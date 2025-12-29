การเงินเศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ อดีตคนพรรคประชาชน พบชื่อใน 3 บริษัท

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 13:56 น.| อัปเดต: 29 ธ.ค. 2568 13:56 น.
157
เปิดธุรกิจ บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ อดีตคนพรรคประชาชน พบชื่อใน 3 บริษัท

จากการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล พบว่า บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในอย่างน้อย 3 บริษัท ได้แก่

1. บริษัท เซซูแป เอเจนซี จำกัด

จดทะเบียนเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2550 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจรับจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรม
บุญฤทธิ์ถือหุ้น 3.04%

งบการเงินปี 2567 ระบุสินทรัพย์รวม 57,870,516 บาท รายได้รวม 128,459,622 บาท และกำไรสุทธิ 6,341,049 บาท

2.บริษัท เอ็มคอน อินเตอร์เทรด จำกัด

จดทะเบียนเมื่อ 20 กรกฎาคม 2553 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ปรากฏชื่อ บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ถือหุ้น 51% และ สุภาภรณ์ ลีเพ็ง สัญชาติลาว ถือหุ้น 49%

งบการเงินปี 2567 มีสินทรัพย์รวม 3,103,902 บาท รายได้รวม 3,187,970 บาท และขาดทุนสุทธิ 37,877 บาท

3. บริษัท เอ็มทีซี ปิโตร แอนด์ ทรานส์ จำกัด

จดทะเบียนเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2566 ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ประกอบธุรกิจด้านพลังงานและการขนส่ง
มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับบริษัทเอ็มคอน อินเตอร์เทรด จำกัด

ย้อนรอยคดี บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ พรรคประชาชน ทำไมถูกออกหมายจับคดีฟอกเงิน

ทั้งนี้ แบงค์ บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ เป็นอดีตว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) กรุงเทพมหานคร เขต 33 (บางพลัด-บางกอกน้อย) พรรคประชาชน ถูกออกหมายจับในคดีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

ตำรวจปราบปรามยาเสพติดบุกรวบตัวผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน ในพื้นที่ กทม. หลังพบหลักฐานมีส่วนพัวพันกับแก๊งค้ายาเสพติดข้ามชาติ จากการสืบเส้นทางการเงินพบยอดเงินโอนเข้าบัญชีส่วนตัวเป็นรายเดือนสม่ำเสมอ

จุดเริ่มต้นมาจากตำรวจขยายผลจับกุมสองผัวเมียที่บ้านหรูย่านตลิ่งชัน คู่รักคู่นี้เปิดบริษัทขนส่งบังหน้าถึง 4 แห่ง แต่ไม่ได้ประกอบธุรกิจจริง กลับมีเงินหมุนเวียนในบัญชีสะพัดกว่า 20,000 ล้านบาท เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วยืนยันว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด แล้วนำมาหมุนเวียนผ่านบริษัทเพื่อฟอกเงินให้ดูเป็นเงินที่ถูกกฎหมาย

เมื่อสอบสวนเชิงลึก สองผัวเมียสารภาพหมดเปลือกพร้อมหลักฐานมัดตัวว่าได้ส่งเงินให้นักการเมือง ทำให้ตำรวจขอศาลออกหมายจับผู้สมัคร สส. รายดังกล่าวในข้อหาสมคบฟอกเงิน ล่าสุดเจ้าหน้าที่คุมตัวเข้าสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้ว เพื่อขยายผลเตรียมยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดต่อไป

ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า การออกหมายจับเป็นไปตามพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินและการฟอกเงิน ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม ผู้ถูกกล่าวหายังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Lawyer Kerdphol Kaewkird underwent surgery ข่าว

เปิดภาพ “ทนายเกิดผล” เข้าแอดมิดปลูกถ่ายไต พร้อมอัปเดตต้องรอพักฟื้นนานแค่ไหน?

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้ม ขอโทษ เพื่อไทย ทำป้ายหาเสียงเสียหาย ยันไม่ใช่ทีมงานพรรค

8 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 30 ธ.ค. ร่วงหนัก เปิดตลาดหายวูบ 1,300 บาท ทองรูปพรรณเหลือ 66,000 บาท รับวันสิ้นปี

14 นาที ที่แล้ว
ไแดอลเกาหลีบุกทำเนียบรัฐบาลกัมพูชา เข้าพบ รมว.ท่องเที่ยว ยืนยันความปลอดภัย ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาดึงบอยแบนด์เกาหลี กู้ภาพลักษณ์ประเทศ การันตีเที่ยวปลอดภัย

20 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“โดม ปกรณ์” ขอโทษ ยันไม่ได้เป็นคนเขียน ปมโพสต์หื่นใส่ “จินนี่”

22 นาที ที่แล้ว
Phutta Talk นัทปงครบรอบ 1 เดือน บันเทิง

คลิปเต็ม “ไอซ์ สารวัตร” ฝันเห็น “นัทปง” 29 วันที่ล่วงลับ ของสำคัญที่ให้ยังเก็บเสมอ

29 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดจากแม่น้ำหนึ่ง งวด 2 มกราคม 2569 มีเลขชุด 3068 ที่น่าสนใจ เลขเด็ด

