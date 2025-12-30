อย. บุกรังโรงงานยาบำรุงธาตุ เลิกผลิต 20 ปี แต่โผล่ระบาด เตือนอันตรายถึงชีวิต
อย. บุกทลายแหล่งผลิตยาบำรุงธาตุ คนเฒ่าลืมไม้เท้า ผสมสารเคมีระบาดภาคเหนือทั้งที่เลิกผลิตไปกว่า 20 ปี เตือนประชาชนอย่าหลงซื้อเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต ฟันโทษหนักคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับสูงสุด 1 ล้านบาท
วันนี้ (30 ธันวาคม 2568) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาบำรุงธาตุ คนเฒ่าลืมไม้เท้า ตราเจ้าของชูรูปงูเห่า เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว มีการยกเลิกผลิตไปแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2546 แต่พบว่ามียาตำรับดังกล่าวออกวางจำหน่ายตามร้านค้าต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัด เชียงราย และจังหวัดพะเยา จึงได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาดำเนินการตรวจสอบ
จากการตรวจสอบพบมีการผลิตและขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม ณ บ้านเลขที่ 176/2 ถนนประตูชัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยพบวัตถุดิบ อุปกรณ์การผลิต ภาชนะบรรจุ และฉลากยาแผนโบราณจำนวนมาก ซึ่งสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. จึงเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 มาตรา 58 (1) ผลิตและขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท
สสจ.พะเยาได้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดแล้ว ขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม และมีการใช้ยาแผนปัจจุบันและสารเคมีเป็นส่วนผสมในยาดังกล่าวไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
หากมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail : 1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
ข้อมูลจาก : FDA Thai
