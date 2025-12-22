สิ้นตำนาน 29 ปี Sony หุ้ยโจว ปิดโรงงานถาวร กระทบ 3 หมื่นชีวิต จ่ายชดเชยหลักล้าน
ปิดตำนาน 29 ปี Sony หุ้ยโจวประกาศปิดโรงงานถาวร จ่ายชดเชยไม่อั้น พนักงานเก่ารับจุกๆ กว่า 2 แสนหยวน
สื่อจีนรายงานข่าวใหญ่ โรงงานโซนี่ (Sony) ในเมืองหุ้ยโจว มณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเคยเป็นฐานการผลิตสำคัญ ได้ประกาศปิดตัวลงอย่างเป็นทางการ ทิ้งไว้เพียงตำนานความยิ่งใหญ่และเงินชดเชยก้อนโตให้กับพนักงาน
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568 แหล่งข่าวในวงการอุตสาหกรรมยืนยันว่า บริษัท โซนี่ พรีซิชั่น พาร์ท (หุ้ยโจว) จำกัด ได้เสร็จสิ้นกระบวนการโอนหุ้นและปิดโรงงานในทางปฏิบัติแล้ว โดยก่อนหน้านี้ โซนี่ (ประเทศจีน) ได้โอนหุ้นของโรงงานแห่งนี้ให้กับบริษัท RS Technologies ซึ่งเป็นธุรกิจเวเฟอร์รีไซเคิลของญี่ปุ่นไปตั้งแต่ปลายปี 2024
สิ่งที่ได้รับความสนใจที่สุดคือมาตรการเยียวยาพนักงาน โซนี่ได้เสนอแพ็กเกจชดเชยแบบ “N+3” (จำนวนปีที่ทำงาน + เงินเดือน 3 เดือน) ส่งผลให้พนักงานเก่าแก่หลายรายได้รับเงินชดเชยรวมกว่า 200,000 หยวน หรือประมาณเกือบ 1 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการจากลาที่สมเกียรติ ช่วยบรรเทาผลกระทบให้แรงงานได้มาก คล้ายคลึงกับกรณีการปิดตัวของโรงงาน Canon ที่เมืองจงซานก่อนหน้านี้
โรงงานโซนี่ หุ้ยโจว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1996 เป็นฐานการผลิตแบบเจ้าของคนเดียว แห่งแรกของโซนี่ในจีนตอนใต้ ในยุคเฟื่องฟู โรงงานแห่งนี้เคยมีพนักงานมากถึง 30,000 คน และสร้างสถิติการผลิตที่น่าทึ่ง เช่น ผลิตเครื่องเล่น DVD ป้อนตลาดโลกถึง 50% ครองส่วนแบ่งการตลาดหัวอ่านออปติคอล ถึง 45% ของโลก เป็นฐานผลิตสำคัญของกล้องถ่ายรูป, สมาร์ทโฟน และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
การปิดตัวไม่ได้กระทบเพียงแค่พนักงานโรงงานกว่า 30,000 คน แต่ยังส่งผลกระทบลูกโซ่ไปยังเศรษฐกิจรอบข้าง ทั้งร้านอาหาร หอพัก และซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ต้องสูญเสียรายได้ไปพร้อมกัน
บทวิเคราะห์ระบุถึงสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทุนข้ามชาติอย่างโซนี่ตัดสินใจถอนตัว ประกอบด้วย ค่าแรงในจีนพุ่งสูงขึ้นกว่า 2 เท่าในรอบ 10 ปี เมื่อเทียบกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถูกกว่ามาก ห่วงโซ่อุปทานย้ายถิ่นแบบยกแผง ที่ซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนต่างๆ ก็ย้ายตามไปยังเวียดนามหรือไทย
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านสงครามเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ-จีน ทำให้บริษัทต่างชาติกระจายความเสี่ยงออกจากจีน
ที่มา: sohu
