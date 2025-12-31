“หมอเจด” เตือนเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง สาเหตุเสียชีวิตมากช่วงปีใหม่
หมอเจด หรือ นพ.เจษฎ์ เตือนเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง สาเหตุเสียชีวิตมากช่วงปีใหม่ อย่าชะล่าใจ รีบดูว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่
นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กออกเตือนว่า ปีใหม่นี้ ขอให้ดูแลตัวเอง เพื่อกลับบ้านไปหาคนที่รักอย่างปลอดภัย ในช่วงเทศกาลที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนาน มักมาพร้อมความเสี่ยงที่เราอาจมองข้าม โดยเฉพาะปัญหา “เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง (Subdural Hematoma)” ภาวะที่บางครั้งเริ่มจากอาการเล็กน้อย แต่ถ้าเผลอชะล่าใจ อาจอันตรายได้ในเวลาไม่นาน
ข้อความตอนหนึ่ง หมอเจด บอกว่า เขียนโพสต์นี้ ไม่ใช่เพื่อทำให้ใครกังวล แต่เขียนด้วยความเป็นห่วง เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง พบได้บ่อยหลังศีรษะกระแทก เช่น อุบัติเหตุรถยนต์ / มอเตอร์ไซค์ ลื่นล้ม โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
การกระแทกเล็กน้อยที่คิดว่าไม่สำคัญ บางคน “ยังรู้สึกปกติ” ในช่วงแรก แต่น้ำเลือดค่อย ๆ กดสมองเพิ่มขึ้นทีละน้อย สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ความรุนแรงของการกระแทก แต่คือ หลังจากนั้น ร่างกายส่งสัญญาณอะไรบ้าง โดยอาการที่ควรระวังหลังศีรษะกระแทก ถ้ามีอาการเหล่านี้ อย่าฝืน อย่ารอดูอาการ ให้ไปโรงพยาบาลทันที
1. ปวดศีรษะไม่ทุเลา หรือปวดมากขึ้นเรื่อย ๆ
2. มึนงง สับสน เดินเซ
3. คลื่นไส้ อาเจียน
4. แขนอ่อนแรง ขาชา พูดไม่ชัด
5. ม่านตาข้างใดข้างหนึ่งโตผิดปกติ
ทั้งนี้ การตรวจด้วยตาเปล่ามักบอกไม่ได้ จำเป็นต้องใช้ CT Scan / MRI การไปโรงพยาบาลเร็ว คือความรักที่เรามีต่อตัวเอง และคนที่รอเราอยู่ที่บ้าน เพราะเบื้องหลังทุกชีวิตมีคนที่รักและห่วงใย ทุกคนไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเพียงลำพัง เรายังมี พ่อแม่ที่เฝ้ารอ ลูกที่ยังอยากกอดเราอีกหลายปี คนรักที่อยากเดินไปด้วยกันต่อ เพื่อนร่วมงานที่เป็นห่วง
“ปีใหม่นี้ ขอให้เรา มีสติ มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ไม่ดื่มแล้วขับ คาดเข็มขัด สวมหมวกกันน็อก ระวังพื้นลื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ การป้องกัน คือของขวัญที่ดีที่สุดที่มอบให้คนที่เรารัก ฝากไว้ในฐานะหมอ และในฐานะคนคนหนึ่ง เวลาที่เจอผู้ป่วยฉุกเฉิน ผมมักเห็นครอบครัวน้ำตาคลออยู่หน้าห้องฉุกเฉินเสมอ หลายคนพูดว่า ถ้ารู้เร็วอีกนิด คงพาเขามาเร็วขึ้น” หมอเจด ระบุทิ้งท้าย
