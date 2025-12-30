ขยี้ตารัว ๆ ป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 2569 ชื่อเล่นแย่งซีน งัดสโลแกนเด็ด จำแม่นทั้งตำบล
ขยี้ตาหลุด! ไวรัลป้ายหาเสียง อบต.ดงบัง จ.ปราจีนบุรี ผู้สมัครเบอร์ 1 ชื่อเล่นนี้ แถมงัดสโลแกนสุดพีค ก่อนวันหย่อนบัตร 11 ม.ค.นี้ ชาวเน็ตแห่แซวครีเอทสุด ๆ จำแม่นทั้งตำบล
ในช่วงที่บรรยากาศการเมืองท้องถิ่นกำลังเริ่มคึกคักรับปีศักราชใหม่ 2569 เหล่าผู้สมัครต่างงัดกลยุทธ์ไม้เด็ดออกมาเพื่อช่วงชิงคะแนนเสียงกันอย่างดุเดือด เช่น การชูนโยบายต่าง ๆ และการลงพื้นที่พบปะชาวบ้าน แต่สิ่งที่ดึงดูดสายตาและสร้างการจดจำได้ดีที่สุดในนาทีนี้ คงหนีไม่พ้นป้ายหาเสียงที่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์และแปลกใหม่จนกลายเป็นกระแสไวรัลล่าสุดที่ จ.ปราจีนบุรี หลังผู้สมัครรายหนึ่งใช้นามเล่นเป็นจุดขาย ชนิดที่ใครอ่านแล้วต้องจำได้ขึ้นใจแน่นอน
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ที่ผ่านมา ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Suputtra Promja ได้โพสต์ภาพป้ายหาเสียงที่ตั้งตระหง่านท้าแดดท้าลม แต่ข้อความบนป้ายนั้นสะดุดตาสุด ๆ จากการตรวจสอบป้ายหาเสียงดังกล่าวพบว่าเป็นของผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง (นายก อบต.) อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ของนายชูศักดิ์ วสันต์ หรือชื่อเล่นที่เขียนวงเล็บตัวโต ๆ ว่า ‘หำ’ ผู้สมัคร เบอร์ 1 ระบุข้อความทางการว่า “พร้อมทุกเมื่อ.. เพื่อพัฒนาชุมชนตำบลดงบังแบบยั่งยืน”
ด้านล่างของป้ายมีการใช้คำที่เล่นกับชื่อเล่นของตัวเองว่า “เป็น นายก อบต.ดงบัง อยากใช้หำ..โปรดเลือกหำ”
สำหรับชาวตำบลดงบังที่ต้องการไปใช้สิทธิเลือกผู้สมัครสามารถลงคะแนนเสียงได้ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 เวลาตั้งแต่ 08.00 น. – 17.00 น.
อย่างไรก็ดี การเลือกตั้งดังกล่าวเป็นเพียงการเลือกตั้งท้องถิ่น (อบต.) เฉพาะพื้นที่ ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งใหญ่ระดับประเทศที่กำลังจะมาถึงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ แต่อย่างใดถือเป็นสีสันทางการเมืองที่แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์การเข้าถึงชาวบ้านที่เรียบง่าย แต่ได้ใจความ(จำ)ไปเต็ม ๆ
