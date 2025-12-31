คนร้ายใช้สว่านเจาะตู้เซฟธนาคารเยอรมัน โกยเงิน 1.1 พันล้านบาท
หยั่งกะในหนัง! คนร้ายใช้สว่านเจาะตู้เซฟธนาคารเยอรมัน โกยเงินและทรัพย์สิน 1.1 พันล้านบาท ล่าสุดตำรวจยังจับตัวคนร้ายไม่ได้
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เกิดเหตุกลุ่มคนร้ายใช้สว่านขนาดใหญ่เจาะเข้าไปในเซฟธนาคารในเมืองเก็ลเซินเคียร์เชิน ประเทศเยอรมนี ก่อนจะขโมยเงินและทรัพย์สินเป็นมูลค่ากว่า 1.1 พันล้านบาท (30 ล้านยูโร)
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นระบุว่าการโจรกรรมครั้งนี้ คล้ายกับภาพยนตร์เรื่อง Ocean’s Eleven และระบุว่ากลุ่มคนร้ายลงมือกันอย่างมืออาชีพมาก คนร้ายอาศัยช่วงคริสต์มาสที่เงียบเหงาในการลวมือก่อเหตุ
ซึ่งภายหลังจากที่คนร้ายเจาะตู้เซฟได้แล้ว พวกเขาก็เปิดตู้เก็บของกว่า 3,000 ตู้ เพื่อขโมยเงินและอัญมณีของมีค่า โดยตำรวจเชื่อว่าพวกเขามีวิธีเข้ามาในธนาคารได้โดยไม่ตัดงัดแงะ และหลบหนีผ่านทางที่จอดรถใกล้เคียง ทั้งนี้ตำรวจยังไม่สามารถจับกุมใครได้
ด้านธนาคารกล่าวว่า สาขาดังกล่าวจะปิดให้บริการจนถึงวันอังคารหน้า พร้อมยอมรับว่ามีตู้เซฟของลูกค้าในสาขาถูกแงะกว่าร้อยละ 95 ดังนั้นโอกาสที่ลูกค้าได้รับผลกระทบสูงมาก
