ข่าวต่างประเทศ

อินเดียไม่ปลื้ม ติงไทยรื้อเทวรูปฮินดู ช่องอานม้า ชี้กระทบจิตใจผู้ศรัทธาทั่วโลก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 09:35 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 09:35 น.
91
อินเดียไม่ปลื้ม ติงไทยรื้อเทวรูปฮินดู ช่องอานม้า ชี้กระทบจิตใจผู้ศรัทธาทั่วโลก

กระทรวงต่างประเทศอินเดีย ออกแถลงการณ์ ติงกองทัพไทยปมรื้อถอนรูปปั้น “พระวิษณุ” ที่ช่องอานม้า ชี้กระทบจิตใจผู้ศรัทธาทั่วโลก วอนสองฝ่ายเจรจาเพื่อสันติภาพ

กระทรวงการต่างประเทศอินเดีย ออกแถลงการณ์เมื่อช่วงดึกของคืนวันที่ 24 ธันวาคม ที่ผ่านมา แสดงท่าทีต่อเหตุการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีที่กองทัพไทยเข้ายึดคืนพื้นที่ช่องอานม้า บริเวณข้างบ่อนกาสิโนได้สำเร็จเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม และได้ทำการรื้อถอนรูปปั้น “พระวิษณุ 8 กร” ซึ่งเป็นเทวรูปองค์เทพในศาสนาฮินดู จนสร้างความไม่พอใจให้กับชาวกัมพูชา

กระทรวงการต่างประเทศอินเดีย ระบุในแถลงการณ์ว่า “เราได้รับทราบรายงานเกี่ยวกับการทำลายรูปปั้นเทพเจ้าในศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างขึ้นในระยะหลัง และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชาที่กำลังดำเนินอยู่

เทพเจ้าในศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงจากประชาชนทั่วทั้งภูมิภาค ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางอารยธรรมร่วมกันของเรา

แม้จะมีข้อเรียกร้องเรื่องกรรมสิทธิ์ในดินแดน แต่การกระทำที่ลบหลู่เช่นนี้ย่อมกระทบกระเทือนจิตใจของผู้ศรัทธาทั่วโลกและเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น

เราขอเรียกร้องอีกครั้งให้ทั้งสองฝ่ายหันกลับมาใช้การเจรจาและการทูต เพื่อฟื้นฟูสันติภาพ และหลีกเลี่ยงการสูญเสียชีวิต รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินและมรดกทางวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นอีก”

แถลงการณ์จาก กต.อินเดีย
FB/ Ministry of External Affairs, Government of India

ขณะที่สถานทูตอินเดียประจําประเทศไทย ยังไม่ได้มีการออกแถลงการณ์ หรือมีการแสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าวใด ๆ ทั้งสิ้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บขส. ย้ายจุดขึ้นรถปีใหม่ 26-30 ธ.ค. 2568 ข่าว

ด่วน บขส. ย้ายจุดขึ้นรถปีใหม่ เหนือ-อีสาน เช็กตั๋วใครโดนบ้าง?

5 นาที ที่แล้ว
มัดหมี่ พิมดาว สูญเงิน 8 ล้าน เซ่นศรัทธา อาจารย์ ต. โยง ไฮโซ ต. มหากาพย์ 14 ข้อ บันเทิง

มัดหมี่ พิมดาว สูญเงิน 8 ล้าน เซ่นศรัทธา อาจารย์ ต. โยง ไฮโซ ต. มหากาพย์ 14 ข้อ

6 นาที ที่แล้ว
ครูพี่แอน ไม่ทน ดาหน้าถามฝรั่งตรงๆ หลังตะโกนลั่นหนีห่าวใส่ เหยียดชาวเอเชีย ข่าว

ครูพี่แอน เจอฝรั่งตะโกน “หนีห่าว” ใส่ ไม่ทน เหยียดชาวเอเชีย เดินไปถามตรงๆ

23 นาที ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา รายงานสดกลางดงระเบิดเพื่อช่วยชาวบ้าน บันเทิง

คลิประทึก “บุ๋ม ปนัดดา” รายงานสดกลางดงระเบิด เสียงดังสนั่น แต่สู้ต่อเพื่อชาวบ้าน

26 นาที ที่แล้ว
ฮวาง ฮานา ถูกรวบแล้ว หลังหนีคดียากบดานกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

ไปไม่รอด! ฮวาง ฮานา ไฮโซเกาหลี ถูกจับคาสนามบิน หลังหนีคดี ใช้ชีวิตหรู-กบดานกัมพูชา

35 นาที ที่แล้ว
ผู้สอบผ่านภาค ก และ ข เตรียมตัวเข้าสอบภาค ค ในเดือนมกราคม 2569 เศรษฐกิจ

สอบ ภาค ค หลังผ่าน สอบท้องถิ่น 68 เตรียมอะไรบ้าง? สัมภาษณ์ 27-29 ม.ค. 69

43 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ชีวิตปัจจุบัน อนางเอก “Sex and Zen 3D” ลุคเซ็กซี่ แต่ตัวจริงรวยมหาเศรษฐี

51 นาที ที่แล้ว
ธรรมนัส ฟาดอภิสิทธิ์ &quot;เวลาเลือกตั้งพูดหล่อ&quot; ผลงานเคยทำอะไรให้ชาติบ้าง ข่าว

ธรรมนัส ฟาดอภิสิทธิ์ “เวลาเลือกตั้งพูดหล่อ” ผลงานเคยทำอะไรให้ชาติบ้าง

51 นาที ที่แล้ว
ลิซ่าอวดหุ่นเป๊ะในคอร์เซ็ตโบว์ยักษ์รับคริสต์มาส บันเทิง

ลิซ่า เสิร์ฟลุคหวานดุจตุ๊กตาหิมะ อ้อนแฟนไทย ‘รักนะคะ’ ฟินจนต้องดูซ้ำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ๊เอ๋ เดือด ฟาดคนปล่อยข่าวเท็จ อ้างโดนระเบิดเสียชีวิต เจ้าตัวยันเอง ยังมีชีวิตอยู่ ข่าว

“เจ๊เอ๋” เดือด ฟาดคนปล่อยข่าวเท็จ อ้างโดนระเบิดเสียชีวิต เจ้าตัวยันเอง ยังมีชีวิตอยู่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

งดตั้งฉายา รัฐบาลอนุทิน ปี 68 อ้าง ไม่ใช่รัฐบาลปกติ หวั่นถูกใช้ชี้นำช่วงเลือกตั้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไทยโดนด้วย! เกาหลีใต้ประกาศลดโควตาแรงงานต่างชาติเหลือแค่ 80,000 คน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เผยข้อความสุดท้าย “กาน เวลไฟร์” จนมุมใต้สะพานเกาะช้าง อ้อนวอนตำรวจ ส่งท้ายอิสรภาพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เห็นด้วยไหม? รทสช. งัดนโยบาย แจก 2 แสน ทหารออกรบ-ประหารชีวิต ทุนเทา ข่าว

เห็นด้วยไหม? รทสช. งัดนโยบาย แจก 2 แสน ทหารออกรบ-ประหารชีวิต ทุนเทา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
การเมืองพลิก! วัน อยู่บำรุง ลาออก พปชร. หลัง ลุงป้อม ถอนชื่อแคนดิเดตนายกฯ ข่าวการเมือง

การเมืองพลิก! วัน อยู่บำรุง ลาออก พปชร. หลัง ลุงป้อม ถอนชื่อแคนดิเดตนายกฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณิชาฟาดกลับข่าวรีเทิร์นแฟนเก่า ข่าวดารา

