วิธีเลือกซื้อ กุ้งสด VS กุ้งฉีดสาร-อัดน้ำ แค่สังเกต 7 จุดนี้รู้เลย
การเดินตลาดซื้ออาหารทะเล กุ้ง หลายคนมักติดนิสัยเลือกหยิบตัวที่ดูอวบอ้วน ตัวใหญ่ ผิวเป็นมันเงาไว้ก่อน เพราะเข้าใจว่าจะได้ของสดเนื้อแน่น แต่หารู้ไม่ว่าลักษณะภายนอกที่ดูสวยงามเกินจริงนั้น อาจเป็นสัญญาณอันตรายของ กุ้งฉีดสาร หรือ กุ้งอัดน้ำ นอกจากรสชาติจะจืดชืด เนื้อเละเมื่อนำไปปรุงสุกแล้ว ยังอาจแฝงภัยเงียบต่อสุขภาพ
ความแตกต่างระหว่างกุ้งสด กุ้งที่ผ่านการดัดแปลงนั้นสังเกตได้ไม่ยาก หากผู้ซื้อรู้จักจุดสังเกตสำคัญ ดังนี้
1. ดูรูปทรง อย่าหลงกลความ ‘ตัวตรง’
กุ้งธรรมชาติเมื่อวางขายในถาดมักมีลักษณะ ตัวงอเล็กน้อย รูปทรงไม่เป็นระเบียบเป๊ะทุกตัว แต่หากพบกุ้งที่ตัวเหยียดตรงทื่อ เนื้อดูบวมเป่งผิดปกติ โดยเฉพาะบริเวณข้อปล้องที่ดูขยายตึงเหมือนถูกสูบลม เมื่อลองจับดูแล้วรู้สึกหนักเกินขนาดจริง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นกุ้งที่ผ่านการอัดน้ำหรือสารเคมีเพื่อเพิ่มน้ำหนัก
2. เช็กส่วนหัว ปลอมยากที่สุด
ส่วนหัวของกุ้งคือจุดบ่งบอกความสดได้ดีที่สุด กุ้งสดจะมีส่วนหัวติดแน่นกับลำตัว ไม่โยกคลอน ไม่มีของเหลวไหลซึมออกมา แต่ถ้าเป็นกุ้งเก่าหรือกุ้งที่ผ่านสารเคมี ส่วนหัวจะหลุดง่าย เพียงแค่ยกขึ้นมาหัวอาจจะห้อยรุ่งริ่ง หรือมีน้ำไหลเยิ้มออกมาจากรอยต่อระหว่างหัวกับลำตัว หากเจอสภาพนี้ควรหลีกเลี่ยงทันที
3. สัมผัสเปลือก ต้องแห้ง ไม่ลื่นเมือก
วิธีทดสอบง่ายๆ ให้ใช้นิ้วลูบเบาๆ ตั้งแต่หัวจรดหาง กุ้งสดจะมีผิวสัมผัสที่ค่อนข้างแห้ง เปลือกกระชับแนบสนิทไปกับเนื้อกุ้ง ไม่รู้สึกหลวม แต่หากสัมผัสแล้วรู้สึกถึงความลื่น เป็นเมือก หรือมีน้ำซึมออกมาตามข้อปล้อง ให้ระวังว่าเป็นกุ้งที่ถูกฉีดน้ำเข้าไปจนล้น
4. สังเกตหาง หุบหรือบาน บอกความสดได้
กุ้งสดจะมีลักษณะ หางหุบเข้าหากัน เรียบเนียน สีสม่ำเสมอ แต่กุ้งที่เริ่มเน่าเสีย หรือผ่านการแช่สารมานาน ปลายหางมักจะ บานออก สีซีดคล้ำ หรือเปื่อยยุ่ย ยิ่งหางบานมากเท่าไหร่ แปลว่าคุณภาพยิ่งแย่ลงเท่านั้น
5. ดมกลิ่น ต้องคาวธรรมชาติ
อย่าอายที่จะลองดมกลิ่น กุ้งสดต้องมีกลิ่นคาวทะเลอ่อนๆ แบบธรรมชาติ หากดมแล้วได้กลิ่นฉุนกึก กลิ่นสารเคมี หรือแปลกที่สุดคือ ไม่มีกลิ่นอะไรเลย ให้ตั้งข้อสงสัยว่าอาจผ่านการแช่สารเคมีเพื่อกลบกลิ่นเน่าเสีย
6. ดูน้ำในถาดแช่
สังเกตน้ำแข็งละลายในถาดวางขาย กุ้งสดที่แช่น้ำแข็งสะอาด น้ำจะใส ไม่ขุ่นข้น แต่หากน้ำในถาดมีลักษณะขุ่นขาว เป็นเมือกหนืด หรือมีฟองฟูฟ่องผิดปกติ เป็นไปได้สูงว่ากุ้งเหล่านั้นผ่านกระบวนการทางเคมีมาแล้ว
7. ราคาถูกผิดปกติ ของดีไม่มีราคาถูกเกินจริง
สุดท้ายคือเรื่องราคา หากพบกุ้งตัวใหญ่ ไซซ์จัมโบ้ ผิวเด้งสวย แต่วางขายในราคาที่ถูกกว่าร้านอื่นอย่างชัดเจน ให้ฉุกคิดไว้ก่อนว่าอาจเป็นกุ้งอัดน้ำ เพราะผู้ขายสามารถขายตัดราคาได้เนื่องจากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจากน้ำ ไม่ใช่เนื้อกุ้งจริง
การใส่ใจรายละเอียดเพียงเล็กน้อยก่อนควักกระเป๋าจ่ายเงิน จะช่วยให้แม่บ้านพ่อบ้านได้วัตถุดิบคุณภาพดี ปลอดภัย รสชาติอร่อยคุ้มค่า และไม่ต้องเสี่ยงนำสารปนเปื้อนกลับไปปรุงอาหารให้คนในครอบครัวทาน
