สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันปีใหม่ พุทธศักราช 2569
“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันปีใหม่ พุทธศักราช 2569 “นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา คความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี”
เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2569 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระคติธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนชาวไทย โดยทรงประทานพระรูป ซึ่งฉายในพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เบื้องหน้าพระพุทธอังคีรส พร้อมลายพระหัตถ์เชิญ พุทธศาสนสุภาษิต ว่า
“นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี” เป็นพระคติธรรมสำหรับความสุข เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2569 พร้อมด้วย พรประทาน ความว่า “เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2569 ขอท่านจงเป็นกตัญญูกตเวที เพื่อถึงฐานะแห่งคนดีผู้เจริญสุขทุกเมื่อ เทอญ”
นับเป็นพระเมตตาและสิริมงคลยิ่งแก่พสกนิกรและพุทธศาสนิกชน เพื่อน้อมนำหลัก ความกตัญญูกตเวที เป็นแนวทางดำเนินชีวิตตลอดปีใหม่และตลอดไป.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
