งโรจน์ รับตำแหน่งใหญ่กว่าเดิมพร้อมฐานเงินเดือนใหม่ที่ทำเอาหายเหนื่อย!
ก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ ปี 2569 ดวงดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงเริ่มทำมุมตรีโกณ ส่งผลให้กระแสแห่งการโยกย้ายพัดพามาพร้อมกับ “โชคลาภ” โดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงาน ใครที่รู้สึกหมดไฟ หรือรู้สึกว่าที่เดิม “เล็กเกินไป” สำหรับความสามารถของคุณ ปีนี้คือนาทีทอง! หมอขอชี้เป้า 2 ราศี ที่ดวงการงานโดดเด่นที่สุดในเรื่องการ “ย้ายเพื่อโต” เปลี่ยนแล้วดี เงินเดือนขยับแบบก้าวกระโดด
1. ราศีพฤษภ ย้ายเพื่อกอบโกย ค่าตัวพุ่งกระฉูด
ชาวพฤษภผู้มีความอดทนสูง ปีที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกเหมือน “ปิดทองหลังพระ” ทำดีเสมอตัว เงินเดือนขึ้นน้อยนิดจนน่าใจหาย แต่ในปี 2569 นี้ ดวงดาวแห่งความมั่งคั่งโคจรเข้าสู่เรือนกัมมะ (การงาน) ส่งผลให้คุณมีเกณฑ์ได้รับการติดต่อทาบทามจากบริษัทใหม่ หรือ Headhunter จะโทรมาจีบชนิดสายไหม้
หากลังเลว่าจะอยู่ที่เดิมรอโบนัส หรือไปที่ใหม่ดี หมอฟันธงว่า “ไปที่ใหม่” คุ้มกว่ามาก! เพราะนอกจากเงินเดือนจะขยับขึ้น 20-30% แล้ว ยังได้สวัสดิการและความก้าวหน้าที่ดีกว่าเดิมแบบเห็นได้ชัด
2. ราศีสิงห์ ย้ายไปนั่งแท่นผู้บริหาร ได้เวทีที่ใหญ่กว่า
สำหรับชาวราศีสิงห์ ปี 2569 คือปีแห่งการ “เฉิดฉาย” ที่ทำงานเดิมอาจจะเริ่มคับแคบเกินไปสำหรับบารมีของคุณ หรือติดเพดานที่ไม่สามารถโตไปกว่านี้ได้แล้ว จังหวะนี้แหละที่ดวงดาวส่งเสริมให้คุณขยับขยาย
จะมีผู้ใหญ่ใจดี หรือคอนเนกชันเก่า ๆ แนะนำงานใหม่ให้ ซึ่งเป็นงานที่ “มีเกียรติ” และทำให้คุณได้โชว์ศักยภาพเต็มที่ รายได้ที่เพิ่มขึ้นจะมาจากการปรับฐานและค่าตำแหน่งที่สมน้ำสมเนื้อ ใครที่รอจังหวะเปลี่ยนสายงานหรือข้ามอุตสาหกรรม ปีนี้ไฟเขียวผ่านฉลุย!
คำแนะนำส่งท้าย
เมื่อดวงเปิดทางให้แล้ว สิ่งสำคัญคือ “ความมั่นใจ” อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลง เพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือบันไดสู่ความสำเร็จ
- เคล็ดลับเสริมดวง : ก่อนไปสัมภาษณ์งานหรือเซ็นสัญญาใหม่ ให้ไหว้ขอพร “พระพรหม” หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทิศเหนือ เพื่อเปิดทางความก้าวหน้า
- การแต่งกาย : วันสัมภาษณ์หรือวันเริ่มงานใหม่ ให้พกเครื่องประดับที่มีสีทอง หรือ สีน้ำเงินเข้ม ติดตัวไว้ จะช่วยเสริมพลังอำนาจและการเจรจาต่อรองให้ราบรื่นครับ
