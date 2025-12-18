ข่าวดาราบันเทิง

น้ำตาซึม พลอย เฌอมาลย์ นิยามเพื่อนแท้ ต้องให้เกียรติ-จริงใจ เติบโตอย่างงดงาม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 11:12 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 11:12 น.
59
พลอย เฌอมาลย์ เปิดใจถึงมิตรภาพในงานเลี้ยง

เปิดโมเมนต์ซึ้ง พลอย เฌอมาลย์ เผยความในใจถึงเพื่อน คนที่โตมาด้วยด้วยความให้เกียรติ-เชื่อใจ ย้ำความจริงใจช่วยหล่อหลอมให้เป็นเราในวันนี้ หลังเจนี่เปิดบ้านฉลองคริสต์มาส

หลังจาก เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ถือฤกษ์ดีนัดรวมตัวแก๊งเพื่อนสาวคนสนิท ไม่ว่าจะเป็น เจนสุดา ปานโต, พลอย เฌอมาลย์, วุ้นเส้น วิริฒิพา, โอซา แวง, น้อยหน่า และ ไฮโซข้าวโพด มาร่วมดินเนอร์ปาร์ตี้ฉลองเทศกาลคริสต์มาสล่วงหน้าแบบไพรเวท ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และอิ่มอกแห่งความปลาบปลื้ม

งานนี้สาว ๆ คุมโทนในธีมสีขาว-ครีม สบายตา ตัดกับต้นคริสต์มาสประดับไฟระยิบระยับสวยงาม บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความเรียบหรูและเป็นกันเอง มีการจัดโต๊ะดินเนอร์ใต้แสงเทียนสุดโรแมนติก ภาพที่ออกมาเผยให้เห็นโมเมนต์ความน่ารัก ทั้งช็อตสวมกอดกันกลมตรงบันได การถ่ายรูปรวมหน้ากระจก และรอยยิ้มที่สดใสของทุกคน

หลังจากจบงานเลี้ยงสุดประทับใจ พลอย เฌอมาลย์ ได้โพสต์ภาพความทรงจำผ่านอินสตาแกรม chermarn
พร้อมแคปชั่นภาษาอังกฤษสุดซึ้งที่แปลเป็นไทยได้กินใจว่า “เพื่อนแท้ไม่ใช่แค่คนที่เดินเคียงข้าง แต่คือคนที่ช่วยหล่อหลอมให้เราเป็นเราในทุกวันนี้ เราเติบโตมาด้วยกันด้วยความให้เกียรติ ความเชื่อใจ และความจริงใจที่บริสุทธิ์เสมอ… รักนะสาวๆ!!!!”

พลอย เฌอมาลย์ โพสตืถึงเพื่อน
ภาพจาก Instagram : chermarn

ต่อมา เจนสุดา ปานโต คอมเมนต์ใต้ภาพเป็นหัวใจแดง และ เจนี่ เข้ามาแสดงความเห็นต่อเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยได้ว่า “มิตรภาพที่แท้จริงนั้นหายาก และฉันรู้สึกขอบคุณในทุก ๆ วันที่มีเธออยู่ข้างกายนะ”

ช่วงเวลาที่ทำเอาเพื่อน ๆ และแฟนคลับที่ได้เห็นคลิปต่างน้ำตาซึมตาม คือช่วงที่ สาวเจนี่ลุกขึ้นพูดความรู้สึกจากหัวใจที่มีต่อเพื่อนทุกคน เผยว่าดีใจและภูมิใจที่ปีนี้กำลังจะเริ่มต้นด้วยดี เป็นปีที่คัดสรรมาแล้วว่าจะมีแต่คนคุณภาพเข้ามาอยู่ในชีวิต ด้วยอายุและวุฒิภาวะ ตนให้ความสำคัญกับการใช้เวลาร่วมกับคนที่รักจริง ๆ อยากให้ทุกคนมีความรักที่ดี

พร้อมย้ำชัดถึงความสัมพันธ์ที่คบกันมายาวนานกว่า 10 ปี สิ่งสำคัญที่สุดคือ หัวใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่เงินเท่าไหร่ก็หาซื้อไม่ได้ และ ทิ้งท้ายด้วยประโยคสุดซึ้งว่า “ไม่ว่านานเท่าไหร่ คนคนนี้จะอยู่ข้างเพื่อนทุกคนเสมอ ตลอดไป”

เจนี่ นัดรวมตัวแก๊งเพื่อนสาวฉลองคริสต์มาส-2
ภาพจาก Instagram : chermarn
พลอย เฌอมาลย์ เจนี่ และ ไฮโซข้าวโพด
ภาพจาก Instagram : chermarn
พลอย เฌอมาลย์ โพสตืซึ้งถึงมิตรภาพ-2
ภาพจาก Instagram : chermarn
พลอย เฌอมาลย์และเจนี่
ภาพจาก Instagram : chermarn
เจนี่ นัดรวมตัวแก๊งเพื่อนสาวฉลองคริสต์มาส-3
ภาพจาก Instagram : chermarn
เจนี่ นัดรวมตัวแก๊งเพื่อนสาวฉลองคริสต์มาส
ภาพจาก Instagram : chermarn
บรรยากาศฉลองคริสต์มาสที่บ้านเจนี่
ภาพจาก Instagram : chermarn

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ploy Chermarn (@chermarn)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

“บัวขาว” งง! เจอเขมรปั่นข่าว มอบกระสุนให้กองทัพและข้อมูลลับทหารสยาม

35 วินาที ที่แล้ว
ช้างป่ารุกบ้าน ทำร้าย &quot;พระปราโมทย์&quot; มรณภาพขณะบิณฑบาต ปีนี้สังเวยแล้ว 6 ศพ ข่าว

ช้างป่ารุกบ้าน ทำร้าย “พระปราโมทย์” มรณภาพขณะบิณฑบาต ปีนี้สังเวยแล้ว 6 ศพ

26 นาที ที่แล้ว
ดราม่า พระเอกจีน ไม่กล้ามาประเทศไทย กลัวโดนอุ้มไปขาย แฟนคลับไทยเดือดแห่เลิกติดตาม บันเทิง

ดราม่า พระเอกจีน ไม่กล้ามาไทย กลัวโดนอุ้มไปขาย แฟนคลับไทยเดือดแห่เลิกติดตาม

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2025 ‘ไทย พบ เวียดนาม’ นัดชิงชนะเลิศ ดูบอลสด วันนี้ 18 ธ.ค. 68

43 นาที ที่แล้ว
ปีโป้ สิโรจน์ สูญเสียคุณแม่ ข่าว

ส่งกำลังใจ ปีโป้ สิโรจน์ สูญเสียแม่ โพสต์อาลัย ‘ขอบคุณที่ให้เกิดเป็นลูก’

45 นาที ที่แล้ว
หมอสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประกาศลาออกจากราชการเพื่อเข้าสู่การเมือง ข่าว

ประวัติ หมอสุภัทร ทิ้งเสื้อกาวน์ 30 ปี ลงเล่นการเมือง สวมเสื้อ พรรคประชาชน

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายกฟินแลนด์ ขอโทษชาวเอเชีย ปมมิสฟินแลนด์ทำท่าเหยียดเชื้อชาติ

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

วงการฟุตบอลเศร้า “อีธาน แม็คลอยด์” อดีตแข้งเยาวชนวูล์ฟแฮมป์ตัน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคลิป! ดัมพ์รถบรรทุก ชนเข้ากับสะพานลอย ก่อนถล่มทับรถพังยับ คนขับดับ 1 ข่าว

เปิดสาเหตุ สะพานลอยถล่ม ทับกระบะขนไข่ ดับ 1 เจ็บ 1 หลังบรรทุกดัมพ์ชนสนั่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลสั่งจำคุก 20 ปี “พฤทธิกร สาระกุล” คดี ม.112 หลบหนีระหว่างสืบพยาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เส้นทางเลี่ยง บางนา-ตราด กม.34 ที่รถติดสะสมจากสะพานลอยถล่ม ข่าว

แนะเส้นทางเลี่ยง ตลาดนำไทย บางนา-ตราด กม.34 เหตุสะพานลอยทับรถ รถติดสะสม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มดดำ คชาภา ยอมรับ เคยถูก ไฮโซ ต. เสนอตัวช่วยวางแผนเรื่องภาษี ลั่น ภาพลักษณ์หรูหราอาจเชื่อไม่ได้ บันเทิง

ผู้มาก่อนกาล! มดดำ คชาภา ยอมรับ ไฮโซ ต. เคยเสนอตัวช่วยวางแผนเรื่องภาษี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลอย เฌอมาลย์ เปิดใจถึงมิตรภาพในงานเลี้ยง บันเทิง

น้ำตาซึม พลอย เฌอมาลย์ นิยามเพื่อนแท้ ต้องให้เกียรติ-จริงใจ เติบโตอย่างงดงาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาค 2 ยึดเงินสด 11 ล้าน โกดังตรงข้ามกาสิโน คาดใช้สนับสนุนทัพเขมร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดประวัติ “บอม” ศรัท สุ่มประดิษฐ นักยกน้ำหนักทีมชาติไทย คัมแบ็คคว้าเหรีญทองซีเกมส์ในรอบ 12 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไปรษณีย์ไทย แถลงเปลี่ยนนโยบายเก็บภาษีสินค้าขาเข้า เริ่มใช้ 1 ม.ค.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ ตรีนุช เทียนทอง “รมว.แรงงาน” และ “เลขาธิการ พปชร.” หญิงแกร่งหลานสาว “ป๋าเหนาะ” ผู้ถูกวางตัวเป็นแคนดิเดต ชิงเก้าอี้นายกฯ ในการเลือกตั้งปี 2569 ข่าวการเมือง

ประวัติ “ตรีนุช เทียนทอง” แคนดิเดตนายกฯ พลังประชารัฐ สู้ศึกเลือกตั้ง 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
งามหน้าสภาปากีฯ! สส. 12 ชีวิต แย่งเงินตก 560 บาท ทำหล่นระหว่างประชุม ข่าวต่างประเทศ

งามหน้าสภาปากีฯ! สส. 12 ชีวิต แย่งเงิน 560 บาท ทำหล่นระหว่างประชุม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษคนไทยลดลง อยู่ที่อันดับ 116 ของโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; แพ้เสียงในหัว คอมเมนต์ลั่นถึง &quot;ทรัมป์&quot; หลังพูดถึงเหตุการณ์ไทย-กัมพูชา ข่าว

“หนุ่ม กรรชัย” แพ้เสียงในหัว คอมเมนต์ลั่นถึง “ทรัมป์” หลังพูดถึงเหตุการณ์ไทย-กัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ที่มาชุดราตรีมิสคอสโมกัมพูชา 2025 บันเทิง

ดีเทลชุดราตรี มิสคอสโมกัมพูชา 2025 พลังแห่งสตรี สื่อถึงความซื่อสัตย์คนในชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด! มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ศพ เหตุสะพานลอยคนข้ามบางนากม. 34 ถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สถานทูต ช่วยหญิงไทย เรียกค่าเสียหาย ชายเกาหลีเทน้ำร้อนใส่ เหตุอยากให้ขี้เหร่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถยนต์เสียหายหนักจากคานสะพานที่ร่วงหล่นลงมาทับที่บางนา-ตราด ข่าว

เผยภาพเหตุระทึก สะพานลอยถล่มขวางบางนา-ตราด กม.34 “รถบรรทุก” เกี่ยวร่วงทับกระบะ เจ็บ 3 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนี่-คริส เปิดใจครั้งแรก ปมอดีตเพื่อนรักเบี้ยวหนี้ รับเจ็บกันหมด ยากที่จะเหมือนเดิม บันเทิง

เจนี่-คริส เปิดใจครั้งแรก ปมอดีตเพื่อนรักเบี้ยวหนี้ รับเจ็บกันหมด ยากที่จะเหมือนเดิม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 11:12 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 11:12 น.
59
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“บัวขาว” งง! เจอเขมรปั่นข่าว มอบกระสุนให้กองทัพและข้อมูลลับทหารสยาม

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
ช้างป่ารุกบ้าน ทำร้าย &quot;พระปราโมทย์&quot; มรณภาพขณะบิณฑบาต ปีนี้สังเวยแล้ว 6 ศพ

ช้างป่ารุกบ้าน ทำร้าย “พระปราโมทย์” มรณภาพขณะบิณฑบาต ปีนี้สังเวยแล้ว 6 ศพ

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568

ถ่ายทอดสด ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2025 ‘ไทย พบ เวียดนาม’ นัดชิงชนะเลิศ ดูบอลสด วันนี้ 18 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
ปีโป้ สิโรจน์ สูญเสียคุณแม่

ส่งกำลังใจ ปีโป้ สิโรจน์ สูญเสียแม่ โพสต์อาลัย ‘ขอบคุณที่ให้เกิดเป็นลูก’

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
Back to top button