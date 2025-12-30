“อนุทิน” อวยพรปีใหม่ 69 ขอให้เป็นปีที่ทุกคนคึกคัก มีความสุข สุขภาพแข็งแรง
อนุทิน อวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 69 ขอให้เป็นปีที่ทุกคนคึกคัก ไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ประสบแต่ชัยชนะมีความสุข มีสุขภาพที่ดี
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย กล่าวอวยพรปีใหม่ 2569 ในโอกาสที่วันนี้เป็นการทำงานวันสุดท้ายของปี โดยขอขอบคุณทุกฝ่าย รวมถึงสื่อมวลชนที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารถึงประชาชนให้ทั้งประเทศได้ทราบว่า ในแต่ละช่วงเวลารัฐบาลได้ทำอะไรไปบ้าง
ตนขอถือโอกาสนี้กราบอำนวยพรพี่น้องประชาชน คนไทยทุกคน ขอให้ทุกข์โศกเคราะห์ร้ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาหมดไปกับปีใหม่ หมดไปตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป ไม่ต้องรอข้ามปี ปีใหม่นี้ 2569 ปีม้า ขอให้เป็นปีที่ทุกคนมีความคึกคัก โลดโผนโจนทะยาน กระโจนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแข็งแรง ประสบแต่ชัยชนะมีความสุข มีสุขภาพที่ดี
ผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นปีม้า จะขี่ม้าขาวกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า อยู่ที่พี่น้องประชาชน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อนุทิน” เผย “สีหศักดิ์” เข้าคุยกับจีน ทิศทางดี เผยได้รับข้อเสนอ 20 ล้านเหมือนกัน
- “อนุทิน” เปิดเพจเฟซบุ๊กใหม่ แจง 3 เหตุผล ไม่ไปดีเบตเลือกตั้งนายกฯ
- “อนุทิน” นัดประชุม สมช. วันนี้ ถกผลประชุม GBC ก่อนกำหนดแนวทาง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: