น้ำตาซึม พลอย เฌอมาลย์ นิยามเพื่อนแท้ ต้องให้เกียรติ-จริงใจ เติบโตอย่างงดงาม

เปิดโมเมนต์ซึ้ง พลอย เฌอมาลย์ เผยความในใจถึงเพื่อน คนที่โตมาด้วยด้วยความให้เกียรติ-เชื่อใจ ย้ำความจริงใจช่วยหล่อหลอมให้เป็นเราในวันนี้ หลังเจนี่เปิดบ้านฉลองคริสต์มาส
หลังจาก เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ถือฤกษ์ดีนัดรวมตัวแก๊งเพื่อนสาวคนสนิท ไม่ว่าจะเป็น เจนสุดา ปานโต, พลอย เฌอมาลย์, วุ้นเส้น วิริฒิพา, โอซา แวง, น้อยหน่า และ ไฮโซข้าวโพด มาร่วมดินเนอร์ปาร์ตี้ฉลองเทศกาลคริสต์มาสล่วงหน้าแบบไพรเวท ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และอิ่มอกแห่งความปลาบปลื้ม
งานนี้สาว ๆ คุมโทนในธีมสีขาว-ครีม สบายตา ตัดกับต้นคริสต์มาสประดับไฟระยิบระยับสวยงาม บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความเรียบหรูและเป็นกันเอง มีการจัดโต๊ะดินเนอร์ใต้แสงเทียนสุดโรแมนติก ภาพที่ออกมาเผยให้เห็นโมเมนต์ความน่ารัก ทั้งช็อตสวมกอดกันกลมตรงบันได การถ่ายรูปรวมหน้ากระจก และรอยยิ้มที่สดใสของทุกคน
หลังจากจบงานเลี้ยงสุดประทับใจ พลอย เฌอมาลย์ ได้โพสต์ภาพความทรงจำผ่านอินสตาแกรม chermarn
พร้อมแคปชั่นภาษาอังกฤษสุดซึ้งที่แปลเป็นไทยได้กินใจว่า “เพื่อนแท้ไม่ใช่แค่คนที่เดินเคียงข้าง แต่คือคนที่ช่วยหล่อหลอมให้เราเป็นเราในทุกวันนี้ เราเติบโตมาด้วยกันด้วยความให้เกียรติ ความเชื่อใจ และความจริงใจที่บริสุทธิ์เสมอ… รักนะสาวๆ!!!!”
ต่อมา เจนสุดา ปานโต คอมเมนต์ใต้ภาพเป็นหัวใจแดง และ เจนี่ เข้ามาแสดงความเห็นต่อเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยได้ว่า “มิตรภาพที่แท้จริงนั้นหายาก และฉันรู้สึกขอบคุณในทุก ๆ วันที่มีเธออยู่ข้างกายนะ”
ช่วงเวลาที่ทำเอาเพื่อน ๆ และแฟนคลับที่ได้เห็นคลิปต่างน้ำตาซึมตาม คือช่วงที่ สาวเจนี่ลุกขึ้นพูดความรู้สึกจากหัวใจที่มีต่อเพื่อนทุกคน เผยว่าดีใจและภูมิใจที่ปีนี้กำลังจะเริ่มต้นด้วยดี เป็นปีที่คัดสรรมาแล้วว่าจะมีแต่คนคุณภาพเข้ามาอยู่ในชีวิต ด้วยอายุและวุฒิภาวะ ตนให้ความสำคัญกับการใช้เวลาร่วมกับคนที่รักจริง ๆ อยากให้ทุกคนมีความรักที่ดี
พร้อมย้ำชัดถึงความสัมพันธ์ที่คบกันมายาวนานกว่า 10 ปี สิ่งสำคัญที่สุดคือ หัวใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่เงินเท่าไหร่ก็หาซื้อไม่ได้ และ ทิ้งท้ายด้วยประโยคสุดซึ้งว่า “ไม่ว่านานเท่าไหร่ คนคนนี้จะอยู่ข้างเพื่อนทุกคนเสมอ ตลอดไป”
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เจนี่ เปิดบ้านรวมตัวเพื่อนรัก10 ปี มาครบ เผยคำมั่นน้ำตาซึม มิตรภาพที่เงินซื้อไม่ได้
- อุ๊ยแรง! เจนสุดา โพสต์ธรรมะคม ย้ำกฎแห่งกรรม-สวรรค์มีตา ใครอ่านมีสะดุ้ง
- เจนสุดา ลั่นเจ็บ ทำงานไม่วางแผนโกง ฟาดคำคม ซื่อสัตย์-ขยัน อ่านแล้วรู้เลย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: