“ปูติน” ยังไม่รับข้อตกลงดีลสันติภาพ ยุติสงครามรัสเซีย-ยูเครน ชี้บางจุดรับไม่ได้
วลาดิมีร์ ปูติน ยังไม่รับข้อตกลงดีลสันติภาพ ยุติสงครามรัสเซีย-ยูเครน หลังจากเข้าหารือกับตัวแทนของ ทรัมป์ ชี้บางจุดรับไม่ได้
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า โฆษกของรัสเซียได้ออกมาเปิดเผยว่าการพูดคุยระหว่างตัวแทนของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และนายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย เพื่อหารือถึงดีลสันติภาพยุติสงครามรัสเซีย-ยูเครน นั้นยังไม่สำเร็จบรรลุล่วง
โดยโฆษกใช้คำว่า การหารือที่กรุงมอสโกนี้สร้างสรรค์ และยังมีบางส่วนที่ทางรัสเซียไม่ยอมรับได้ ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงกล่าวว่า ทางรัสเซียตกลงหลายส่วน แต่ยังอีกหลายส่วนที่พวกเราไม่เห็นด้วย พวกเรายังหาข้อตกลงที่ประนีประนอมได้ ยังมีงานให้ทำอีกมาก
ก่อนหน้าการหารือนายปูติน กล่าวว่าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงที่ถูกเสนอโดยยูเครนและยุโรปต่อสหรัฐฯนั้นรับไม่ได้ พร้อมท้าด้วยว่า ยุโรปอยากจะรบ และรัสเซียก็พร้อมต่อสู้เช่นกัน
อ้างอิงจากสื่อสหรัฐฯรายงานตรงกันว่าภายใต้ดีลดังกล่าว กองทัพยูเครนจะยอมสละพื้นที่ในดอนบาส, ลดจำนวนกำลังพลเหลือไม่เกิน 6 แสนนาย และไม่ร่วมองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือ NATO โดยทางยูเครนจะได้รับการคุ้มครองที่พึ่งพาได้ แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม
นอกจากนี้ในข้อตกลงดังกล่าว ทางรัสเซียยังเรียกร้องให้กลับสู่เศรษฐกิจโลกอีกครั้ง และยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร พร้อมกันนี้ยังเชิญให้รัสเซียกลับเข้าเป็นสมาชิก กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ หรือ G7 และกลับมาเป็น G8 อีกครั้ง
