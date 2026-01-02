ขั้นตอน ลงประชามติ เปิดลงทะเบียนนอกเขต ถึง 5 ม.ค. 69 ไม่มีออกเสียงล่วงหน้า
ขั้นตอน วิธี ลงประชามติ แก้รัฐธรรมนูญ ย้ำ! ต้องลงทะเบียนใหม่ แม้เคยลงเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว เปิดลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกเขต 3-5 ม.ค. 69 ไม่มีออกเสียงล่วงหน้า วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เท่านั้น
คืบหน้าการเตรียมความพร้อมสำหรับการออกเสียงประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมเปิดระบบให้ประชาชน ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตและนอกราชอาณาจักร เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (3 ม.ค. 2569) เป็นวันแรก
กกต. ได้กำหนดกรอบระยะเวลาสำหรับการลงทะเบียนในรอบนี้ไว้สั้นมาก เพียงแค่ 3 วัน คือระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 5 มกราคม 2569 เท่านั้น ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธินอกเขตจึงต้องเร่งดำเนินการภายในกำหนดการดังกล่าว
ประเด็นสำคัญที่ประชาชนอาจสับสน คือ ผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. ล่วงหน้านอกเขตและนอกราชอาณาจักรไปก่อนหน้านี้ “จะต้องเข้ามาลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง” เพื่อขอใช้สิทธิในส่วนของการทำประชามติ แยกต่างหากจากการเลือกตั้ง สส.
ไทม์ไลน์การใช้สิทธิของผู้ลงทะเบียนนอกเขต
ผู้ที่ลงทะเบียนครบทั้งสองส่วน (เลือกตั้ง สส. ล่วงหน้า + ประชามตินอกเขต) จะต้องเดินทางไปใช้สิทธิ 2 วัน
-
วันอาทิตย์ที่ 1 ก.พ. 2569 ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง สส. ล่วงหน้า
-
วันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 2569 ไปใช้สิทธิ ออกเสียงประชามติ (ซึ่งตรงกับวันเลือกตั้งใหญ่)
สำหรับประชาชนทั่วไปที่ใช้สิทธิตามภูมิลำเนาเดิม จะเดินทางไปใช้สิทธิพร้อมกันในวันเดียว คือ วันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 2569 โดยจะได้ทำทั้งเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติในคราวเดียวกัน
จำให้แม่น เข้าคูหารอบนี้ กาบัตร 3 ใบ 3 สี
ในการเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ. 2569 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรทั้งหมด 3 ใบ แบ่งเป็น:
-
🟩 บัตรสีเขียว (ใบที่ 1) เลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขต (เลือกคน)
-
🩷 บัตรสีชมพู (ใบที่ 2) เลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ (เลือกพรรค)
-
🟨 บัตรสีเหลือง (ใบที่ 3) ออกเสียงประชามติ แก้รัฐธรรมนูญ (กากบาทเลือก: เห็นชอบ / ไม่เห็นชอบ / ไม่แสดงความคิดเห็น)
แนะขั้นตอนเข้าคูหา “เลือกตั้งพ่วงประชามติ” 10 ขั้นตอน
เพื่อให้การใช้สิทธิเป็นไปอย่างราบรื่น กกต. ได้วางลำดับขั้นตอนในหน่วยเลือกตั้งไว้ดังนี้:
ช่วงที่ 1: การเลือกตั้ง สส.
-
ตรวจสอบรายชื่อ: ดูลำดับที่ของตนเองจากบัญชีรายชื่อหน้าหน่วย (แยกเป็นบัญชี สส. และบัญชีประชามติ)
-
เตรียมหลักฐาน: บัตรประชาชน (หมดอายุก็ใช้ได้) หรือหลักฐานราชการที่มีรูปถ่ายและเลข 13 หลัก หรือแอปฯ ThaiD
-
แสดงตน: ยื่นหลักฐาน แจ้งลำดับที่ และลงชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สส.
-
รับบัตร 2 ใบ: รับบัตรสีเขียว (แบ่งเขต) และสีชมพู (บัญชีรายชื่อ) พร้อมลงชื่อที่ต้นขั้วบัตร
-
เข้าคูหา: กากบาทเลือกคน (บัตรเขียว) และเลือกพรรค (บัตรชมพู)
-
หย่อนบัตร: นำบัตรหย่อนลงหีบให้ถูกต้องตามประเภท
ช่วงที่ 2 การออกเสียงประชามติ (ในหน่วยเดียวกัน)
7. แสดงตนอีกครั้ง: เดินไปยังจุดถัดไป ยื่นหลักฐาน แจ้งลำดับที่ และลงชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ
8. รับบัตร 1 ใบ: รับบัตรสีเหลือง และลงชื่อที่ต้นขั้วบัตร
9. เข้าคูหา: กากบาทเลือก “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” หรือ “ไม่แสดงความคิดเห็น” เพียงช่องเดียว
10. หย่อนบัตร: นำบัตรหย่อนลงหีบประชามติ แล้วเดินออกจากหน่วยเลือกตั้ง
