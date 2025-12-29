เปิดธุรกิจ บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ อดีตคนพรรคประชาชน พบชื่อใน 3 บริษัท

จากการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล พบว่า บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในอย่างน้อย 3 บริษัท ได้แก่
1. บริษัท เซซูแป เอเจนซี จำกัด
จดทะเบียนเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2550 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจรับจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรม
บุญฤทธิ์ถือหุ้น 3.04%
งบการเงินปี 2567 ระบุสินทรัพย์รวม 57,870,516 บาท รายได้รวม 128,459,622 บาท และกำไรสุทธิ 6,341,049 บาท
2.บริษัท เอ็มคอน อินเตอร์เทรด จำกัด
จดทะเบียนเมื่อ 20 กรกฎาคม 2553 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ปรากฏชื่อ บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ถือหุ้น 51% และ สุภาภรณ์ ลีเพ็ง สัญชาติลาว ถือหุ้น 49%
งบการเงินปี 2567 มีสินทรัพย์รวม 3,103,902 บาท รายได้รวม 3,187,970 บาท และขาดทุนสุทธิ 37,877 บาท
3. บริษัท เอ็มทีซี ปิโตร แอนด์ ทรานส์ จำกัด
จดทะเบียนเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2566 ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ประกอบธุรกิจด้านพลังงานและการขนส่ง
มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับบริษัทเอ็มคอน อินเตอร์เทรด จำกัด
ย้อนรอยคดี บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ พรรคประชาชน ทำไมถูกออกหมายจับคดีฟอกเงิน
ทั้งนี้ แบงค์ บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ เป็นอดีตว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) กรุงเทพมหานคร เขต 33 (บางพลัด-บางกอกน้อย) พรรคประชาชน ถูกออกหมายจับในคดีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
ตำรวจปราบปรามยาเสพติดบุกรวบตัวผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน ในพื้นที่ กทม. หลังพบหลักฐานมีส่วนพัวพันกับแก๊งค้ายาเสพติดข้ามชาติ จากการสืบเส้นทางการเงินพบยอดเงินโอนเข้าบัญชีส่วนตัวเป็นรายเดือนสม่ำเสมอ
จุดเริ่มต้นมาจากตำรวจขยายผลจับกุมสองผัวเมียที่บ้านหรูย่านตลิ่งชัน คู่รักคู่นี้เปิดบริษัทขนส่งบังหน้าถึง 4 แห่ง แต่ไม่ได้ประกอบธุรกิจจริง กลับมีเงินหมุนเวียนในบัญชีสะพัดกว่า 20,000 ล้านบาท เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วยืนยันว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด แล้วนำมาหมุนเวียนผ่านบริษัทเพื่อฟอกเงินให้ดูเป็นเงินที่ถูกกฎหมาย
เมื่อสอบสวนเชิงลึก สองผัวเมียสารภาพหมดเปลือกพร้อมหลักฐานมัดตัวว่าได้ส่งเงินให้นักการเมือง ทำให้ตำรวจขอศาลออกหมายจับผู้สมัคร สส. รายดังกล่าวในข้อหาสมคบฟอกเงิน ล่าสุดเจ้าหน้าที่คุมตัวเข้าสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้ว เพื่อขยายผลเตรียมยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดต่อไป
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า การออกหมายจับเป็นไปตามพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินและการฟอกเงิน ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม ผู้ถูกกล่าวหายังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “บุญฤทธิ์” ยันไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินยาเสพติด ขอโทษพรรค ปชน. ด้วย
- ประวัติ “บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์” ว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม. พรรคประชาชน เขต 3
- รู้ตัวแล้ว คนออกแบบ พรรคประชาชน เบอร์ 46 สวยจนต้องยกนิ้ว นักแปลรุ่นเก๋า
ติดตาม The Thaiger บน Google News: