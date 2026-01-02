ขั้นตอน ลงประชามติ เปิดลงทะเบียนนอกเขต ถึง 5 ม.ค. 69 ไม่มีออกเสียงล่วงหน้า

ข่าว

เผยแพร่: 02 ม.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 02 ม.ค. 2569 16:50 น.
ขั้นตอน วิธี ลงประชามติ แก้รัฐธรรมนูญ ย้ำ! ต้องลงทะเบียนใหม่ แม้เคยลงเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว เปิดลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกเขต 3-5 ม.ค. 69 ไม่มีออกเสียงล่วงหน้า วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เท่านั้น

คืบหน้าการเตรียมความพร้อมสำหรับการออกเสียงประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมเปิดระบบให้ประชาชน ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตและนอกราชอาณาจักร เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (3 ม.ค. 2569) เป็นวันแรก

กกต. ได้กำหนดกรอบระยะเวลาสำหรับการลงทะเบียนในรอบนี้ไว้สั้นมาก เพียงแค่ 3 วัน คือระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 5 มกราคม 2569 เท่านั้น ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธินอกเขตจึงต้องเร่งดำเนินการภายในกำหนดการดังกล่าว

ประเด็นสำคัญที่ประชาชนอาจสับสน คือ ผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. ล่วงหน้านอกเขตและนอกราชอาณาจักรไปก่อนหน้านี้ “จะต้องเข้ามาลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง” เพื่อขอใช้สิทธิในส่วนของการทำประชามติ แยกต่างหากจากการเลือกตั้ง สส.

ไทม์ไลน์การใช้สิทธิของผู้ลงทะเบียนนอกเขต

ผู้ที่ลงทะเบียนครบทั้งสองส่วน (เลือกตั้ง สส. ล่วงหน้า + ประชามตินอกเขต) จะต้องเดินทางไปใช้สิทธิ 2 วัน

  1. วันอาทิตย์ที่ 1 ก.พ. 2569 ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง สส. ล่วงหน้า

  2. วันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 2569 ไปใช้สิทธิ ออกเสียงประชามติ (ซึ่งตรงกับวันเลือกตั้งใหญ่)

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ใช้สิทธิตามภูมิลำเนาเดิม จะเดินทางไปใช้สิทธิพร้อมกันในวันเดียว คือ วันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 2569 โดยจะได้ทำทั้งเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติในคราวเดียวกัน

จำให้แม่น เข้าคูหารอบนี้ กาบัตร 3 ใบ 3 สี

ในการเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ. 2569 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรทั้งหมด 3 ใบ แบ่งเป็น:

  • 🟩 บัตรสีเขียว (ใบที่ 1) เลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขต (เลือกคน)

  • 🩷 บัตรสีชมพู (ใบที่ 2) เลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ (เลือกพรรค)

  • 🟨 บัตรสีเหลือง (ใบที่ 3) ออกเสียงประชามติ แก้รัฐธรรมนูญ (กากบาทเลือก: เห็นชอบ / ไม่เห็นชอบ / ไม่แสดงความคิดเห็น)

บัตรสีเหลือง (ใบที่ 3) ออกเสียงประชามติ บัตรสีชมพู (ใบที่ 2) เลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ (เลือกพรรค) บัตรสีเขียว (ใบที่ 1) เลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขต (เลือกคน)

แนะขั้นตอนเข้าคูหา “เลือกตั้งพ่วงประชามติ” 10 ขั้นตอน

เพื่อให้การใช้สิทธิเป็นไปอย่างราบรื่น กกต. ได้วางลำดับขั้นตอนในหน่วยเลือกตั้งไว้ดังนี้:

ช่วงที่ 1: การเลือกตั้ง สส.

  1. ตรวจสอบรายชื่อ: ดูลำดับที่ของตนเองจากบัญชีรายชื่อหน้าหน่วย (แยกเป็นบัญชี สส. และบัญชีประชามติ)

  2. เตรียมหลักฐาน: บัตรประชาชน (หมดอายุก็ใช้ได้) หรือหลักฐานราชการที่มีรูปถ่ายและเลข 13 หลัก หรือแอปฯ ThaiD

  3. แสดงตน: ยื่นหลักฐาน แจ้งลำดับที่ และลงชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สส.

  4. รับบัตร 2 ใบ: รับบัตรสีเขียว (แบ่งเขต) และสีชมพู (บัญชีรายชื่อ) พร้อมลงชื่อที่ต้นขั้วบัตร

  5. เข้าคูหา: กากบาทเลือกคน (บัตรเขียว) และเลือกพรรค (บัตรชมพู)

  6. หย่อนบัตร: นำบัตรหย่อนลงหีบให้ถูกต้องตามประเภท

ช่วงที่ 2 การออกเสียงประชามติ (ในหน่วยเดียวกัน)

7. แสดงตนอีกครั้ง: เดินไปยังจุดถัดไป ยื่นหลักฐาน แจ้งลำดับที่ และลงชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ

8. รับบัตร 1 ใบ: รับบัตรสีเหลือง และลงชื่อที่ต้นขั้วบัตร

9. เข้าคูหา: กากบาทเลือก “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” หรือ “ไม่แสดงความคิดเห็น” เพียงช่องเดียว

10. หย่อนบัตร: นำบัตรหย่อนลงหีบประชามติ แล้วเดินออกจากหน่วยเลือกตั้ง

เผยแพร่: 02 ม.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 02 ม.ค. 2569 16:50 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

