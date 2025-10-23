พลอย เฌอมาลย์ ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะ 2 ลามต่อมน้ำเหลือง ฉายแสง 25 ครั้งจนอกไหม้ นน. ลดฮวบ

พลอย เฌอมาลย์ เล่าผ่าน Sisterhood Podcast กลัวเข็มจนเว้นตรวจสุขภาพปีครึ่ง กลับมาอีกทีพบมะเร็งลามต่อมน้ำเหลือง ต้องฉายแสง 25 ครั้ง น้ำหนักลดฮวบ 13 กิโล
พลอย เฌอมาลย์ บุนยศักดิ์ หรือ “มัมพลอย” เปิดใจครั้งแรกถึงการต่อสู้กับโรคร้าย เล่าในรายการ Sisterhood Podcast กับ แนท ธนวลัย ว่าตรวจพบมะเร็งเต้านม ระยะที่ 2 ไขกระจ่างสาเหตุก่อนหน้านี่ที่แฟนคลับห่วง พลอยดูซูบผอมมาก
พลอยเล่าว่า ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ชีวิตเจอมรสุมหลายด้าน ทั้งเรื่องงาน ผู้จัดการ สุขภาพ เกิดขึ้นพร้อมกัน ก่อนหน้านี้ตรวจสุขภาพประจำปีพบก้อนเนื้อเล็ก แพทย์ให้ติดตามผล แต่พลอยยอมรับว่ากลัวเข็มจึงเว้นการตรวจไปนานปีครึ่ง พอกลับไปตรวจอีกครั้ง ก้อนเนื้อกลับโตขึ้น
ผลตรวจละเอียดพบว่า เต้านมข้างซ้ายเป็นมะเร็งเต้านม ระยะ 2 ชนิดพิเศษ เชื้อได้ลามไปต่อมน้ำเหลือง ส่วนข้างขวาพบหินปูน ไม่อันตราย
พลอยต้องเข้ารับการผ่าตัด 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการคว้านชิ้นเนื้อ ครั้งที่ 2 เอาชิ้นเนื้อไปตรวจว่าเป็นสายพันธุ์อะไร พอตรวจละเอียดก็พบว่าเป็นสายพันธุ์ชนิดพิเศษ คุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็ง Special Type เชื้อมะเร็งลามไปต่อมน้ำเหลือง แพทย์เลือกแนวทางการรักษาด้วยการฉายแสง 25 ครั้ง 5 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งถือว่าหนักมาก ไม่ต้องทำเคมีบำบัด (คีโม) มัมพลอยเล่าว่าช่วงฉายแสง หน้าอกไหม้ เจ็บปวดถึงขั้นเรียกว่าสาหัส
หลังผ่าตัด พลอยต้องกินยาลดฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงควบคู่กับการฉีดยา แต่ตามมาด้วยผลข้างเคียงรุนแรง ทั้งอารมณ์แปรปรวน ฮอร์โมนสวิง น้ำหนักลดลงซูบไปถึง 13 กิโลกรัม ภายใน 3 เดือน จนผอมลงมาก
พลอยในวันนี้ยอมรับอย่างเข้มแข็ง ว่าช่วงนั้นเครียดที่สุดในชีวิต ร้องไห้ทุกวัน รู้สึกเหมือนสูญเสียตัวเองไป เฮิร์ตจนถึงขั้นสูญเสียความทรงจำระยะสั้น ลืมไปว่าผู้หญิงที่ชื่อ พลอย เฌอมาลย์ เป็นใคร โชคดีได้กำลังใจจากคนรอบข้าง มาช่วยเยียวยาตัวเอง บวกกับเวลาทำให้ค่อย ๆ ฟื้นตัว
พลอยมานั่งทบทวนทีหลังว่า ตนเองมีพันธุกรรมมะเร็งจากฝั่งคุณย่า ประกอบกับตัวเร่ง พฤติกรรมการใช้ชีวิต ทั้งการกินอาหารแปรรูป พักผ่อนน้อย นอนเช้า ความเครียด จนอาจเร่งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง
ปัจจุบันอาการป่วยมะเร็งของพลอยดีขึ้นแล้ว ผลตรวจล่าสุดปลอดภัย พลอยลับมาออกกำลังกายสัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 2-3 ชั่วโมง น้ำหนักตัวกลับมาเพิ่มขึ้น 8 กิโลกรัม โดยยังคงกินยาตามที่แพทย์สั่งต่อเนื่อง เพื่อให้โรคสงบไม่กลับมาอีก
พลอยฝากถึงผู้หญิงทุกคน อย่าชะล่าใจเรื่องสุขภาพ “รู้เร็ว รักษาเร็ว ไม่ต้องกลัว เทคโนโลยีวันนี้ช่วยได้เยอะ” เธอย้ำว่า “กลับมารักตัวเองให้มาก ดูแลหัวใจความรู้สึกของตัวเอง ไม่มีใครทำให้เราดีขึ้นได้ นอกจากตัวเราเอง”
