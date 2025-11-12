ชีวิตล่าสุด เป๊ก เศรณี หลังเลิก เพลง ชนม์ทิดา โพสต์ภาพพร้อมหน้าครอบครัว

เปิดภาพล่าสุด เป๊ก เศรณี ลูกชายนายกฯ อนุทิน เคลื่อนไหวแล้วหลังเลิก เพลง ชนม์ทิดา โผล่ร่วมฉลองวันเกิดคุณแม่สุดอบอุ่น
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ เมื่อ เพลง ชนม์ทิดา ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของ ตู่ นันทิดา และเอ๋ ชนม์สวัสดิ์ ได้ออกมาเปิดใจยอมรับว่า ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ 7 ปีกับแฟนหนุ่มทายาทซิโน-ไทย “เป๊ก เศรณี” ลูกชายของนายกฯ อนุทิน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพลง ชนม์ทิดา ช็อก เป๊ก เศรณี ขอเลิก เพราะหมดรัก จบสัมพันธ์ 7 ปีไม่ทันได้เตรียมใจ
ช่วงค่ำวันเดียวกันนี้ทีมงานได้เข้าไปเช็กในอินสตาแกรมของ เป๊ก เศรณี พบว่ามีการเคลื่อนไหวผ่านทางไอจีสตอรี่ครั้งแรกหลังเลิกกับอดีตคนรัก เพลง ชนม์ทิดา โดยเจ้าตัวได้เดินทางไปร่วมฉลองวันเกิดคุณแม่ยุ้ย สนองนุช วัฒนวรางกูร พร้อมกับพี่สาว “ต้นสน นัยน์ภัค” ท่ามกลางบรรยากาศแสนอบอุ่นที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวในช่วงจังหวะชีวิตแบบนี้ แต่ก็ไม่ได้มีการพูดถึงข่าวการเลิกราแต่อย่างใด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เพลง ชนม์ทิดา ช็อก เป๊ก เศรณี ขอเลิก เพราะหมดรัก จบสัมพันธ์ 7 ปีไม่ทันได้เตรียมใจ
- ย้อนเส้นทางรัก 7 ปี เพลง ชนม์ทิดา – เป๊ก เศรณี บทพิสูจน์รักแท้ สู่วันสิ้นสุดสถานะโดยสมบูรณ์
- ประวัติ เป๊ก เศรณี ลูกชายคนเล็ก นายกฯ อนุทิน อดีตคนรัก เพลง ชนม์ทิดา
อ้างอิงจาก : IG pek_c
ติดตาม The Thaiger บน Google News: