โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ “แม่ทัพกุ้ง” ขึ้นตำแหน่งพลเอก
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารและเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษแก่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 15 นาย โดยพล.ท.บุญสิน พาดกลาง หรือ “แม่ทัพกุ้ง” อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ได้รับพระราชทานยศเป็น “พลเอก”
วันที่ 23 ธันวาคม 2568 พล.ร.อ.วีระศักดิ์ อ๊อกกังวาล ผู้บัญชาการสำนักราชองครักษ์ประจำพระองค์ ได้ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงกลาโหม (ผ่าน เจ้ากรมเสมียนตรา) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2568 แจ้งเรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหาร และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษให้แก่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 15 นาย
ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานราชองครักษ์ประจำพระองค์จึงได้แจ้งกำหนดการ พิธีเข้ารับพระราชทานประดับเครื่องหมายยศและพิธีเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งจะมีขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2568 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 606 สนามเสือป่า พระราชวังดุสิต โดยมีการระบุให้ประสานงานเพิ่มเติมกับ พล.ร.อ.สมศักดิ์ ศรีสุข นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำหรับรายละเอียดการปฏิบัติ
สำหรับบัญชีรายชื่อนายทหารราชองครักษ์พิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทั้ง 15 นาย ที่ได้รับพระราชทานยศหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษในครั้งนี้ ประกอบด้วย
- พล.อ.ณัฐวัฒน์ อัคนิบุตร – ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ม.ป.ช.
- พล.ร.อ.วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ร.น. – ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ม.ป.ช.
- พล.อ.อ.สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์ – ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ม.ว.ม.
- พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ – ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ม.ป.ช.
- พล.ร.อ.ภราดร พวงแก้ว ร.น. – ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ม.ป.ช.
- พล.ต.อนิรุริจน์ ปุกหุต – ขอรับพระราชทานยศเป็น พล.ท.
- พล.ร.ท.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ร.น. – ขอรับพระราชทานยศเป็น พล.ร.อ.
- พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ร.น. – ขอรับพระราชทานยศเป็น พล.ร.อ.
- พล.อ.ต.เอกศักดิ์ เทภาสิต – ขอรับพระราชทานยศเป็น พล.อ.ท.
- พล.อ.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ – ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ม.ว.ม.
- พล.ร.อ.ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ ร.น. – ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ม.ป.ช.
- พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ – ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ม.ป.ช.
- พล.ร.อ.ชาติชาย ทองสะอาด ร.น. – ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ม.ป.ช.
- พล.ร.ท.ประวุฒิ รอดมณี ร.น. – ขอรับพระราชทานยศเป็น พล.ร.อ.
- พล.ท.บุญสิน พาดกลาง – ขอรับพระราชทานยศเป็น พล.อ.
ทั้งนี้ในรายของพล.ท.บุญสิน พาดกลาง หรือ “แม่ทัพกุ้ง” (ลำดับที่ 15) ซึ่งได้รับการพิจารณาขอรับพระราชทานยศเป็น “พลเอก” โดยเจ้าตัวเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ที่เพิ่งเกษียณอายุราชการเมื่อ 30 กันยายน 2568 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังคงดำรงตำแหน่งสำคัญ ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)
โดยบทบาทที่ปรึกษาผบ.ทบ.นั้น พล.ท.บุญสิน มีหน้าที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหาร ความมั่นคง การป้องกันประเทศ และกิจการอื่นๆ รวมถึงปฏิบัติภารกิจเฉพาะเรื่องเพื่อสนับสนุนการทำงานของ ผบ.ทบ. ตามที่ได้รับมอบหมาย
นอกจากนี้ เมื่อ 26 ก.ย.68 ที่ผ่านมา ก่อนการเกษียณอายุราชการเพียงไม่กี่วันได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารและนายตำรวจสัญญาบัตรเป็น นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ รวม 38 นาย ซึ่ง พล.ท.บุญสิน เป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับการแต่งตั้งในคราวนั้นด้วยเช่นกัน.