สรุปดราม่า ณิชา ถูกโยงรีเทิร์นรักเก่า ยืนยันโสด ขอหลุดพ้นจากเรื่องนี้ ต้นสังกัดจ่อฟ้อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินเดียไม่ปลื้ม ติงไทยรื้อเทวรูปฮินดู ช่องอานม้า ชี้กระทบจิตใจผู้ศรัทธาทั่วโลก ข่าวต่างประเทศ

อินเดียไม่ปลื้ม ติงไทยรื้อเทวรูปฮินดู ช่องอานม้า ชี้กระทบจิตใจผู้ศรัทธาทั่วโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส 7 วันสุดท้าย เตือน 13 ล้านคน จ่อถูกตัดสิทธิ เศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส 7 วันสุดท้าย เตือน 13 ล้านคน จ่อถูกตัดสิทธิ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวย/MMA

“มงกุฎเพชร” ได้ข่าวดีปลอบใจ หลังถูกโกงจนคว้าแค่เหรียญเงิน ซีเกมส์ 2025

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพการประกาศชัยชนะของกองทัพภาคที่ 2 ที่เนิน 225 ข่าว

ด่วน! กองทัพภาคที่ 2 ประกาศชัยชนะ ยึด เนิน 225 สำเร็จ เดินหน้าภารกิจต่อเนื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตอบแทน &quot;จ่าเริง&quot; วีรบุรุษชาติ กองทัพ ให้พี่สาว รับราชการทหารเป็นกรณีพิเศษ ข่าว

ตอบแทน “จ่าเริง” วีรบุรุษชาติ กองทัพ ให้พี่สาว รับราชการทหารเป็นกรณีพิเศษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

คำอวยพรวันคริสต์มาส 2568 อวยพรภาษาไทย อบอุ่นใจได้เหมือนกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ที่เที่ยวคริสต์มาส 2025 กรุงเทพ ท่องเที่ยว

16 ที่เที่ยวคริสต์มาส 2025 กรุงเทพฯ แสงสีจัดเต็ม แชะภาพสวย รับความสุขข้ามปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาตามนัด! เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 2 ม.ค. 69 ปล่อยชุดใหญ่ลุ้นรวยรับขวัญปีใหม่ เลขเด็ด

มาตามนัด! เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 2 ม.ค. 69 ปล่อยชุดใหญ่ลุ้นรวยรับขวัญปีใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 2/1/69 งวดแรกของปี ให้มาชัดๆ 9 มาแรง ลุ้นรวยรับศักราชใหม่ Line News

เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 2/1/69 ให้มาชัดๆ 9 มาแรง ลุ้นรวยรับศักราชใหม่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 09:35 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 09:35 น.
91
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บริษัทรับทำ SEO 2026 ที่เน้น AI และ Data เป็นหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ

10 บริษัทรับทำ SEO ชั้นนำปี 2026 เจาะลึกผู้นำตลาดที่ใช้ AI และ Data ขับเคลื่อนธุรกิจ

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
บขส. ย้ายจุดขึ้นรถปีใหม่ 26-30 ธ.ค. 2568

ด่วน บขส. ย้ายจุดขึ้นรถปีใหม่ เหนือ-อีสาน เช็กตั๋วใครโดนบ้าง?

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
มัดหมี่ พิมดาว สูญเงิน 8 ล้าน เซ่นศรัทธา อาจารย์ ต. โยง ไฮโซ ต. มหากาพย์ 14 ข้อ

มัดหมี่ พิมดาว สูญเงิน 8 ล้าน เซ่นศรัทธา อาจารย์ ต. โยง ไฮโซ ต. มหากาพย์ 14 ข้อ

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
ครูพี่แอน ไม่ทน ดาหน้าถามฝรั่งตรงๆ หลังตะโกนลั่นหนีห่าวใส่ เหยียดชาวเอเชีย

ครูพี่แอน เจอฝรั่งตะโกน “หนีห่าว” ใส่ ไม่ทน เหยียดชาวเอเชีย เดินไปถามตรงๆ

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
Back to top button