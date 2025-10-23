ข่าวดาราบันเทิง

พลอย เฌอมาลย์ ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะ 2 ลามต่อมน้ำเหลือง ฉายแสง 25 ครั้งจนอกไหม้ นน. ลดฮวบ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 20:54 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 21:02 น.
521

พลอย เฌอมาลย์ เล่าผ่าน Sisterhood Podcast กลัวเข็มจนเว้นตรวจสุขภาพปีครึ่ง กลับมาอีกทีพบมะเร็งลามต่อมน้ำเหลือง ต้องฉายแสง 25 ครั้ง น้ำหนักลดฮวบ 13 กิโล

พลอย เฌอมาลย์ บุนยศักดิ์ หรือ “มัมพลอย” เปิดใจครั้งแรกถึงการต่อสู้กับโรคร้าย เล่าในรายการ Sisterhood Podcast กับ แนท ธนวลัย ว่าตรวจพบมะเร็งเต้านม ระยะที่ 2 ไขกระจ่างสาเหตุก่อนหน้านี่ที่แฟนคลับห่วง พลอยดูซูบผอมมาก

พลอยเล่าว่า ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ชีวิตเจอมรสุมหลายด้าน ทั้งเรื่องงาน ผู้จัดการ สุขภาพ เกิดขึ้นพร้อมกัน ก่อนหน้านี้ตรวจสุขภาพประจำปีพบก้อนเนื้อเล็ก แพทย์ให้ติดตามผล แต่พลอยยอมรับว่ากลัวเข็มจึงเว้นการตรวจไปนานปีครึ่ง พอกลับไปตรวจอีกครั้ง ก้อนเนื้อกลับโตขึ้น

ผลตรวจละเอียดพบว่า เต้านมข้างซ้ายเป็นมะเร็งเต้านม ระยะ 2 ชนิดพิเศษ เชื้อได้ลามไปต่อมน้ำเหลือง ส่วนข้างขวาพบหินปูน ไม่อันตราย

ภาพจาก : Facebook พลอย เฌอมาลย์(Ploy Chermarn Boonyasak)

พลอยต้องเข้ารับการผ่าตัด 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการคว้านชิ้นเนื้อ ครั้งที่ 2 เอาชิ้นเนื้อไปตรวจว่าเป็นสายพันธุ์อะไร พอตรวจละเอียดก็พบว่าเป็นสายพันธุ์ชนิดพิเศษ คุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็ง Special Type เชื้อมะเร็งลามไปต่อมน้ำเหลือง แพทย์เลือกแนวทางการรักษาด้วยการฉายแสง 25 ครั้ง 5 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งถือว่าหนักมาก ไม่ต้องทำเคมีบำบัด (คีโม) มัมพลอยเล่าว่าช่วงฉายแสง หน้าอกไหม้ เจ็บปวดถึงขั้นเรียกว่าสาหัส

หลังผ่าตัด พลอยต้องกินยาลดฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงควบคู่กับการฉีดยา แต่ตามมาด้วยผลข้างเคียงรุนแรง ทั้งอารมณ์แปรปรวน ฮอร์โมนสวิง น้ำหนักลดลงซูบไปถึง 13 กิโลกรัม ภายใน 3 เดือน จนผอมลงมาก

พลอยในวันนี้ยอมรับอย่างเข้มแข็ง ว่าช่วงนั้นเครียดที่สุดในชีวิต ร้องไห้ทุกวัน รู้สึกเหมือนสูญเสียตัวเองไป เฮิร์ตจนถึงขั้นสูญเสียความทรงจำระยะสั้น ลืมไปว่าผู้หญิงที่ชื่อ พลอย เฌอมาลย์ เป็นใคร โชคดีได้กำลังใจจากคนรอบข้าง มาช่วยเยียวยาตัวเอง บวกกับเวลาทำให้ค่อย ๆ ฟื้นตัว

พลอยมานั่งทบทวนทีหลังว่า ตนเองมีพันธุกรรมมะเร็งจากฝั่งคุณย่า ประกอบกับตัวเร่ง พฤติกรรมการใช้ชีวิต ทั้งการกินอาหารแปรรูป พักผ่อนน้อย นอนเช้า ความเครียด จนอาจเร่งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง

