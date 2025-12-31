“คุณหญิงหน่อย” เผยสาเหตุแจ้งความ “โดม ปกรณ์” ปมโพสต์หื่น “จินนี่”
คุณหญิงหน่อย สุดารัตน์ เปิดเผยสาเหตุแจ้งความ ประเดิม พรบ. ใหม่ จากกรณีที่ โดม ปกรณ์ โพสต์หื่นใส่ลูกสาว ย้ำเป็นการสร้างบรรทัดฐาน
จากกรณีประเด็นระอุโซเชียลหลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก โดม ปกรณ์ ลัม ดาราดังเข้ามาแสดงความคิดเห็นที่ดูไม่เหมาะสมใต้โพสต์ของ “ดิว วีรวัฒน์” ที่เกี่ยวกับ “จินนี่ ยศสุดา” ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคไทยสร้างไทย โดยระบุว่า “ดูไปดูมาเริ่มเงี่- แล้วนะ เหี-” จนทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมนั้น
โดยเมื่อวานนี้ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ยังได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กซ้ำอีกครั้ง ภายหลังเข้าแจ้งความกับนักแสดงชายคนดังกล่าว คุณหญิงหน่อยระบุว่า “การตัดสินใจแจ้งความในครั้งนี้ เป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างครอบครัว และสมาชิกพรรคไทยสร้างไทย โดยเราพิจารณาอย่างมีวุฒิภาวะร่วมกันว่า เรื่องการคุกคามเช่นนี้ไม่ควรที่จะเกิดกับใครทั้งสิ้น ไม่ว่าเพศใด
ไทยสร้างไทย ในฐานะพรรคการเมือง ต้องทำหน้าที่ปกป้องการคุกคาม และการย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด หรือเกิดขึ้นกับใคร
ดังนั้นการตัดสินใจดำเนินคดีในครั้งนี้ จึงเป็นไปเพื่อการสร้างบรรทัดฐานให้กับสังคมไทย ว่าเราควรจะอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้อง โดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ว่าคนๆนั้นจะเป็นใคร มีสถานะใด หรือเพศสภาพใด ก็ไม่ควรได้รับการดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือคุกคาม จากใครทั้งสิ้น”