เลขเด็ด “แม่น้ำหนึ่ง” ประเดิมงวดปีใหม่ 2 ม.ค. 69 เคาะชุด 4 ตัวเน้นๆ ระวังเลขกลับหัว

37 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ปักธงชาติไทย พร้อมติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ ปกป้องคนไทยบ้านหนองจาน

38 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์&quot; ทนายหนุ่มไฟแรง ว่าที่ผู้สมัคร สส.มหาสารคาม ภูมิใจไทย ข่าว

ประวัติ “ฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์” ทนายหนุ่มไฟแรง ว่าที่ผู้สมัคร สส.มหาสารคาม ภูมิใจไทย

38 นาที ที่แล้ว
น้ำแข็ง ทิพวรรณ ประสบอุบัติเหตุ บันเทิง

น้ำแข็ง ทิพวรรณ รถตู้ชนยับ นาทีควันโขมง แพนิค-หายใจไม่ออก แฟน ๆ แห่ห่วง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อรรถวิชช์ รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ข่าวการเมือง

เปิดคลิป อรรถวิชช์ ยันนโยบาย “คุกกลางทะเล” ไม่ใช่แฟนซี หลังโซเชียลวิจารณ์สนั่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อกัมพูชา เปิดภาพ สะพานจัยจุมเนี้ยะ ซ่อมเสร็จแล้ว หลังโดนไข่ F-16

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ “โดม ปกรณ์ ลัม” จากเจ้าหนูโฆษณา สู่ฉายาหล่อขั้นเทพ และนักธุรกิจร้อยล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตถล่มยับ &quot;โดม ปกรณ์ ลัม&quot; โผล่เมนต์หื่นใส่ &quot;จินนี่&quot; ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์ บันเทิง

ชาวเน็ตถล่มยับ “โดม ปกรณ์ ลัม” โผล่เมนต์หื่นใส่ “จินนี่” ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ประวัติชีวิตคนไม่รู้ โตในสลัม ไม่ยอมแพ้ชะตา สอบเข้ามธ. สู่สส.น้ำดี ข่าว

ไอซ์ รักชนก ประวัติชีวิตคนไม่รู้ โตในสลัม ไม่ยอมแพ้ชะตา สอบเข้ามธ. สู่สส.น้ำดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เขมร สั่งห้ามบินโดรนทั่วประเทศ หลังพบ 250 ลำล้ำเข้าอธิปไตยไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือ เผยพบทุ่นระเบิดสังหารเกลื่อนบ้านหนองรี เขมรละเมิดกฎหมายชัดเจน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วิสามัญ คนร้ายขนยาบ้า หลังยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ พบของกลาง 2.5 ล้านเม็ด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฟอร์บส์” ประกาศให้ “บียอนเซ่” นักร้องดัง เป็นมหาเศรษฐีพันล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สรุปสาระสำคัญ การประชุมสามฝ่าย จีน-กัมพูชา-ไทย มุ่งสร้างความไว้ใจอีกครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.ไอซ์ ฝากถึง อานนท์ หลังถูกเหยียด กล่าวหาแม่เป็น Sex Worker

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 30/12/68 ดูดวง

5 ราศี การงานมีคนจับตา ทำดีได้หน้า ทำพลาดโดนจำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุกตลอดชีวิต ผัวนางเอกซุปตาร์ โกง 4 พันล้าน ชีวิตดิ่งยับ ต้องหนีไปเล่นละครสั้น บันเทิง

คุกตลอดชีวิต ผัวนางเอกซุปตาร์ โกง 4 พันล้าน ชีวิตดิ่งยับ ต้องหนีไปเล่นละครสั้น

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเอกสารลับในคุก &quot;เจฟฟรีย์ เอปสตีน&quot; เคยลั่น ไม่ฆ่าตัวตาย เพียง 9 วันก่อนพบเป็นศพ ข่าวต่างประเทศ

เปิดเอกสารลับในคุก “เจฟฟรีย์ เอปสตีน” เคยลั่น ไม่ฆ่าตัวตาย เพียง 9 วันก่อนพบเป็นศพ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“แอนโทนี โจชัว” กำปั้นดีกรีอดีตแชมป์ ประสบอุบัติเหตุ มีผู้เสียชีวิต 2 ศพ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 13:56 น.| อัปเดต: 29 ธ.ค. 2568 13:56 น.
157
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Lawyer Kerdphol Kaewkird underwent surgery

เปิดภาพ “ทนายเกิดผล” เข้าแอดมิดปลูกถ่ายไต พร้อมอัปเดตต้องรอพักฟื้นนานแค่ไหน?

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568

พรรคส้ม ขอโทษ เพื่อไทย ทำป้ายหาเสียงเสียหาย ยันไม่ใช่ทีมงานพรรค

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
ไแดอลเกาหลีบุกทำเนียบรัฐบาลกัมพูชา เข้าพบ รมว.ท่องเที่ยว ยืนยันความปลอดภัย

กัมพูชาดึงบอยแบนด์เกาหลี กู้ภาพลักษณ์ประเทศ การันตีเที่ยวปลอดภัย

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568

“โดม ปกรณ์” ขอโทษ ยันไม่ได้เป็นคนเขียน ปมโพสต์หื่นใส่ “จินนี่”

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
Back to top button