ปัจจุบันอาการป่วยมะเร็งของพลอยดีขึ้นแล้ว ผลตรวจล่าสุดปลอดภัย พลอยลับมาออกกำลังกายสัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 2-3 ชั่วโมง น้ำหนักตัวกลับมาเพิ่มขึ้น 8 กิโลกรัม โดยยังคงกินยาตามที่แพทย์สั่งต่อเนื่อง เพื่อให้โรคสงบไม่กลับมาอีก

พลอยฝากถึงผู้หญิงทุกคน อย่าชะล่าใจเรื่องสุขภาพ “รู้เร็ว รักษาเร็ว ไม่ต้องกลัว เทคโนโลยีวันนี้ช่วยได้เยอะ” เธอย้ำว่า “กลับมารักตัวเองให้มาก ดูแลหัวใจความรู้สึกของตัวเอง ไม่มีใครทำให้เราดีขึ้นได้ นอกจากตัวเราเอง”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

เพื่อนสนิทเผย “ดิดดี้” ถูกนักโทษใช้มีดจี้คอในเรือนจำ เกือบเอาชีวิตไม่รอด

12 วินาที ที่แล้ว
เชียร์ลีดเดอร์ 18 ปี ถูกยิงดับในงานปาร์ตี้ โดนลูกหลงจากมือปืนจีบสาวไม่ติด ข่าวต่างประเทศ

สาวอนาคตไกล วัย 18 ถูกยิงดับ เผยชนวนเหตุสลด พี่เล่าทั้งน้ำตา น้องฝันอยากเป็นพยาบาล

30 นาที ที่แล้ว
ลือรักร้าว? ไฮโซสาวหมื่นล้าน ทายาทคาสิโนดัง แท้งลูกคนแรก-แยกทางสามี บันเทิง

ลือรักร้าว? ไฮโซสาวหมื่นล้าน ทายาทคาสิโนดัง แท้งลูกคนแรก-แยกทางสามี

59 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

พลอย เฌอมาลย์ ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะ 2 ลามต่อมน้ำเหลือง ฉายแสง 25 ครั้งจนอกไหม้ นน. ลดฮวบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทะเบียนรถมงคล สมเด็จฯ เจ้าฟ้าทีปังกร เสด็จถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุวรรณดาราราม เลขเด็ด

ทะเบียนรถมงคล สมเด็จฯ เจ้าฟ้าทีปังกร เสด็จถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุวรรณดาราราม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไวรัลดัง คู่รักจีนลองแต่งตัวเหมือนกัน ชาวเน็ตเห็นพ้องนี่มัน “ฝาแฝด” ชัดๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลสิงคโปร์ พิพากษาจำคุกชายจีน 6 วัน ตีก้นสาวกลางลิฟต์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกอนุทิน ทำงานไม่มีวันหยุด ลุยเคลียร์แฟ้มเอกสาร แม้เป็นวันหยุด ปิยมหาราช

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วิจาณณ์ขรม แอปฯหาคู่ของ “หญิงมีสามี” ฮิตติดเทรนด์ในญี่ปุ่น ถูกติงหนุนให้คน “นอกใจ” คู่รัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตพระกาโตะประกาศแต่งงาน เผยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวาน บันเทิง

อดีตพระกาโตะ ประกาศแต่งงาน เผยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวาน แห่ชมเจ้าสาวสวยมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น้อตตี้ งวด 1/11/68 ปล่อยแนวทางเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ให้ลุ้นโชคกันตั้งแต่ต้นเดือน Line News

เลขเด็ด อ.น้อตตี้ งวด 1/11/68 ปล่อยแนวทางเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ให้ลุ้นโชคกันตั้งแต่ต้นเดือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ ปอร์โต้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 23 ต.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ถึงคิว “วิโรจน์” ฟาดข้อมูลเดือด ! มูลนิธิบางแห่ง เขาฟอกเงินกันอย่างไร ?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานอดิเรกผู้ชาย 2025 ไลฟ์สไตล์

