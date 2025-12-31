ข่าว

“หมอเจด” เตือนเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง สาเหตุเสียชีวิตมากช่วงปีใหม่

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 31 ธ.ค. 2568 13:21 น.| อัปเดต: 31 ธ.ค. 2568 13:21 น.
87

หมอเจด หรือ นพ.เจษฎ์ เตือนเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง สาเหตุเสียชีวิตมากช่วงปีใหม่ อย่าชะล่าใจ รีบดูว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่

นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กออกเตือนว่า ปีใหม่นี้ ขอให้ดูแลตัวเอง เพื่อกลับบ้านไปหาคนที่รักอย่างปลอดภัย ในช่วงเทศกาลที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนาน มักมาพร้อมความเสี่ยงที่เราอาจมองข้าม โดยเฉพาะปัญหา “เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง (Subdural Hematoma)” ภาวะที่บางครั้งเริ่มจากอาการเล็กน้อย แต่ถ้าเผลอชะล่าใจ อาจอันตรายได้ในเวลาไม่นาน

ข้อความตอนหนึ่ง หมอเจด บอกว่า เขียนโพสต์นี้ ไม่ใช่เพื่อทำให้ใครกังวล แต่เขียนด้วยความเป็นห่วง เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง พบได้บ่อยหลังศีรษะกระแทก เช่น อุบัติเหตุรถยนต์ / มอเตอร์ไซค์ ลื่นล้ม โดยเฉพาะผู้สูงอายุ

การกระแทกเล็กน้อยที่คิดว่าไม่สำคัญ บางคน “ยังรู้สึกปกติ” ในช่วงแรก แต่น้ำเลือดค่อย ๆ กดสมองเพิ่มขึ้นทีละน้อย สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ความรุนแรงของการกระแทก แต่คือ หลังจากนั้น ร่างกายส่งสัญญาณอะไรบ้าง โดยอาการที่ควรระวังหลังศีรษะกระแทก ถ้ามีอาการเหล่านี้ อย่าฝืน อย่ารอดูอาการ ให้ไปโรงพยาบาลทันที

1. ปวดศีรษะไม่ทุเลา หรือปวดมากขึ้นเรื่อย ๆ
2. มึนงง สับสน เดินเซ
3. คลื่นไส้ อาเจียน
4. แขนอ่อนแรง ขาชา พูดไม่ชัด
5. ม่านตาข้างใดข้างหนึ่งโตผิดปกติ

ทั้งนี้ การตรวจด้วยตาเปล่ามักบอกไม่ได้ จำเป็นต้องใช้ CT Scan / MRI การไปโรงพยาบาลเร็ว คือความรักที่เรามีต่อตัวเอง และคนที่รอเราอยู่ที่บ้าน เพราะเบื้องหลังทุกชีวิตมีคนที่รักและห่วงใย ทุกคนไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเพียงลำพัง เรายังมี พ่อแม่ที่เฝ้ารอ ลูกที่ยังอยากกอดเราอีกหลายปี คนรักที่อยากเดินไปด้วยกันต่อ เพื่อนร่วมงานที่เป็นห่วง

“ปีใหม่นี้ ขอให้เรา มีสติ มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ไม่ดื่มแล้วขับ คาดเข็มขัด สวมหมวกกันน็อก ระวังพื้นลื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ การป้องกัน คือของขวัญที่ดีที่สุดที่มอบให้คนที่เรารัก ฝากไว้ในฐานะหมอ และในฐานะคนคนหนึ่ง เวลาที่เจอผู้ป่วยฉุกเฉิน ผมมักเห็นครอบครัวน้ำตาคลออยู่หน้าห้องฉุกเฉินเสมอ หลายคนพูดว่า ถ้ารู้เร็วอีกนิด คงพาเขามาเร็วขึ้น” หมอเจด ระบุทิ้งท้าย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คำคม แคปชั่น สวัสดีมกราคม 2026 เดือนแรกของปี เน้นความหมายดี พลังบวก ไลฟ์สไตล์

คำคม แคปชั่น สวัสดีมกราคม 2026 เดือนแรกของปี เน้นความหมายดี พลังบวก

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สั่งจำคุกแม่ชาวจีน ทำพิธีไล่ผีจนลูกตายคามือ อ้างวิญญาณถูกขาย-กรอกน้ำกดหน้าอกหวังขับไล่สิ่งชั่วร้าย

58 นาที ที่แล้ว
ข่าว

บัตรสวัสดิการ มกราคม 2569 เงินเข้าแล้ว ได้กี่บาท จ่ายอะไรบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคาท์ดาวน์ 2569 รถไฟฟ้าสายสีแดงปิดกี่โมง ข่าว

เคาท์ดาวน์ 2569 รถไฟฟ้าสายสีแดง ปิดกี่โมง? ขบวนสุดท้ายต้องขึ้นตอนไหน เช็กเลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายรักษ์สั่งปลด ข่าวการเมือง

พรรครวมไทยสร้างชาติ สั่งปลดฟ้าผ่า! “อนันตรักษ์ เพชรหิน” ชี้ทำพรรคเสื่อมเสีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป้าแอนแม่บ้าน ติดคุก ข่าวอาชญากรรม

