ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราช บำเพ็ญพระกุศลทรงสังฆทานอุทิศถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เผยแพร่: 25 ต.ค. 2568 12:27 น.
128
ภาพ : กรมประชาสัมพันธ์
ภาพ : กรมประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระสังฆราช ทรงบำเพ็ญพระกุศลสังฆทาน อุทิศถวาย สมเด็จพระพันปีหลวง สวรรคต ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงสังฆทานอุทิศถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 21.21 น. สิริพระชนมพรรษาปีที่ 93

“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงเป็นธรรมราชินี ผู้พระราชทานพระบรมราชินูปถัมภ์แก่คณะสงฆ์และกิจการพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานตลอดพระชนม์ชีพ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานจตุปัจจัยทำนุบำรุงคณะสงฆ์วัดราชบพิธและวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม อย่างต่อเนื่องเป็นเนืองนิตย์ เช่นได้พระราชทานพระราชทานพระราชทรัพย์ก่อตั้งทุน “นิธิกิติยากรศาสนูปถัมภ์” ไว้ในนิธิวัดราชบพิธ สำหรับนำดอกผลบำรุงพระภิกษุสามเณรด้วยปัจจัยสี่และเป็นคิลานปัจจัยสำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ โอกาสนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมด้วยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน จึงพร้อมเพรียงกัน ทรงบำเพ็ญพระกุศลและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ภาพ : กรมประชาสัมพันธ์

อนึ่ง ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์, เจ้าอาวาสวัดราชบพิธ ยุคที่ ๔, พระราชอุปัธยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, พระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ปัจจุบันด้วย

คณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสในเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ บำเพ็ญกุศลสังฆทานอุทิศถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน นับแต่สิ้นพระชนม์เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2531 เป็นต้นมา.

พระสังฆราช 25 ตุลาคม 2568 ทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงสังฆทานอุทิศถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ภาพ : กรมประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระสังฆราช ทรงบำเพ็ญพระกุศลสังฆทาน
ภาพ : กรมประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวในพระราชสำนัก 25 ต.ค. พุทธศักราช 2568