ผลสำรวจที่คุณอาจคาดไม่ถึง! เผย “งานอดิเรกผู้ชาย” ดึงดูดใจสุดในสายตาผู้หญิง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;วีระ&quot; นัดมวลชน บุกรื้อบ้านของชาวกัมพูชาล้ำใน &quot;บ้านหนองจาน&quot; ซัด JBC ทำไทยพลาดท่า ข่าว

“วีระ” นัดมวลชน บุกรื้อบ้านของชาวกัมพูชาล้ำใน “บ้านหนองจาน” ซัด JBC ทำไทยพลาดท่า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;วรภัค&quot; จ่อฟ้อง &quot;ทอม ไรต์&quot; ปมกุเรื่องโยงสแกมเมอร์ ยัน ภรรยาไม่มีเอี่ยวบัญชีคริปโต ข่าว

“วรภัค” จ่อฟ้อง “ทอม ไรต์” ปมกุเรื่องโยงสแกมเมอร์ ยัน ภรรยาไม่มีเอี่ยวบัญชีคริปโต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประกาศด่วน! MRT สายสีน้ำเงิน ระบบจ่ายไฟขัดข้อง เตือนประชาชนเผื่อเวลาเดินทาง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชูวิทย์ แนะ กันจอมพลัง ถึงเวลาต้องพิสูจน์ตัวเอง แบบแมนๆ ชี้ ยิ่งเลี่ยงยิ่งมีพิรุธ ข่าว

ชูวิทย์ แนะ กันจอมพลัง ถึงเวลาต้องพิสูจน์ตัวเอง แบบแมนๆ ชี้ ยิ่งเลี่ยงยิ่งมีพิรุธ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คริสตัล พาเลซ พบ เออีเค ลาร์นาก้า ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 วันที่ 23 ต.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้จดทะเบียน ข่าว

เปิดคลิปเต็ม “กัน จอมพลัง” แจงไม่ใส่ชื่อเป็นกรรมการมูลนิธิช่วยสู้ “ธรรมนัส” เอี่ยวด้วยแค่ไหน ?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โดม ปกรณ์ ลัม ประมูลกางเกงวิ่งแนบเนื้อ แบบไม่ซัก นำเงินบริจาคช่วยสังคม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไอซ์ รัชนก จวก กันจอมพลัง โกหกสัมพันธ์ “ธรรมนัส” จี้พิสูจน์เส้นเงินบริจาค

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แฉมุกใหม่แก๊งคอลฯ แกล้งเป็นตำรวจปลอม หลอกลุงเป็นผู้ต้องหา ส่งนายหน้ายึดบ้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นทท.เฮ “หิมะแรก ภูเขาไฟฟูจิ” มาแล้ว ช้ากว่าปกติ 21 วัน ช้ากว่าปีก่อน 15 วัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สฤณีดีเบตวรภัค ข่าวการเมือง

สฤณี งัดเอกสาร 84 หน้า “Smoking Gun” แฉภรรยารมช.วรภัค รับเงินคริปโตฯ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 20:54 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 21:02 น.
521
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เชียร์ลีดเดอร์ 18 ปี ถูกยิงดับในงานปาร์ตี้ โดนลูกหลงจากมือปืนจีบสาวไม่ติด

สาวอนาคตไกล วัย 18 ถูกยิงดับ เผยชนวนเหตุสลด พี่เล่าทั้งน้ำตา น้องฝันอยากเป็นพยาบาล

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
ทะเบียนรถมงคล สมเด็จฯ เจ้าฟ้าทีปังกร เสด็จถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุวรรณดาราราม

ทะเบียนรถมงคล สมเด็จฯ เจ้าฟ้าทีปังกร เสด็จถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุวรรณดาราราม

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568

ไวรัลดัง คู่รักจีนลองแต่งตัวเหมือนกัน ชาวเน็ตเห็นพ้องนี่มัน “ฝาแฝด” ชัดๆ

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568

ศาลสิงคโปร์ พิพากษาจำคุกชายจีน 6 วัน ตีก้นสาวกลางลิฟต์

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
Back to top button