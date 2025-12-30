เปิดกฎหมาย คุกคามทางเพศ ฉบับใหม่ แค่พูดแซวก็เสี่ยงคุก โทษหนักสุด 3 ปี
เปิดกฎหมาย คุกคามทางเพศ ฉบับใหม่ แค่พูดแซวก็เสี่ยงคุก โทษหนักสุด 3 ปี มีผลบังคับใช้ทันที ครอบลคลุมการบูลลี่ ใช้ปากก็เท่ากับข่มขืน
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อช่วงสิ้นปีที่ผ่านมา สาระสำคัญของการแก้ไขกฎหมาย มุ่งเน้นปรับปรุงนิยามความผิดเกี่ยวกับเพศให้ครอบคลุมพฤติกรรมในสังคมยุคปัจจุบัน รวมไปถึงการใช้อำนาจเหนือกว่ากับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการกระทำผ่านโลกออนไลน์
1. นิยามใหม่ของคำว่า กระทำชำเรา (ข่มขืน)
กฎหมายคุกคามทางเพศฉบับนี้ขยายขอบเขตของการ “กระทำชำเรา” ให้ชัดเจนขึ้น จากเดิมที่อาจมีการถกเถียงในทางตีความ ตามมาตรา ๑ (๑๘) ที่แก้ไขใหม่ระบุชัดเจนว่า การกระทำชำเราหมายรวมถึง
- การใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำ ล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือ ช่องปาก ของผู้อื่น
- การใช้สิ่งอื่นใด (เช่น นิ้ว หรือวัตถุ) ล่วงล้ำอวัยวะเพศหรือทวารหนัก
การระบุถึง “ช่องปาก” ไว้อย่างชัดแจ้ง ทำให้การบังคับทำออรัลเซ็กซ์ถือเป็นความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายนี้ ไม่ใช่เพียงการทำอนาจารเหมือนแนววินิจฉัยในอดีต
2. บัญญัติฐานความผิด คุกคามทางเพศ ขึ้นมาใหม่
กฎหมายเพิ่มนิยามคำว่า “คุกคามทางเพศ” ไว้ในมาตรา ๑ (๑๙) โดยครอบคลุมพฤติกรรมกว้างขวางมาก ไม่จำเป็นต้องถึงเนื้อถึงตัวก็ผิดได้ หากมีลักษณะส่อไปในทางเพศและทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญ อับอาย หรือหวาดกลัว แบ่งรูปแบบการกระทำได้ดังนี้
- ทางกาย: การสัมผัสที่ยังไม่ถึงขั้นอนาจาร
- ทางวาจา: การแซว พูดจาแทะโลม
- ท่าทาง: การส่งเสียง (ผิวปาก) การมองด้วยสายตา (จ้องมองของสงวน) การแสดงอากัปกิริยา
- การสื่อสาร: การส่งข้อความ โทรศัพท์ หรือผ่านระบบคอมพิวเตอร์
- การติดตาม: การเฝ้าดู การเดินตาม หรือ Stalking
ผู้ที่กระทำการคุกคามทางเพศ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 285/1)
3. เจ้านายกับลูกน้อง และอำนาจต่อรอง
กฎหมายฉบับนี้เพิ่มโทษหนักขึ้นสำหรับผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่า หากการคุกคามทางเพศเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุที่ผู้กระทำมีอำนาจเหนือผู้ถูกกระทำ เช่น ผู้บังคับบัญชากับลูกน้อง นายจ้างกับลูกจ้าง ครูอาจารย์กับศิษย์
หากบุคคลกลุ่มนี้ใช้ความสัมพันธ์เชิงอำนาจเพื่อคุกคามทางเพศ โทษจะสูงขึ้นเป็นจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท (มาตรา 285/2) เพื่อป้องกันการใช้อำนาจกดขี่ทางเพศในที่ทำงานหรือสถานศึกษา
4. มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้เสียหาย
ในคดีคุกคามทางเพศ หากศาลเห็นว่าจำเลยมีพฤติการณ์ที่น่าจะก่อเหตุซ้ำหรือรบกวนชีวิตปกติของผู้เสียหาย ศาลมีอำนาจสั่ง “ห้าม” จำเลยกระทำการบางอย่างได้ เช่น ห้ามเข้าใกล้ ห้ามติดต่อ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี แม้ศาลจะไม่ได้ลงโทษจำคุกในคดีหลักก็ตาม หากฝ่าฝืนคำสั่งศาลจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน (มาตรา 285/3)
นอกจากนี้ หากมีการนำข้อมูลลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ศาลสั่งให้ลบหรือระงับการแพร่หลายข้อมูลนั้นได้ทันที
5. การกลั่นแกล้งรังแกทั่วไป (บูลลี่)
มีการแก้ไขมาตรา 397 เดิม ให้ครอบคลุมการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือทำให้ได้รับความอับอาย เดือดร้อนรำคาญ (ที่ไม่ใช่เรื่องเพศ) ให้มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท แต่หากกระทำในที่สาธารณะ หรือต่อหน้าเจ้าพนักงาน จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนร่วมด้วย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: