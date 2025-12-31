ข่าวต่างประเทศ

อาลัย หลานสาว ประธานาธิบดี JFK เสียชีวิตแล้ว ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 31 ธ.ค. 2568 11:08 น.| อัปเดต: 31 ธ.ค. 2568 11:08 น.
71
อาลัย หลานสาว ประธานาธิบดี JFK เสียชีวิตเพียง 35 ปี ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
(AP Photo/Steven Senne, File)

อาลัย ทาเทียนา ชลอสเบิร์ก หลานสาว JFK เสียชีวิตในวัย 35 ปี หลังเขียนบทความเล่าการต่อสู้โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวจนทั่วโลกซาบซึ้ง

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน ทาเทียนา ชลอสเบิร์ก (Tatiana Schlossberg) นักข่าวสายสิ่งแวดล้อม ลูกสาวของ แคโรไลน์ เคนเนดี หลานสาวของอดีตประธานาธิบดี จอห์น เอฟ. เคนเนดี (JFK) ได้เสียชีวิตลงแล้วในวัยเพียง 35 ปี เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

การจากไปของทาเทียนาสร้างความโศกเศร้าไปทั่วโลก หลังจากที่เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เธอเพิ่งเขียนบทความชื่อ “A Battle With My Blood” (การต่อสู้กับเลือดของฉัน) ลงในนิตยสาร The New Yorker บอกเล่าเรื่องราวการเผชิญหน้ากับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดหายากและรุนแรง ด้วยภาษาที่งดงามจริงใจจนได้รับเสียงชื่นชมในความกล้าหาญอย่างล้นหลาม

(AP Photo/Steven Senne, File)

บทความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออนไลน์เมื่อวันที่ 22 พ.ย. ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 62 ปีการลอบสังหารคุณตาของเธอ (JFK) พอดี

ทาเทียนาเปิดเผยในบทความว่า เธอทราบข่าวร้ายว่าป่วยเป็นมะเร็งในเดือนพฤษภาคม 2567 หลังจากเพิ่งให้กำเนิดลูกสาวได้ไม่นาน หลังแพทย์สังเกตเห็นความผิดปกติของค่าเลือด ทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอเป็นคนแข็งแรงมาก ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทั้งวิ่งในเซ็นทรัลพาร์ก เคยว่ายน้ำข้ามแม่น้ำฮัดสันเพื่อระดมทุนให้สมาคมโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมาแล้ว

“ฉันไม่เชื่อและไม่อยากจะเชื่อว่าพวกเขากำลังพูดถึงฉัน… นี่ไม่น่าจะเป็นชีวิตของฉันได้” เธอเขียนบรรยายความรู้สึกช็อกเมื่อทราบผลวินิจฉัย

ตลอดระยะเวลาการรักษา ทาเทียนาต้องผ่านการทำเคมีบำบัด (คีโม) หลายรอบ และเผชิญภาวะตกเลือดหลังคลอดจนเกือบเสียชีวิต โดยมีความหวังสุดท้ายคือการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ ซึ่ง “โรส” พี่สาวของเธอเป็นผู้บริจาคเซลล์ให้ที่เข้ากันได้

(AP Photo/Alastair Grant, File)

ขณะที่ “แจ็ค ชลอสเบิร์ก” น้องชาย ซึ่งขณะนี้กำลังลงสมัครเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรในนิวยอร์ก ก็ได้แสดงความรักด้วยการโกนหัวเป็นเพื่อนพี่สาวในช่วงที่ผมของเธอร่วงจากการรักษา รวมถึงลูกชายวัย 2 ขวบของเธอก็สวมผ้าพันคอเลียนแบบแม่เมื่อมาเยี่ยมที่โรงพยาบาล

มูลนิธิหอสมุด จอห์น เอฟ. เคนเนดี ได้โพสต์อินสตาแกรมยืนยันข่าวการเสียชีวิตในนามของครอบครัว โดยไม่ได้ระบุสถานที่เสียชีวิต ท่ามกลางความอาลัยจากผู้คนทั่วสารทิศที่ติดตามการต่อสู้ของเธอผ่านงานเขียนชิ้นสุดท้าย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คำคม แคปชั่น สวัสดีมกราคม 2026 เดือนแรกของปี เน้นความหมายดี พลังบวก ไลฟ์สไตล์

คำคม แคปชั่น สวัสดีมกราคม 2026 เดือนแรกของปี เน้นความหมายดี พลังบวก

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สั่งจำคุกแม่ชาวจีน ทำพิธีไล่ผีจนลูกตายคามือ อ้างวิญญาณถูกขาย-กรอกน้ำกดหน้าอกหวังขับไล่สิ่งชั่วร้าย

58 นาที ที่แล้ว
ข่าว

บัตรสวัสดิการ มกราคม 2569 เงินเข้าแล้ว ได้กี่บาท จ่ายอะไรบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคาท์ดาวน์ 2569 รถไฟฟ้าสายสีแดงปิดกี่โมง ข่าว

เคาท์ดาวน์ 2569 รถไฟฟ้าสายสีแดง ปิดกี่โมง? ขบวนสุดท้ายต้องขึ้นตอนไหน เช็กเลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายรักษ์สั่งปลด ข่าวการเมือง

พรรครวมไทยสร้างชาติ สั่งปลดฟ้าผ่า! “อนันตรักษ์ เพชรหิน” ชี้ทำพรรคเสื่อมเสีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป้าแอนแม่บ้าน ติดคุก ข่าวอาชญากรรม

หมอชี้ “แม่บ้านแอน” โทษหนักสารที่ใส่รุนแรง ล่าสุด ตร.ส่งนอนคุก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“โดม” หอบกระเช้า เข้าขอโทษ “จินนี่-หญิงหน่อย” ยอมรับผิด ไร้ข้อแก้ตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงการเงิน 2569 เปิดคำทำนาย 12 ราศี ใครจะดวงเฮง ยืนหนึ่งตลอดทั้งปี ดูดวง

ดวงการเงิน 2569 เปิดคำทำนาย 12 ราศี ใครจะดวงเฮง ยืนหนึ่งตลอดทั้งปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สิ้นตำนาน ดารารุ่นใหญ่ ดาวดังจาก The Wire เสียชีวิต หลังต่อสู้โรค

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มือถือรุ่นเก่าใช้แอปธนาคารไม่ได้ เทคโนโลยี

เช็กรุ่นมือถือ 2026 ใช้แอปธนาคารไม่ได้ ระบบป iOS-แอนดรอยด์ ตกรุ่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ลงทะเบียนใหม่ ยังมีไหม หลังยุบสภาฯ เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ลงทะเบียนใหม่ ยังมีไหม หลังยุบสภาฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! พรรคเสรีรวมไทย ยื่นคัดค้าน “พรรคประชาชน” เปลี่ยนตัวผู้สมัคร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่รัชนกคืนดีแม่เกตุ บันเทิง

คลิปเจนนี่-แม่เกตุ สลายรอยร้าว สวมกอดคืนดีฉลองปีใหม่ กลางค่าย “ได้หมดถ้าสดชื่น”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“จรูญเกียรติ” มั่นใจมีหลักฐาน-พยาน มีน้ำหนักคดี “บิ๊กโจ๊ก” เตรียมแถลง 5 ม.ค.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมย์รัชนก ป้าเมย์ ข่าวกีฬา

รัชนก โพสต์หลังได้ฉายาคนกีฬาปี 68 ลั่นเพิ่ง 30 เองนะ! แฟนคลับแห่ถามหาคนตั้ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุนเซน” โพสต์ต้อนรับ ทหารกัมพูชา 18 นาย หลังได้รับการปล่อยตัวจากไทย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูพลุกรุงเทพมหานคร 2025 ไลฟ์สไตล์

ห้ามพลาด! ปักหมุด 20 จุดดูพลุทั่วกทม. เคานต์ดาวน์รับปีใหม่ 2026

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หมอเจด” เตือนเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง สาเหตุเสียชีวิตมากช่วงปีใหม่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กสม. ออกแถลงหลังดราม่า “ไอซ์-จินนี่” รับไม่ได้ ข้อความหมิ่นศักดิ์ศรีผู้หญิง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซึ้งกินใจ เติร์ด Tilly Birds รำลึก 5 ปีสูญเสียพ่อแม่ สอนให้รู้ รักแท้มีจริง บันเทิง

ซึ้งกินใจ เติร์ด Tilly Birds รำลึก 5 ปีสูญเสียพ่อแม่ สอนให้รู้ รักแท้มีจริง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหลือเชื่อ! BBC ยก &quot;กัมพูชา&quot; เมืองน่าเที่ยวปี 2026 แต่ไร้เงา &quot;ไทย&quot; ข่าว

เหลือเชื่อ! BBC ยก “กัมพูชา” เมืองน่าเที่ยวปี 2026 แต่ไร้เงา “ไทย”

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดชื่อ ประเทศแรก-ประเทศสุดท้าย ได้ฉลองวันปีใหม่ 2026

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

“นักรบป่วนด่าน” ทิ้งตัวกลางไลฟ์! วงจรปิดแฉหนังคนละม้วน หลังอ้างตำรวจผลักล้ม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแนวทางวิเคราะห์ เลขเด็ด ปฏิทินจีน 5 ตัวเน้น ๆ รับศักราชใหม่ 2 มกราคม 2569 หลังสร้างตำนานงวดที่แล้วพาเฮยกใหญ่ รีบจดก่อนเกลี้ยงแผง เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน ประเดิมงวดแรกปีใหม่ 2 ม.ค. 69 ให้ครบ 2 ตัว 3 ตัว ย้ำงวดก่อนเข้าเต็มๆ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คุมตัวฝากขัง “บุญฤทธิ์” ลาออกจาก ปชน. แล้ว ตำรวจสั่งค้านประกัน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 31 ธ.ค. 2568 11:08 น.| อัปเดต: 31 ธ.ค. 2568 11:08 น.
71
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำคม แคปชั่น สวัสดีมกราคม 2026 เดือนแรกของปี เน้นความหมายดี พลังบวก

คำคม แคปชั่น สวัสดีมกราคม 2026 เดือนแรกของปี เน้นความหมายดี พลังบวก

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568

บัตรสวัสดิการ มกราคม 2569 เงินเข้าแล้ว ได้กี่บาท จ่ายอะไรบ้าง

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568
เคาท์ดาวน์ 2569 รถไฟฟ้าสายสีแดงปิดกี่โมง

เคาท์ดาวน์ 2569 รถไฟฟ้าสายสีแดง ปิดกี่โมง? ขบวนสุดท้ายต้องขึ้นตอนไหน เช็กเลย

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568
ทนายรักษ์สั่งปลด

พรรครวมไทยสร้างชาติ สั่งปลดฟ้าผ่า! “อนันตรักษ์ เพชรหิน” ชี้ทำพรรคเสื่อมเสีย

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568
Back to top button