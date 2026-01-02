ข่าวดาราบันเทิง

ช็อก ลูกสาว ตำนานพระเอก เสียชีวิตปริศนาในโรงแรมหรู วันปีใหม่

เผยแพร่: 02 ม.ค. 2569 20:03 น.| อัปเดต: 02 ม.ค. 2569 13:54 น.
วิกตอเรีย คาฟก้า โจนส์ ลูกสาว ทอมมี่ ลี โจนส์ Men in Black เสียชีวิตปริศนาในโรงแรมหรูซานฟรานซิสโก ด้วยวัยเพียง 34 ป

ช็อกวงการรับปีใหม่ ลูกสาว ทอมมี่ ลี โจนส์ เสียชีวิตปริศนาในโรงแรมหรูซานฟรานซิสโก ด้วยวัยเพียง 34 ปี

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า วิกตอเรีย คาฟก้า โจนส์ ลูกสาววัย 34 ปี ของนักแสดงระดับตำนานฮอลลีวูด “ทอมมี่ ลี โจนส์” (Tommy Lee Jones) เจ้าของบทนำ Men in Black ได้เสียชีวิตลงอย่างกะทันหันภายในโรงแรมหรู ณ นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ในช่วงเช้าตรู่ของวันปีใหม่ที่ผ่านมา

โฆษกหน่วยดับเพลิงซานฟรานซิสโกเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ที่โรงแรมแฟร์มอนต์ เมื่อเวลา 02.52 น. ของวันที่ 1 มกราคม ตามเวลาท้องถิ่น เมื่อทีมแพทย์ฉุกเฉินเดินทางไปถึงและทำการประเมินอาการ ได้ประกาศให้วิกตอเรียเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุทันที ก่อนจะส่งมอบคดีให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการต่อ

วิกตอเรีย คาฟก้า โจนส์ ลูกสาว ทอมมี่ ลี โจนส์ Men in Black เสียชีวิตปริศนาในโรงแรมหรูซานฟรานซิสโก ด้วยวัยเพียง 34 ป

ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด ต้องรอผลการชันสูตรจากเจ้าหน้าที่นิติเวชต่อไป

วิกตอเรีย เกิดเมื่อวันที่ 3 กันยายน 1991 เป็นลูกสาวของทอมมี่ ลี โจนส์ กับ “คิมเบอร์ลี คลัฟลีย์” ภรรยาคนที่สอง เธอเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุเพียง 11 ปี ได้รับบทเล็กๆ ในภาพยนตร์ไซไฟชื่อดังของคุณพ่ออย่าง Men in Black II รวมถึงเคยร่วมแสดงในซีรีส์ One Tree Hill (2003) และภาพยนตร์เรื่อง The Three Burials of Melquiades Estrada (2005) ซึ่งทอมมี่ ลี โจนส์ เป็นผู้กำกับเอง

ในอดีต ทอมมี่ ลี โจนส์ เคยให้สัมภาษณ์ชื่นชมลูกสาวคนนี้ไว้อย่างภูมิใจว่า เธอเป็นนักแสดงที่ดีและพูดภาษาสเปนได้อย่างไร้ที่ติ เขาเล่าติดตลกถึงความทรงจำในกองถ่ายว่า ครั้งหนึ่งวิกตอเรียไม่ยอมตื่นมาเข้าฉากตอนตี 5 เขาจึงแกล้งบอกว่า “ไล่ออก” แต่ทีมงานก็แอบไปปลุกเธอมาเข้าฉากได้ทันเวลา

วิกตอเรีย คาฟก้า โจนส์ ลูกสาว ทอมมี่ ลี โจนส์ Men in Black เสียชีวิตปริศนาในโรงแรมหรูซานฟรานซิสโก ด้วยวัยเพียง 34 ป

แม้ในช่วงหลังวิกตอเรียจะถอยห่างจากงานแสดง แต่เธอยังคงปรากฏตัวเคียงข้างคุณพ่อบนพรมแดงในงานเปิดตัวภาพยนตร์ต่างๆ อยู่เสมอ

