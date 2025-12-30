เช็กด่วน! 5 ข้อควรรู้ ก่อนกลับบ้าน ปีใหม่ 2569 ปลอดภัยตลอดการเดินทาง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แนะ 5 วิธีเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางช่วงปีใหม่ เช็กสภาพรถและคนให้พร้อม ย้ำดื่มไม่ขับ พบเหตุด่วนโทร 191 ได้ 24 ชม.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นหลัก เพื่อให้ทุกคนเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ ลดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดยาว
สำหรับข้อควรรู้ทั้ง 5 ข้อ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแนะนำให้ปฏิบัตินั้น ได้แก่
- วางแผนเส้นทาง เช็กจราจร จุดพักรถล่วงหน้า
- ตรวจเช็กรถ ไฟ เบรก ยาง น้ำมัน ต้องพร้อม
- พักผ่อนเต็มที่ นอนพอ ไม่ฝืน พักทุก 2-3 ชม.
- เตรียมอุปกรณ์จำเป็น ยา เครื่องมือ เบอร์ฉุกเฉิน
- ปฏิบัติตามกฎจราจร เคารพกฎ ลดความเร็วทางแยก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้ฝากความห่วงใยเพิ่มเติมในเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยย้ำเตือนให้ “ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม” เพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทาง หากประชาชนพบเห็นอุบัติเหตุ หรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถโทรแจ้ง สายด่วน 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
