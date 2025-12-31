คณะแพทยศาสตร์ มธ. แถลงกรณี ร้องเรียนพฤติกรรมรุนแรงต่อแพทย์ประจำบ้าน
คณะแพทยศาสตร์ มธ. แถลงกรณี ร้องเรียนพฤติกรรมรุนแรงต่อแพทย์ประจำบ้าน พบมีมูลที่อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ คณะแพทยศาสตร์ มธ. ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจง ประเด็นที่โซเชียลเผยเรื่องร้องเรียน “อาจารย์หมอ” แสดงพฤติกรรมรุนแรงต่อ “แพทย์ประจำบ้าน” และได้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวนั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก med.tu ได้แถลงถึงประเด็นดังกล่าวระบุว่า “ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับกรณีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติการณ์ใช้ความรุนแรงต่อแพทย์ประจำบ้าน และกรณีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ และประเด็นด้านจริยธรรมการรักษาผู้ป่วย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอเรียนชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการ การกำหนดมาตรการชั่วคราวระหว่างการดำเนินการ และยืนยันจุดยืนร่วมกัน ดังต่อไปนี้
ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรณีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติการณ์ ใช้ความรุนแรงต่อแพทย์ประจำบ้าน บัดนี้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวน เพื่อแสวงหาความจริงอย่างรอบด้านและครบถ้วนแล้ว โดยได้ตรวจสอบพยานหลักฐาน เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้เชิญพยานบุคคลผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล
จากการตรวจสอบพยานหลักฐานดังกล่าว คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง พบว่าพฤติการณ์ใช้ความรุนแรงต่อแพทย์ประจำบ้านมีมูลที่อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง จึงมีมติเอกฉันท์ให้สรุปสำนวนการสอบสวนพร้อมพยานหลักฐาน เสนอต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
ในระหว่างการดำเนินการของมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีคำสั่งกำหนดมาตรการชั่วคราวในการจำกัดการปฏิบัติหน้าที่การสอน การฝึกอบรม และการประเมินผลแพทย์ ประจำบ้านของอาจารย์แพทย์รายดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ คณะแพทยศาสตร์ ได้กำหนดมาตรการระยะยาว โดยจัดทำและทบทวน Code of Conduct พร้อมทั้งเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ให้แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษา และบุคลากร รับทราบและสามารถเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนได้อย่างทั่วถึง เป็นระบบ และมีความปลอดภัย เพื่อป้องกัน และจัดการกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ในส่วนของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กรณีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบและประเด็นด้านจริยธรรมการรักษาผู้ป่วยนั้น คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน โดยได้ตรวจสอบพยานหลักฐาน ทั้งประวัติการตรวจรักษาในเวชระเบียน ข้อมูลสถิติการผ่าตัด รวมถึงได้เชิญพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ทั้งผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย แพทย์ ประจำบ้าน พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
จากการตรวจสอบพยานหลักฐานดังกล่าว คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง พบว่าพฤติการณ์ของผู้ถูกร้องเรียนมีมูลที่อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง จึงมีมติเอกฉันท์ให้สรุปสำนวนการสอบสวนพร้อมพยานหลักฐาน เสนอต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
ในระหว่างการดำเนินการของมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้มีคำสั่งกำหนดมาตรการชั่วคราวในการจำกัดการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยของอาจารย์แพทย์ โดยให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยเป็นการชั่วคราว ให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) การรับผู้ป่วยใหม่ และการทำหัตถการผ่าตัดทุกประเภท (ทั้งการผ่าตัดทั่วไป การผ่าตัดส่องกล้อง และการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์) ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (คลินิกพิเศษ) ให้หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ดำเนินการโอนย้ายผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์แพทย์ดังกล่าวทั้งผู้ป่วยนัดผ่าตัดและผู้ป่วยติดตามอาการไปอยู่ในความดูแลของอาจารย์แพทย์ท่านอื่นในทีมที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ป่วย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตระหนักถึงความร้ายแรงของเหตุการณ์ดังกล่าว และให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัย ศักดิ์ศรี และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้าน นักศึกษา และบุคลากรทุกคน พฤติกรรมรุนแรงหรือการกระทำใด ๆ ที่บั่นทอนความปลอดภัยและความไว้วางใจในระบบการฝึกอบรมทางการแพทย์ รวมถึงการรักษาพยาบาล และการดูแลผู้ป่วย เป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้
ท้ายที่สุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอเน้นย้ำถึงความยึดมั่นในหลักการเคารพซึ่งกันและกัน การไม่ยอมรับความรุนแรงทุกรูปแบบ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานอย่างมีศักดิ์ศรีสำหรับนักศึกษา แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทุกคนตลอดจนการรักษาพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของระบบสาธารณสุขไทยในระยะยาว”
