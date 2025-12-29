หยุดปีใหม่ 2569 ธนาคารในห้าง-นอกห้าง ปิดวันไหนบ้าง
เช็กเลย ปฏิทินวันหยุดธนาคาร ปีใหม่ 2569 สาขาในห้าง-นอกห้าง ปิดวันไหน เปิดเมื่อไหร่ 2 มกราคม 69 ธนาคารเปิดไหม ?
ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569หลายคนวางแผนเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนา ถือเป็นช่วงวันหยุดยาวของหน่วยงานราชการ แต่สำหรับ สถาบันการเงิน ธนาคาร มีกำหนดการหยุดที่ไม่เหมือนกัน ระหว่างสาขาทั่วไป กับสาขาในห้างสรรพสินค้า
เพื่อช่วยให้คุณวางแผนทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างไม่ติดขัด เราได้รวบรวมข้อมูลวันหยุดธนาคารช่วงปีใหม่ 2569 อ้างอิงจากประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ต่างๆ มาฝากกันครับ
วันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
- วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568 วันสิ้นปี
- วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2569 วันขึ้นปีใหม่
- วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569 วันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
ธนาคารหยุดกี่วัน?
ภาพรวม ธนาคารส่วนใหญ่จะ ปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2568 ถึง 1 ม.ค. 2569 เป็นหลัก แต่จะมีรายละเอียดแตกต่างกันในวันที่ 2 มกราคม ดังนี้
-
สาขาในห้างสรรพสินค้า ส่วนใหญ่จะ หยุด 2 วัน (31 ธ.ค. 68 – 1 ม.ค. 69) และกลับมา เปิดให้บริการวันที่ 2 ม.ค. 69
-
สาขาทั่วไป (นอกห้าง) ส่วนใหญ่จะ หยุดยาวต่อเนื่อง ตั้งแต่ 31 ธ.ค. 68 และกลับมาเปิดทำการอีกทีใน วันจันทร์ที่ 5 ม.ค. 69 (เนื่องจากติดวันหยุดพิเศษและวันเสาร์-อาทิตย์)
เช็กรายธนาคาร สาขาไหน เปิด-ปิด วันไหนบ้าง?
1. ธนาคารกสิกรไทย (KBank)
-
สาขาในห้างสรรพสินค้า: ปิด 31 ธ.ค. 68 – 1 ม.ค. 69 | เปิด 2 ม.ค. 69
-
สาขาทั่วไป: ปิด 31 ธ.ค. 68 – 1 ม.ค. 69 (และปิดต่อเนื่องเสาร์-อาทิตย์) | เปิด 5 ม.ค. 69
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
-
สาขาในห้างสรรพสินค้า: ปิด 31 ธ.ค. 68 – 1 ม.ค. 69 | เปิด 2 ม.ค. 69
-
สาขาทั่วไป: ปิด 31 ธ.ค. 68 – 4 ม.ค. 69 | เปิด 5 ม.ค. 69
3. ธนาคารกรุงไทย (KTB)
-
สาขาในห้าง / สาขา 7 วัน: ปิด 31 ธ.ค. 68 – 1 ม.ค. 69 | เปิด 2 ม.ค. 69
-
สาขาทั่วไป: ปิด 31 ธ.ค. 68 – 4 ม.ค. 69 | เปิด 5 ม.ค. 69
4. ทีเอ็มบีธนชาต (ttb)
-
สาขาในห้างสรรพสินค้า: ปิด 31 ธ.ค. 68 – 1 ม.ค. 69 | เปิด 2 ม.ค. 69
-
สาขาทั่วไป: ปิดยาวและจะกลับมา เปิด 5 ม.ค. 69
5. ธนาคารออมสิน (GSB)
-
สาขาในห้าง / สาขา 7 วัน: ปิด 31 ธ.ค. 68 – 1 ม.ค. 69 | เปิด 2 ม.ค. 69
-
สาขาทั่วไป (จันทร์-ศุกร์): ปิด 31 ธ.ค. 68 – 2 ม.ค. 69 | เปิด 5 ม.ค. 69
6. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GH Bank)
-
สาขาในห้างสรรพสินค้า: ปิด 31 ธ.ค. 68 – 1 ม.ค. 69 | เปิด 2 ม.ค. 69
-
สาขาทั่วไป: ปิด 31 ธ.ค. 68 – 2 ม.ค. 69 | เปิด 5 ม.ค. 69
7. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
-
สาขาในศูนย์การค้า: ปิด 31 ธ.ค. 68 – 1 ม.ค. 69 | เปิด 2 ม.ค. 69
-
สาขานอกศูนย์การค้า: ปิด 31 ธ.ค. 68 – 4 ม.ค. 69 | เปิด 5 ม.ค. 69
8. ธนาคารไทยเครดิต
-
สาขาในห้างสรรพสินค้า: ปิด 31 ธ.ค. 68 – 1 ม.ค. 69 | เปิด 2 ม.ค. 69
-
สาขานอกห้าง / สินเชื่อรายย่อย / นาโนเครดิต: ปิด 31 ธ.ค. 68 – 2 ม.ค. 69 | เปิด 3 ม.ค. 69 (เปิดเร็วกว่าแบงก์อื่นในโซนนอกห้าง)
9. ธนาคารยูโอบี (UOB)
-
สาขาในห้างสรรพสินค้า: ปิด 31 ธ.ค. 68 – 1 ม.ค. 69
-
สาขาทั่วไป: ปิด 31 ธ.ค. 68 – 2 ม.ค. 69
ข้อแนะนำสำหรับผู้ใช้บริการ แม้สาขาธนาคารจะปิดทำการในช่วงวันหยุดดังกล่าว แต่ลูกค้ายังสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกติ เช่น แอปพลิเคชัน Mobile Banking, ตู้ ATM หรือ Internet Banking ตลอด 24 ชั่วโมง
วางแผนการเงินให้ดี จะได้เที่ยวปีใหม่ 2569 ได้อย่างมีความสุขครับ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: