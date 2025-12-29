ข่าว

วิธีเลือกซื้อ กุ้งสด VS กุ้งฉีดสาร-อัดน้ำ แค่สังเกต 7 จุดนี้รู้เลย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 16:18 น.| อัปเดต: 29 ธ.ค. 2568 16:18 น.
62
วิธีเลือกซื้อ กุ้งสด VS กุ้งฉีดสาร-อัดน้ำ แค่สังเกต 7 จุดนี้รู้เลย

การเดินตลาดซื้ออาหารทะเล กุ้ง หลายคนมักติดนิสัยเลือกหยิบตัวที่ดูอวบอ้วน ตัวใหญ่ ผิวเป็นมันเงาไว้ก่อน เพราะเข้าใจว่าจะได้ของสดเนื้อแน่น แต่หารู้ไม่ว่าลักษณะภายนอกที่ดูสวยงามเกินจริงนั้น อาจเป็นสัญญาณอันตรายของ กุ้งฉีดสาร หรือ กุ้งอัดน้ำ นอกจากรสชาติจะจืดชืด เนื้อเละเมื่อนำไปปรุงสุกแล้ว ยังอาจแฝงภัยเงียบต่อสุขภาพ

ความแตกต่างระหว่างกุ้งสด กุ้งที่ผ่านการดัดแปลงนั้นสังเกตได้ไม่ยาก หากผู้ซื้อรู้จักจุดสังเกตสำคัญ ดังนี้

1. ดูรูปทรง อย่าหลงกลความ ‘ตัวตรง’

กุ้งธรรมชาติเมื่อวางขายในถาดมักมีลักษณะ ตัวงอเล็กน้อย รูปทรงไม่เป็นระเบียบเป๊ะทุกตัว แต่หากพบกุ้งที่ตัวเหยียดตรงทื่อ เนื้อดูบวมเป่งผิดปกติ โดยเฉพาะบริเวณข้อปล้องที่ดูขยายตึงเหมือนถูกสูบลม เมื่อลองจับดูแล้วรู้สึกหนักเกินขนาดจริง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นกุ้งที่ผ่านการอัดน้ำหรือสารเคมีเพื่อเพิ่มน้ำหนัก

2. เช็กส่วนหัว ปลอมยากที่สุด

ส่วนหัวของกุ้งคือจุดบ่งบอกความสดได้ดีที่สุด กุ้งสดจะมีส่วนหัวติดแน่นกับลำตัว ไม่โยกคลอน ไม่มีของเหลวไหลซึมออกมา แต่ถ้าเป็นกุ้งเก่าหรือกุ้งที่ผ่านสารเคมี ส่วนหัวจะหลุดง่าย เพียงแค่ยกขึ้นมาหัวอาจจะห้อยรุ่งริ่ง หรือมีน้ำไหลเยิ้มออกมาจากรอยต่อระหว่างหัวกับลำตัว หากเจอสภาพนี้ควรหลีกเลี่ยงทันที

3. สัมผัสเปลือก ต้องแห้ง ไม่ลื่นเมือก

วิธีทดสอบง่ายๆ ให้ใช้นิ้วลูบเบาๆ ตั้งแต่หัวจรดหาง กุ้งสดจะมีผิวสัมผัสที่ค่อนข้างแห้ง เปลือกกระชับแนบสนิทไปกับเนื้อกุ้ง ไม่รู้สึกหลวม แต่หากสัมผัสแล้วรู้สึกถึงความลื่น เป็นเมือก หรือมีน้ำซึมออกมาตามข้อปล้อง ให้ระวังว่าเป็นกุ้งที่ถูกฉีดน้ำเข้าไปจนล้น

4. สังเกตหาง หุบหรือบาน บอกความสดได้

กุ้งสดจะมีลักษณะ หางหุบเข้าหากัน เรียบเนียน สีสม่ำเสมอ แต่กุ้งที่เริ่มเน่าเสีย หรือผ่านการแช่สารมานาน ปลายหางมักจะ บานออก สีซีดคล้ำ หรือเปื่อยยุ่ย ยิ่งหางบานมากเท่าไหร่ แปลว่าคุณภาพยิ่งแย่ลงเท่านั้น

5. ดมกลิ่น ต้องคาวธรรมชาติ

อย่าอายที่จะลองดมกลิ่น กุ้งสดต้องมีกลิ่นคาวทะเลอ่อนๆ แบบธรรมชาติ หากดมแล้วได้กลิ่นฉุนกึก กลิ่นสารเคมี หรือแปลกที่สุดคือ ไม่มีกลิ่นอะไรเลย ให้ตั้งข้อสงสัยว่าอาจผ่านการแช่สารเคมีเพื่อกลบกลิ่นเน่าเสีย

6. ดูน้ำในถาดแช่

สังเกตน้ำแข็งละลายในถาดวางขาย กุ้งสดที่แช่น้ำแข็งสะอาด น้ำจะใส ไม่ขุ่นข้น แต่หากน้ำในถาดมีลักษณะขุ่นขาว เป็นเมือกหนืด หรือมีฟองฟูฟ่องผิดปกติ เป็นไปได้สูงว่ากุ้งเหล่านั้นผ่านกระบวนการทางเคมีมาแล้ว

7. ราคาถูกผิดปกติ ของดีไม่มีราคาถูกเกินจริง

สุดท้ายคือเรื่องราคา หากพบกุ้งตัวใหญ่ ไซซ์จัมโบ้ ผิวเด้งสวย แต่วางขายในราคาที่ถูกกว่าร้านอื่นอย่างชัดเจน ให้ฉุกคิดไว้ก่อนว่าอาจเป็นกุ้งอัดน้ำ เพราะผู้ขายสามารถขายตัดราคาได้เนื่องจากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจากน้ำ ไม่ใช่เนื้อกุ้งจริง

การใส่ใจรายละเอียดเพียงเล็กน้อยก่อนควักกระเป๋าจ่ายเงิน จะช่วยให้แม่บ้านพ่อบ้านได้วัตถุดิบคุณภาพดี ปลอดภัย รสชาติอร่อยคุ้มค่า และไม่ต้องเสี่ยงนำสารปนเปื้อนกลับไปปรุงอาหารให้คนในครอบครัวทาน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิธีเลือกซื้อ กุ้งสด VS กุ้งฉีดสาร-อัดน้ำ แค่สังเกต 7 จุดนี้รู้เลย

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

เช็กด่วน! 5 ข้อควรรู้ ก่อนกลับบ้าน ปีใหม่ 2569 ปลอดภัยตลอดการเดินทาง

55 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. ไฟเขียว “เท่าพิภพ” ลงสมัครชิงเก้าอี้ สส.กทม. เขต 33 ใช้เบอร์เดิม

2 นาที ที่แล้ว
Lawyer Kerdphol Kaewkird underwent surgery ข่าว

เปิดภาพ “ทนายเกิดผล” เข้าแอดมิดปลูกถ่ายไต พร้อมอัปเดตต้องรอพักฟื้นนานแค่ไหน?

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้ม ขอโทษ เพื่อไทย ทำป้ายหาเสียงเสียหาย ยันไม่ใช่ทีมงานพรรค

13 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 30 ธ.ค. ร่วงหนัก เปิดตลาดหายวูบ 1,300 บาท ทองรูปพรรณเหลือ 66,000 บาท รับวันสิ้นปี

19 นาที ที่แล้ว
ไแดอลเกาหลีบุกทำเนียบรัฐบาลกัมพูชา เข้าพบ รมว.ท่องเที่ยว ยืนยันความปลอดภัย ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาดึงบอยแบนด์เกาหลี กู้ภาพลักษณ์ประเทศ การันตีเที่ยวปลอดภัย

26 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“โดม ปกรณ์” ขอโทษ ยันไม่ได้เป็นคนเขียน ปมโพสต์หื่นใส่ “จินนี่”

28 นาที ที่แล้ว
Phutta Talk นัทปงครบรอบ 1 เดือน บันเทิง

คลิปเต็ม “ไอซ์ สารวัตร” ฝันเห็น “นัทปง” 29 วันที่ล่วงลับ ของสำคัญที่ให้ยังเก็บเสมอ

34 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดจากแม่น้ำหนึ่ง งวด 2 มกราคม 2569 มีเลขชุด 3068 ที่น่าสนใจ เลขเด็ด

เลขเด็ด “แม่น้ำหนึ่ง” ประเดิมงวดปีใหม่ 2 ม.ค. 69 เคาะชุด 4 ตัวเน้นๆ ระวังเลขกลับหัว

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ปักธงชาติไทย พร้อมติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ ปกป้องคนไทยบ้านหนองจาน

43 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์&quot; ทนายหนุ่มไฟแรง ว่าที่ผู้สมัคร สส.มหาสารคาม ภูมิใจไทย ข่าว

ประวัติ “ฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์” ทนายหนุ่มไฟแรง ว่าที่ผู้สมัคร สส.มหาสารคาม ภูมิใจไทย

43 นาที ที่แล้ว
น้ำแข็ง ทิพวรรณ ประสบอุบัติเหตุ บันเทิง

น้ำแข็ง ทิพวรรณ รถตู้ชนยับ นาทีควันโขมง แพนิค-หายใจไม่ออก แฟน ๆ แห่ห่วง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อรรถวิชช์ รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ข่าวการเมือง

เปิดคลิป อรรถวิชช์ ยันนโยบาย “คุกกลางทะเล” ไม่ใช่แฟนซี หลังโซเชียลวิจารณ์สนั่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อกัมพูชา เปิดภาพ สะพานจัยจุมเนี้ยะ ซ่อมเสร็จแล้ว หลังโดนไข่ F-16

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ “โดม ปกรณ์ ลัม” จากเจ้าหนูโฆษณา สู่ฉายาหล่อขั้นเทพ และนักธุรกิจร้อยล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตถล่มยับ &quot;โดม ปกรณ์ ลัม&quot; โผล่เมนต์หื่นใส่ &quot;จินนี่&quot; ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์ บันเทิง

ชาวเน็ตถล่มยับ “โดม ปกรณ์ ลัม” โผล่เมนต์หื่นใส่ “จินนี่” ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ประวัติชีวิตคนไม่รู้ โตในสลัม ไม่ยอมแพ้ชะตา สอบเข้ามธ. สู่สส.น้ำดี ข่าว

ไอซ์ รักชนก ประวัติชีวิตคนไม่รู้ โตในสลัม ไม่ยอมแพ้ชะตา สอบเข้ามธ. สู่สส.น้ำดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เขมร สั่งห้ามบินโดรนทั่วประเทศ หลังพบ 250 ลำล้ำเข้าอธิปไตยไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือ เผยพบทุ่นระเบิดสังหารเกลื่อนบ้านหนองรี เขมรละเมิดกฎหมายชัดเจน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วิสามัญ คนร้ายขนยาบ้า หลังยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ พบของกลาง 2.5 ล้านเม็ด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฟอร์บส์” ประกาศให้ “บียอนเซ่” นักร้องดัง เป็นมหาเศรษฐีพันล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สรุปสาระสำคัญ การประชุมสามฝ่าย จีน-กัมพูชา-ไทย มุ่งสร้างความไว้ใจอีกครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.ไอซ์ ฝากถึง อานนท์ หลังถูกเหยียด กล่าวหาแม่เป็น Sex Worker

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 30/12/68 ดูดวง

5 ราศี การงานมีคนจับตา ทำดีได้หน้า ทำพลาดโดนจำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุกตลอดชีวิต ผัวนางเอกซุปตาร์ โกง 4 พันล้าน ชีวิตดิ่งยับ ต้องหนีไปเล่นละครสั้น บันเทิง

คุกตลอดชีวิต ผัวนางเอกซุปตาร์ โกง 4 พันล้าน ชีวิตดิ่งยับ ต้องหนีไปเล่นละครสั้น

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 16:18 น.| อัปเดต: 29 ธ.ค. 2568 16:18 น.
62
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กกต. ไฟเขียว “เท่าพิภพ” ลงสมัครชิงเก้าอี้ สส.กทม. เขต 33 ใช้เบอร์เดิม

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568

พรรคส้ม ขอโทษ เพื่อไทย ทำป้ายหาเสียงเสียหาย ยันไม่ใช่ทีมงานพรรค

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568

ราคาทองวันนี้ 30 ธ.ค. ร่วงหนัก เปิดตลาดหายวูบ 1,300 บาท ทองรูปพรรณเหลือ 66,000 บาท รับวันสิ้นปี

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
ไแดอลเกาหลีบุกทำเนียบรัฐบาลกัมพูชา เข้าพบ รมว.ท่องเที่ยว ยืนยันความปลอดภัย

กัมพูชาดึงบอยแบนด์เกาหลี กู้ภาพลักษณ์ประเทศ การันตีเที่ยวปลอดภัย

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
Back to top button