อินเดียไม่ปลื้ม ติงไทยรื้อเทวรูปฮินดู ช่องอานม้า ชี้กระทบจิตใจผู้ศรัทธาทั่วโลก
กระทรวงต่างประเทศอินเดีย ออกแถลงการณ์ ติงกองทัพไทยปมรื้อถอนรูปปั้น “พระวิษณุ” ที่ช่องอานม้า ชี้กระทบจิตใจผู้ศรัทธาทั่วโลก วอนสองฝ่ายเจรจาเพื่อสันติภาพ
กระทรวงการต่างประเทศอินเดีย ออกแถลงการณ์เมื่อช่วงดึกของคืนวันที่ 24 ธันวาคม ที่ผ่านมา แสดงท่าทีต่อเหตุการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีที่กองทัพไทยเข้ายึดคืนพื้นที่ช่องอานม้า บริเวณข้างบ่อนกาสิโนได้สำเร็จเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม และได้ทำการรื้อถอนรูปปั้น “พระวิษณุ 8 กร” ซึ่งเป็นเทวรูปองค์เทพในศาสนาฮินดู จนสร้างความไม่พอใจให้กับชาวกัมพูชา
กระทรวงการต่างประเทศอินเดีย ระบุในแถลงการณ์ว่า “เราได้รับทราบรายงานเกี่ยวกับการทำลายรูปปั้นเทพเจ้าในศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างขึ้นในระยะหลัง และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชาที่กำลังดำเนินอยู่
เทพเจ้าในศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงจากประชาชนทั่วทั้งภูมิภาค ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางอารยธรรมร่วมกันของเรา
แม้จะมีข้อเรียกร้องเรื่องกรรมสิทธิ์ในดินแดน แต่การกระทำที่ลบหลู่เช่นนี้ย่อมกระทบกระเทือนจิตใจของผู้ศรัทธาทั่วโลกและเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น
เราขอเรียกร้องอีกครั้งให้ทั้งสองฝ่ายหันกลับมาใช้การเจรจาและการทูต เพื่อฟื้นฟูสันติภาพ และหลีกเลี่ยงการสูญเสียชีวิต รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินและมรดกทางวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นอีก”
ขณะที่สถานทูตอินเดียประจําประเทศไทย ยังไม่ได้มีการออกแถลงการณ์ หรือมีการแสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าวใด ๆ ทั้งสิ้น
