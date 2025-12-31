เปิดชื่อ ประเทศแรก-ประเทศสุดท้าย ได้ฉลองวันปีใหม่ 2026

ข่าว

Photo of Bas Basเผยแพร่: 31 ธ.ค. 2568 11:58 น.| อัปเดต: 31 ธ.ค. 2568 11:58 น.
เปิดลิสต์ประเทศแรก และ ประเทศสุดท้าย ที่จะได้เคาท์ดาวน์เข้าสู่ปีใหม่ ปี 2026 เมื่อเทียบกับเขตเวลาทั้ง 38 เขตทั่วโลก

คืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่คนทั่วโลกตั้งตารอคอย แต่ด้วยความแตกต่างของเขตเวลา (Time Zone) ที่มีมากกว่า 38 เขตทั่วโลก ทำให้แต่ละพื้นที่ก้าวเข้าสู่ปี 2026 ไม่พร้อมกัน

สถานที่แรกของโลกที่ได้ฉลองปีใหม่คือ เกาะคิริติมาติ (Kiritimati) หรือเกาะคริสต์มาส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐคิริบาติ โดยเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง หรือตรงกับเวลา 17.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม ตามเวลาไทย

ในขณะที่ชาวเกาะคิริติมาติกำลังเคาท์ดาวน์เข้าสู่เที่ยงคืนวันที่ 1 มกราคม 2026 ที่นิวยอร์ก สหรัฐฯ จะยังเป็นเวลาเพียง 06.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2025 เท่านั้น

ส่วนชาติที่ตามมาคือ หมู่เกาะแชทัม (นิวซีแลนด์) ขึ้นปีใหม่ในเวลา 17.15 น. ตามเวลาประเทศไทย ตามมาด้วยประเทศนิวซีแลนด์ ประมาณ 18.00 น. และ ออสเตรเลีย จะอยู่ในเวลาประมาณ 20.00 – 21.30 น. (ขึ้นอยู่กับเมือง) จากนั้นจะเป็น ญี่ปุ่น/เกาหลี ที่เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง จะฉลองปีใหม่ เวลา 22.00 น. ตามเวลาไทย

ในขณะที่หลายประเทศเข้าสู่เช้าวันใหม่ของปี 2026 ไปแล้ว แต่ยังมีบางพื้นที่ที่เพิ่งจะได้ฉลองเคาท์ดาวน์ โดยกลุ่มสุดท้ายของโลกคือ หมู่เกาะนีอูเอ (Niue) และ อเมริกันซามัว (American Samoa) ในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ ซึ่งจะฉลองปีใหม่ตรงกับเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2569 ตามเวลาประเทศไทย และช้ากว่าจุดแรกของโลกเกือบหนึ่งวันเต็ม

ทั้งนี้ สำหรับสหรัฐอเมริกา เนื่องจากมีพื้นที่กว้างใหญ่จึงมีหลายเขตเวลา เช่น นิวยอร์ก จะขึ้นปีใหม่ช้ากว่าไทย 12 ชั่วโมง ซึ่งจะตรงกับเวลาเที่ยงวันของวันที่ 1 มกราคม ตามเวลาในประเทศไทย

อ้างอิง : newyearspr.com

 

