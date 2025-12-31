อาลัย หลานสาว ประธานาธิบดี JFK เสียชีวิตแล้ว ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
อาลัย ทาเทียนา ชลอสเบิร์ก หลานสาว JFK เสียชีวิตในวัย 35 ปี หลังเขียนบทความเล่าการต่อสู้โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวจนทั่วโลกซาบซึ้ง
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน ทาเทียนา ชลอสเบิร์ก (Tatiana Schlossberg) นักข่าวสายสิ่งแวดล้อม ลูกสาวของ แคโรไลน์ เคนเนดี หลานสาวของอดีตประธานาธิบดี จอห์น เอฟ. เคนเนดี (JFK) ได้เสียชีวิตลงแล้วในวัยเพียง 35 ปี เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
การจากไปของทาเทียนาสร้างความโศกเศร้าไปทั่วโลก หลังจากที่เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เธอเพิ่งเขียนบทความชื่อ “A Battle With My Blood” (การต่อสู้กับเลือดของฉัน) ลงในนิตยสาร The New Yorker บอกเล่าเรื่องราวการเผชิญหน้ากับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดหายากและรุนแรง ด้วยภาษาที่งดงามจริงใจจนได้รับเสียงชื่นชมในความกล้าหาญอย่างล้นหลาม
บทความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออนไลน์เมื่อวันที่ 22 พ.ย. ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 62 ปีการลอบสังหารคุณตาของเธอ (JFK) พอดี
ทาเทียนาเปิดเผยในบทความว่า เธอทราบข่าวร้ายว่าป่วยเป็นมะเร็งในเดือนพฤษภาคม 2567 หลังจากเพิ่งให้กำเนิดลูกสาวได้ไม่นาน หลังแพทย์สังเกตเห็นความผิดปกติของค่าเลือด ทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอเป็นคนแข็งแรงมาก ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทั้งวิ่งในเซ็นทรัลพาร์ก เคยว่ายน้ำข้ามแม่น้ำฮัดสันเพื่อระดมทุนให้สมาคมโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมาแล้ว
“ฉันไม่เชื่อและไม่อยากจะเชื่อว่าพวกเขากำลังพูดถึงฉัน… นี่ไม่น่าจะเป็นชีวิตของฉันได้” เธอเขียนบรรยายความรู้สึกช็อกเมื่อทราบผลวินิจฉัย
ตลอดระยะเวลาการรักษา ทาเทียนาต้องผ่านการทำเคมีบำบัด (คีโม) หลายรอบ และเผชิญภาวะตกเลือดหลังคลอดจนเกือบเสียชีวิต โดยมีความหวังสุดท้ายคือการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ ซึ่ง “โรส” พี่สาวของเธอเป็นผู้บริจาคเซลล์ให้ที่เข้ากันได้
ขณะที่ “แจ็ค ชลอสเบิร์ก” น้องชาย ซึ่งขณะนี้กำลังลงสมัครเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรในนิวยอร์ก ก็ได้แสดงความรักด้วยการโกนหัวเป็นเพื่อนพี่สาวในช่วงที่ผมของเธอร่วงจากการรักษา รวมถึงลูกชายวัย 2 ขวบของเธอก็สวมผ้าพันคอเลียนแบบแม่เมื่อมาเยี่ยมที่โรงพยาบาล
มูลนิธิหอสมุด จอห์น เอฟ. เคนเนดี ได้โพสต์อินสตาแกรมยืนยันข่าวการเสียชีวิตในนามของครอบครัว โดยไม่ได้ระบุสถานที่เสียชีวิต ท่ามกลางความอาลัยจากผู้คนทั่วสารทิศที่ติดตามการต่อสู้ของเธอผ่านงานเขียนชิ้นสุดท้าย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดแฟ้มลับ คดีสังหาร JFK พบเอกสารกว่า 3 หมื่นหน้า เขย่าทำเนียบขาว
- เคนเน็ธ มิตเชลล์ นักแสดง ‘กัปตันมาร์เวล’ เสียชีวิตแล้ว หลังสู้อาการป่วยนานหลายป
- ทรัมป์ สั่งเปิดไฟล์ลับสุดยอด คดีลอบสังหาร จอห์น เอฟ. เคนเนดี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: