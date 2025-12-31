ข่าว

คณะแพทยศาสตร์ มธ. แถลงกรณี ร้องเรียนพฤติกรรมรุนแรงต่อแพทย์ประจำบ้าน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 31 ธ.ค. 2568 08:00 น.| อัปเดต: 31 ธ.ค. 2568 08:00 น.
64
ภาพประกอบ

คณะแพทยศาสตร์ มธ. แถลงกรณี ร้องเรียนพฤติกรรมรุนแรงต่อแพทย์ประจำบ้าน พบมีมูลที่อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ คณะแพทยศาสตร์ มธ. ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจง ประเด็นที่โซเชียลเผยเรื่องร้องเรียน “อาจารย์หมอ” แสดงพฤติกรรมรุนแรงต่อ “แพทย์ประจำบ้าน” และได้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวนั้น

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก med.tu ได้แถลงถึงประเด็นดังกล่าวระบุว่า “ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับกรณีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติการณ์ใช้ความรุนแรงต่อแพทย์ประจำบ้าน และกรณีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ และประเด็นด้านจริยธรรมการรักษาผู้ป่วย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอเรียนชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการ การกำหนดมาตรการชั่วคราวระหว่างการดำเนินการ และยืนยันจุดยืนร่วมกัน ดังต่อไปนี้

ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรณีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติการณ์ ใช้ความรุนแรงต่อแพทย์ประจำบ้าน บัดนี้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวน เพื่อแสวงหาความจริงอย่างรอบด้านและครบถ้วนแล้ว โดยได้ตรวจสอบพยานหลักฐาน เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้เชิญพยานบุคคลผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล

จากการตรวจสอบพยานหลักฐานดังกล่าว คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง พบว่าพฤติการณ์ใช้ความรุนแรงต่อแพทย์ประจำบ้านมีมูลที่อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง จึงมีมติเอกฉันท์ให้สรุปสำนวนการสอบสวนพร้อมพยานหลักฐาน เสนอต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ในระหว่างการดำเนินการของมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีคำสั่งกำหนดมาตรการชั่วคราวในการจำกัดการปฏิบัติหน้าที่การสอน การฝึกอบรม และการประเมินผลแพทย์ ประจำบ้านของอาจารย์แพทย์รายดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ คณะแพทยศาสตร์ ได้กำหนดมาตรการระยะยาว โดยจัดทำและทบทวน Code of Conduct พร้อมทั้งเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ให้แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษา และบุคลากร รับทราบและสามารถเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนได้อย่างทั่วถึง เป็นระบบ และมีความปลอดภัย เพื่อป้องกัน และจัดการกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ในส่วนของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กรณีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบและประเด็นด้านจริยธรรมการรักษาผู้ป่วยนั้น คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน โดยได้ตรวจสอบพยานหลักฐาน ทั้งประวัติการตรวจรักษาในเวชระเบียน ข้อมูลสถิติการผ่าตัด รวมถึงได้เชิญพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ทั้งผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย แพทย์ ประจำบ้าน พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จากการตรวจสอบพยานหลักฐานดังกล่าว คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง พบว่าพฤติการณ์ของผู้ถูกร้องเรียนมีมูลที่อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง จึงมีมติเอกฉันท์ให้สรุปสำนวนการสอบสวนพร้อมพยานหลักฐาน เสนอต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ในระหว่างการดำเนินการของมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้มีคำสั่งกำหนดมาตรการชั่วคราวในการจำกัดการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยของอาจารย์แพทย์ โดยให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยเป็นการชั่วคราว ให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) การรับผู้ป่วยใหม่ และการทำหัตถการผ่าตัดทุกประเภท (ทั้งการผ่าตัดทั่วไป การผ่าตัดส่องกล้อง และการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์) ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (คลินิกพิเศษ) ให้หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ดำเนินการโอนย้ายผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์แพทย์ดังกล่าวทั้งผู้ป่วยนัดผ่าตัดและผู้ป่วยติดตามอาการไปอยู่ในความดูแลของอาจารย์แพทย์ท่านอื่นในทีมที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ป่วย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตระหนักถึงความร้ายแรงของเหตุการณ์ดังกล่าว และให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัย ศักดิ์ศรี และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้าน นักศึกษา และบุคลากรทุกคน พฤติกรรมรุนแรงหรือการกระทำใด ๆ ที่บั่นทอนความปลอดภัยและความไว้วางใจในระบบการฝึกอบรมทางการแพทย์ รวมถึงการรักษาพยาบาล และการดูแลผู้ป่วย เป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้

ท้ายที่สุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอเน้นย้ำถึงความยึดมั่นในหลักการเคารพซึ่งกันและกัน การไม่ยอมรับความรุนแรงทุกรูปแบบ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานอย่างมีศักดิ์ศรีสำหรับนักศึกษา แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทุกคนตลอดจนการรักษาพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของระบบสาธารณสุขไทยในระยะยาว”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คำคม แคปชั่น สวัสดีมกราคม 2026 เดือนแรกของปี เน้นความหมายดี พลังบวก ไลฟ์สไตล์

คำคม แคปชั่น สวัสดีมกราคม 2026 เดือนแรกของปี เน้นความหมายดี พลังบวก

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สั่งจำคุกแม่ชาวจีน ทำพิธีไล่ผีจนลูกตายคามือ อ้างวิญญาณถูกขาย-กรอกน้ำกดหน้าอกหวังขับไล่สิ่งชั่วร้าย

50 นาที ที่แล้ว
ข่าว

บัตรสวัสดิการ มกราคม 2569 เงินเข้าแล้ว ได้กี่บาท จ่ายอะไรบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคาท์ดาวน์ 2569 รถไฟฟ้าสายสีแดงปิดกี่โมง ข่าว

เคาท์ดาวน์ 2569 รถไฟฟ้าสายสีแดง ปิดกี่โมง? ขบวนสุดท้ายต้องขึ้นตอนไหน เช็กเลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายรักษ์สั่งปลด ข่าวการเมือง

พรรครวมไทยสร้างชาติ สั่งปลดฟ้าผ่า! “อนันตรักษ์ เพชรหิน” ชี้ทำพรรคเสื่อมเสีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป้าแอนแม่บ้าน ติดคุก ข่าวอาชญากรรม

หมอชี้ “แม่บ้านแอน” โทษหนักสารที่ใส่รุนแรง ล่าสุด ตร.ส่งนอนคุก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“โดม” หอบกระเช้า เข้าขอโทษ “จินนี่-หญิงหน่อย” ยอมรับผิด ไร้ข้อแก้ตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงการเงิน 2569 เปิดคำทำนาย 12 ราศี ใครจะดวงเฮง ยืนหนึ่งตลอดทั้งปี ดูดวง

ดวงการเงิน 2569 เปิดคำทำนาย 12 ราศี ใครจะดวงเฮง ยืนหนึ่งตลอดทั้งปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สิ้นตำนาน ดารารุ่นใหญ่ ดาวดังจาก The Wire เสียชีวิต หลังต่อสู้โรค

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มือถือรุ่นเก่าใช้แอปธนาคารไม่ได้ เทคโนโลยี

เช็กรุ่นมือถือ 2026 ใช้แอปธนาคารไม่ได้ ระบบป iOS-แอนดรอยด์ ตกรุ่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ลงทะเบียนใหม่ ยังมีไหม หลังยุบสภาฯ เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ลงทะเบียนใหม่ ยังมีไหม หลังยุบสภาฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! พรรคเสรีรวมไทย ยื่นคัดค้าน “พรรคประชาชน” เปลี่ยนตัวผู้สมัคร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่รัชนกคืนดีแม่เกตุ บันเทิง

คลิปเจนนี่-แม่เกตุ สลายรอยร้าว สวมกอดคืนดีฉลองปีใหม่ กลางค่าย “ได้หมดถ้าสดชื่น”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“จรูญเกียรติ” มั่นใจมีหลักฐาน-พยาน มีน้ำหนักคดี “บิ๊กโจ๊ก” เตรียมแถลง 5 ม.ค.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมย์รัชนก ป้าเมย์ ข่าวกีฬา

รัชนก โพสต์หลังได้ฉายาคนกีฬาปี 68 ลั่นเพิ่ง 30 เองนะ! แฟนคลับแห่ถามหาคนตั้ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุนเซน” โพสต์ต้อนรับ ทหารกัมพูชา 18 นาย หลังได้รับการปล่อยตัวจากไทย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูพลุกรุงเทพมหานคร 2025 ไลฟ์สไตล์

ห้ามพลาด! ปักหมุด 20 จุดดูพลุทั่วกทม. เคานต์ดาวน์รับปีใหม่ 2026

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หมอเจด” เตือนเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง สาเหตุเสียชีวิตมากช่วงปีใหม่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กสม. ออกแถลงหลังดราม่า “ไอซ์-จินนี่” รับไม่ได้ ข้อความหมิ่นศักดิ์ศรีผู้หญิง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซึ้งกินใจ เติร์ด Tilly Birds รำลึก 5 ปีสูญเสียพ่อแม่ สอนให้รู้ รักแท้มีจริง บันเทิง

ซึ้งกินใจ เติร์ด Tilly Birds รำลึก 5 ปีสูญเสียพ่อแม่ สอนให้รู้ รักแท้มีจริง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหลือเชื่อ! BBC ยก &quot;กัมพูชา&quot; เมืองน่าเที่ยวปี 2026 แต่ไร้เงา &quot;ไทย&quot; ข่าว

เหลือเชื่อ! BBC ยก “กัมพูชา” เมืองน่าเที่ยวปี 2026 แต่ไร้เงา “ไทย”

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดชื่อ ประเทศแรก-ประเทศสุดท้าย ได้ฉลองวันปีใหม่ 2026

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

“นักรบป่วนด่าน” ทิ้งตัวกลางไลฟ์! วงจรปิดแฉหนังคนละม้วน หลังอ้างตำรวจผลักล้ม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแนวทางวิเคราะห์ เลขเด็ด ปฏิทินจีน 5 ตัวเน้น ๆ รับศักราชใหม่ 2 มกราคม 2569 หลังสร้างตำนานงวดที่แล้วพาเฮยกใหญ่ รีบจดก่อนเกลี้ยงแผง เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน ประเดิมงวดแรกปีใหม่ 2 ม.ค. 69 ให้ครบ 2 ตัว 3 ตัว ย้ำงวดก่อนเข้าเต็มๆ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คุมตัวฝากขัง “บุญฤทธิ์” ลาออกจาก ปชน. แล้ว ตำรวจสั่งค้านประกัน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 31 ธ.ค. 2568 08:00 น.| อัปเดต: 31 ธ.ค. 2568 08:00 น.
64
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำคม แคปชั่น สวัสดีมกราคม 2026 เดือนแรกของปี เน้นความหมายดี พลังบวก

คำคม แคปชั่น สวัสดีมกราคม 2026 เดือนแรกของปี เน้นความหมายดี พลังบวก

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568

สั่งจำคุกแม่ชาวจีน ทำพิธีไล่ผีจนลูกตายคามือ อ้างวิญญาณถูกขาย-กรอกน้ำกดหน้าอกหวังขับไล่สิ่งชั่วร้าย

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568
ทนายรักษ์สั่งปลด

พรรครวมไทยสร้างชาติ สั่งปลดฟ้าผ่า! “อนันตรักษ์ เพชรหิน” ชี้ทำพรรคเสื่อมเสีย

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568
ป้าแอนแม่บ้าน ติดคุก

หมอชี้ “แม่บ้านแอน” โทษหนักสารที่ใส่รุนแรง ล่าสุด ตร.ส่งนอนคุก

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568
Back to top button