หมอชี้ “แม่บ้านแอน” โทษหนักสารที่ใส่รุนแรง ล่าสุด ตร.ส่งนอนคุก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“โดม” หอบกระเช้า เข้าขอโทษ “จินนี่-หญิงหน่อย” ยอมรับผิด ไร้ข้อแก้ตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงการเงิน 2569 เปิดคำทำนาย 12 ราศี ใครจะดวงเฮง ยืนหนึ่งตลอดทั้งปี ดูดวง

ดวงการเงิน 2569 เปิดคำทำนาย 12 ราศี ใครจะดวงเฮง ยืนหนึ่งตลอดทั้งปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สิ้นตำนาน ดารารุ่นใหญ่ ดาวดังจาก The Wire เสียชีวิต หลังต่อสู้โรค

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มือถือรุ่นเก่าใช้แอปธนาคารไม่ได้ เทคโนโลยี

เช็กรุ่นมือถือ 2026 ใช้แอปธนาคารไม่ได้ ระบบป iOS-แอนดรอยด์ ตกรุ่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ลงทะเบียนใหม่ ยังมีไหม หลังยุบสภาฯ เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ลงทะเบียนใหม่ ยังมีไหม หลังยุบสภาฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! พรรคเสรีรวมไทย ยื่นคัดค้าน “พรรคประชาชน” เปลี่ยนตัวผู้สมัคร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่รัชนกคืนดีแม่เกตุ บันเทิง

คลิปเจนนี่-แม่เกตุ สลายรอยร้าว สวมกอดคืนดีฉลองปีใหม่ กลางค่าย “ได้หมดถ้าสดชื่น”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“จรูญเกียรติ” มั่นใจมีหลักฐาน-พยาน มีน้ำหนักคดี “บิ๊กโจ๊ก” เตรียมแถลง 5 ม.ค.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมย์รัชนก ป้าเมย์ ข่าวกีฬา

รัชนก โพสต์หลังได้ฉายาคนกีฬาปี 68 ลั่นเพิ่ง 30 เองนะ! แฟนคลับแห่ถามหาคนตั้ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุนเซน” โพสต์ต้อนรับ ทหารกัมพูชา 18 นาย หลังได้รับการปล่อยตัวจากไทย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูพลุกรุงเทพมหานคร 2025 ไลฟ์สไตล์

ห้ามพลาด! ปักหมุด 20 จุดดูพลุทั่วกทม. เคานต์ดาวน์รับปีใหม่ 2026

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หมอเจด” เตือนเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง สาเหตุเสียชีวิตมากช่วงปีใหม่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กสม. ออกแถลงหลังดราม่า “ไอซ์-จินนี่” รับไม่ได้ ข้อความหมิ่นศักดิ์ศรีผู้หญิง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซึ้งกินใจ เติร์ด Tilly Birds รำลึก 5 ปีสูญเสียพ่อแม่ สอนให้รู้ รักแท้มีจริง บันเทิง

ซึ้งกินใจ เติร์ด Tilly Birds รำลึก 5 ปีสูญเสียพ่อแม่ สอนให้รู้ รักแท้มีจริง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหลือเชื่อ! BBC ยก &quot;กัมพูชา&quot; เมืองน่าเที่ยวปี 2026 แต่ไร้เงา &quot;ไทย&quot; ข่าว

เหลือเชื่อ! BBC ยก “กัมพูชา” เมืองน่าเที่ยวปี 2026 แต่ไร้เงา “ไทย”

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดชื่อ ประเทศแรก-ประเทศสุดท้าย ได้ฉลองวันปีใหม่ 2026

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

“นักรบป่วนด่าน” ทิ้งตัวกลางไลฟ์! วงจรปิดแฉหนังคนละม้วน หลังอ้างตำรวจผลักล้ม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแนวทางวิเคราะห์ เลขเด็ด ปฏิทินจีน 5 ตัวเน้น ๆ รับศักราชใหม่ 2 มกราคม 2569 หลังสร้างตำนานงวดที่แล้วพาเฮยกใหญ่ รีบจดก่อนเกลี้ยงแผง เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน ประเดิมงวดแรกปีใหม่ 2 ม.ค. 69 ให้ครบ 2 ตัว 3 ตัว ย้ำงวดก่อนเข้าเต็มๆ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คุมตัวฝากขัง “บุญฤทธิ์” ลาออกจาก ปชน. แล้ว ตำรวจสั่งค้านประกัน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 31 ธ.ค. 2568 13:21 น.| อัปเดต: 31 ธ.ค. 2568 13:21 น.
87
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำคม แคปชั่น สวัสดีมกราคม 2026 เดือนแรกของปี เน้นความหมายดี พลังบวก

คำคม แคปชั่น สวัสดีมกราคม 2026 เดือนแรกของปี เน้นความหมายดี พลังบวก

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568

สั่งจำคุกแม่ชาวจีน ทำพิธีไล่ผีจนลูกตายคามือ อ้างวิญญาณถูกขาย-กรอกน้ำกดหน้าอกหวังขับไล่สิ่งชั่วร้าย

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568
ทนายรักษ์สั่งปลด

พรรครวมไทยสร้างชาติ สั่งปลดฟ้าผ่า! “อนันตรักษ์ เพชรหิน” ชี้ทำพรรคเสื่อมเสีย

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568
ป้าแอนแม่บ้าน ติดคุก

หมอชี้ “แม่บ้านแอน” โทษหนักสารที่ใส่รุนแรง ล่าสุด ตร.ส่งนอนคุก

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568
Back to top button