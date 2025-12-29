การเงิน

หยุดปีใหม่ 2569 ธนาคารในห้าง-นอกห้าง ปิดวันไหนบ้าง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 14:06 น.| อัปเดต: 29 ธ.ค. 2568 14:07 น.
589
วันหยุดปีใหม่ 2569 ธนาคารในห้าง-นอกห้าง ปิดวันไหนบ้าง

เช็กเลย ปฏิทินวันหยุดธนาคาร ปีใหม่ 2569 สาขาในห้าง-นอกห้าง ปิดวันไหน เปิดเมื่อไหร่ 2 มกราคม 69 ธนาคารเปิดไหม ?

ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569หลายคนวางแผนเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนา ถือเป็นช่วงวันหยุดยาวของหน่วยงานราชการ แต่สำหรับ สถาบันการเงิน ธนาคาร มีกำหนดการหยุดที่ไม่เหมือนกัน ระหว่างสาขาทั่วไป กับสาขาในห้างสรรพสินค้า

เพื่อช่วยให้คุณวางแผนทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างไม่ติดขัด เราได้รวบรวมข้อมูลวันหยุดธนาคารช่วงปีใหม่ 2569 อ้างอิงจากประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ต่างๆ มาฝากกันครับ

วันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

  • วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568 วันสิ้นปี
  • วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2569 วันขึ้นปีใหม่
  • วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569 วันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

ธนาคารหยุดกี่วัน?

ภาพรวม ธนาคารส่วนใหญ่จะ ปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2568 ถึง 1 ม.ค. 2569 เป็นหลัก แต่จะมีรายละเอียดแตกต่างกันในวันที่ 2 มกราคม ดังนี้

  • สาขาในห้างสรรพสินค้า ส่วนใหญ่จะ หยุด 2 วัน (31 ธ.ค. 68 – 1 ม.ค. 69) และกลับมา เปิดให้บริการวันที่ 2 ม.ค. 69

  • สาขาทั่วไป (นอกห้าง) ส่วนใหญ่จะ หยุดยาวต่อเนื่อง ตั้งแต่ 31 ธ.ค. 68 และกลับมาเปิดทำการอีกทีใน วันจันทร์ที่ 5 ม.ค. 69 (เนื่องจากติดวันหยุดพิเศษและวันเสาร์-อาทิตย์)

เช็กรายธนาคาร สาขาไหน เปิด-ปิด วันไหนบ้าง?

1. ธนาคารกสิกรไทย (KBank)

  • สาขาในห้างสรรพสินค้า: ปิด 31 ธ.ค. 68 – 1 ม.ค. 69 | เปิด 2 ม.ค. 69

  • สาขาทั่วไป: ปิด 31 ธ.ค. 68 – 1 ม.ค. 69 (และปิดต่อเนื่องเสาร์-อาทิตย์) | เปิด 5 ม.ค. 69

2. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

  • สาขาในห้างสรรพสินค้า: ปิด 31 ธ.ค. 68 – 1 ม.ค. 69 | เปิด 2 ม.ค. 69

  • สาขาทั่วไป: ปิด 31 ธ.ค. 68 – 4 ม.ค. 69 | เปิด 5 ม.ค. 69

3. ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  • สาขาในห้าง / สาขา 7 วัน: ปิด 31 ธ.ค. 68 – 1 ม.ค. 69 | เปิด 2 ม.ค. 69

  • สาขาทั่วไป: ปิด 31 ธ.ค. 68 – 4 ม.ค. 69 | เปิด 5 ม.ค. 69

4. ทีเอ็มบีธนชาต (ttb)

  • สาขาในห้างสรรพสินค้า: ปิด 31 ธ.ค. 68 – 1 ม.ค. 69 | เปิด 2 ม.ค. 69

  • สาขาทั่วไป: ปิดยาวและจะกลับมา เปิด 5 ม.ค. 69

5. ธนาคารออมสิน (GSB)

  • สาขาในห้าง / สาขา 7 วัน: ปิด 31 ธ.ค. 68 – 1 ม.ค. 69 | เปิด 2 ม.ค. 69

  • สาขาทั่วไป (จันทร์-ศุกร์): ปิด 31 ธ.ค. 68 – 2 ม.ค. 69 | เปิด 5 ม.ค. 69

6. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GH Bank)

  • สาขาในห้างสรรพสินค้า: ปิด 31 ธ.ค. 68 – 1 ม.ค. 69 | เปิด 2 ม.ค. 69

  • สาขาทั่วไป: ปิด 31 ธ.ค. 68 – 2 ม.ค. 69 | เปิด 5 ม.ค. 69

7. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

  • สาขาในศูนย์การค้า: ปิด 31 ธ.ค. 68 – 1 ม.ค. 69 | เปิด 2 ม.ค. 69

  • สาขานอกศูนย์การค้า: ปิด 31 ธ.ค. 68 – 4 ม.ค. 69 | เปิด 5 ม.ค. 69

8. ธนาคารไทยเครดิต

  • สาขาในห้างสรรพสินค้า: ปิด 31 ธ.ค. 68 – 1 ม.ค. 69 | เปิด 2 ม.ค. 69

  • สาขานอกห้าง / สินเชื่อรายย่อย / นาโนเครดิต: ปิด 31 ธ.ค. 68 – 2 ม.ค. 69 | เปิด 3 ม.ค. 69 (เปิดเร็วกว่าแบงก์อื่นในโซนนอกห้าง)

9. ธนาคารยูโอบี (UOB)

  • สาขาในห้างสรรพสินค้า: ปิด 31 ธ.ค. 68 – 1 ม.ค. 69

  • สาขาทั่วไป: ปิด 31 ธ.ค. 68 – 2 ม.ค. 69

ข้อแนะนำสำหรับผู้ใช้บริการ แม้สาขาธนาคารจะปิดทำการในช่วงวันหยุดดังกล่าว แต่ลูกค้ายังสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกติ เช่น แอปพลิเคชัน Mobile Banking, ตู้ ATM หรือ Internet Banking ตลอด 24 ชั่วโมง

วางแผนการเงินให้ดี จะได้เที่ยวปีใหม่ 2569 ได้อย่างมีความสุขครับ

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

