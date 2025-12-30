“เฮียชู” แนะนำ “โดม” ให้ไปรัชดา มีอาบอบนวดให้ได้ระบาย เผื่อจะได้หายอยาก
ชูวิทย์ แนะนำ โดม ปกรณ์ ลัม ให้ไปรัชดา มีอาบอบนวดให้ได้ระบาย เผื่อจะได้หายอยาก แต่ไม่ควรระบายอารมณ์ด้วยปากใส่ลูกสาวคนอื่น
จากกรณีประเด็นระอุโซเชียลหลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก โดม ปกรณ์ ลัม ดาราดังเข้ามาแสดงความคิดเห็นที่ดูไม่เหมาะสมใต้โพสต์ของ “ดิว วีรวัฒน์” ที่เกี่ยวกับ “จินนี่ ยศสุดา” ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคไทยสร้างไทย โดยระบุว่า “ดูไปดูมาเริ่มเงี่- แล้วนะ เหี-” จนทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม
ก่อนที่ในเวลาต่อมา โดม ปกรณ์ ลัม จะอัดคลิปขอโทษ และยอมรับว่าตนเองเป็นคนโพสต์ข้อความดังกล่าวจริง เพราะว่าเมื่อคืนก็มีการกินเลี้ยงปีใหม่กัน แล้วผมไม่ทราบเลยว่าน้องผู้หญิงในรูปเป็นใคร
บวกกับผมกับทางดิวเนี่ย เราจะโพสต์แซวกันเรื่องภาพที่ทางพี่ดิวโพสต์ เรื่องเกี่ยวกับสาวๆ แกก็จะชอบโพสต์รูปสาวๆ ซึ่งผมก็ไปโพสต์ในรูปนั้น แต่อาจจะใช้ถ้อยคำที่ผมว่าไม่ได้เลย ไม่เหมาะสมเลย ก็อาจจะเพราะเรากึ่มๆ แล้วด้วย ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด นาย ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ได้แสดงความเห็นถึงประเด็นดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยระบุว่า “ผมเห็นใจคุณหญิงสุดารัตน์ ในฐานะแม่ และยังมีแม่อีกจำนวนมากที่มีลูกสาว ต้องปกป้องการคุกคามทางเพศจากวาจา ด้วยท่าทางความหื่นบนโซเชียลมีเดีย
หากคุณโดมเงี่-มากควรไปแถวถนนรัชดา มีอาบอบนวดหลายที่จะให้ไประบาย แต่การไประบายอารมณ์ทางเพศด้วยปากใส่ลูกสาวใครก็แล้วแต่ หากผมเป็นพ่อต้องศอกปากสั่งสอนเสียฉาดใหญ่
มันจะทำให้หายเงี่-”
